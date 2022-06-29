Грета Тунберг "агент Кремля"? - Владимир Малышев

12:14 29.06.2022 Шведская экоактивистка снова напомнила о себе

Владимир Малышев

29.06.2022



Юная Грета Тунберг, которую долгое время нигде не было видно, неожиданно возникла на музыкальном фестивале в окрестностях британского города Гластонбери. Выступая перед многотысячной аудиторией, она снова стала дуть в свою привычную "экологическую" дуду.



"Мы приближаемся к пропасти, и я настоятельно рекомендую всем тем, кто еще не потерял рассудок, стоять на своем, сделать, казалось бы, невозможное, помогая остановить глобальное потепление, пока не стало слишком поздно", – заявила она по сообщению газеты Guardian. И если граждане не примут срочных мер, то миру грозит "полная природная катастрофа", запугивала Тунберг собравшуюся толпу, в основном экзальтированную молодежь, которая встретила ее речь восторженными криками и аплодисментами.



Музыкальный фестиваль в Гластонбери был основан в 1970 году в рамках кампании за ядерное разоружение, когда на нем тусовалась выступающая против войн западная молодежь. Однако сейчас его активно используют совсем для иных политических целей.



Так, до явления народу Греты Тунберг, в минувшую пятницу на нем по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Гластонбери "самой большой концентрацией свободы" в мире, призвав участников лагеря оказать давление на политиков, чтобы они прекратили войну на Украине.



Поэтому понятно, что появление на нем уже основательно подзабытой Греты Тунберг было вовсе не случайным. Дело в том, что недавно группа шведских активистов выступала с требованием расследовать ее связи с российской НПО, якобы финансируемой из бюджета МИД России. 24 июня на эту русофобскую выходку обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Неужели это все финансировалось непосредственно из бюджета МИД России? – с иронией задала вопрос Захарова. – Или наигравшись в девочку и заигравшись с зеленой экономикой, западные режимы приступили к сливу и того, и другого? Надо как-то начать объяснять своим гражданам, почему власти крупнейших западных государств планируют вернуть к работе угольные электростанции, закрытые из-за отказа использовать загрязняющее атмосферу ископаемое топливо".



При этом Захарова указала на связи Тунберг с западной политической элитой. В частности, на публикации президента США Джо Байдена (на тот момент кандидата на пост главы Белого дома) в Twitter в 2019 году, где сказано, что Тунберг "вдохновила миллионы людей, побудив молодежь встать во главе движения за перемены по всему миру". Напомнила, что в 2020 году принц Уэльский Чарльз проводил встречу с Гретой на Всемирном экономическом форуме в Давосе. А в 2019 году с экоактивисткой встретился премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Также в 2019 году Тунберг принял президент Франции Эммануэль Макрон. Так что если и начать расследование связей Греты Тунберг, то в число тех, кто ее активно поддерживал, следует записать чуть ли не всех ведущих политиков Запада.



С обвинениями в адрес России, которая якобы спонсирует протесты экологов, в том числе и Тунберг, еще до шустрых "шведских активистов" выступил сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и депутат Европарламента Йорг Мойтен. А заодно он обвинил Россию в спонсировании акций Greenpeace и завозе мигрантов на гражданских судах через Средиземное море, которые губят Европу.



Эти кампании, указал Мойтен, "профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку", они "оказывают сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния, занятости населения, надежности энергопоставок и в конечном счете способствуют потере Европой конкурентоспособности на мировом рынке и ее обеднению".



И вот после этих голословных обвинений связей Тунберг с Кремлем и очевидным провалом на Западе попыток быстрого отказа от традиционных видов топлива, ее вдруг извлекают из политического сундука с нафталином и снова выпускают на арену. Зачем?



Как известно, идея немедленного "зеленого перехода", которую активно пропагандирует Грета Тунберг, стала едва ли не новой религией Запада. Хотя многие, в том числе российские ученые и экономисты, прямо называли это глобальной авантюрой, и предупреждали о тяжелых последствиях слишком быстрого отказа от ископаемого топлива. Ученые уже убедительно доказали, что антропогенное воздействие на климат, хотя и существует, по своему характеру и масштабам совершенно несопоставимо с воздействием на климат факторов природного характера, прежде всего солнечного излучения, вулканической деятельности, облачной активности.



Установлено, что, несмотря на рост концентрации углекислого газа в атмосфере в течение трех десятилетий – с 1946 по 1976 год – среднемировая температура приземного воздуха снизилась на 0,1 градуса Цельсия, а в последние четыре десятилетия – с конца 1970-х годов – она (по данным спутниковых измерений) не изменилась. Другими словами, никакой угрозы "глобального потепления" в связи с промышленной деятельностью человека на самом деле нет.



Начало мифу о нем было положено бывшим американским вице-президентом Альбертом Гором, выпустившим в 2007 году книгу под названием "Неудобная правда" и документальный фильм под тем же названием. Главной причиной глобального потепления, названной в книге и фильме, был назван выброс промышленного углерода в атмосферу. Утверждалось: в результате этого возникает так называемый парниковый эффект, который приводит к резкому подъему температуры на поверхности нашей планеты. Начинается интенсивное таяние льдов Арктики и Гренландии. В ближайшее время поднимется уровень Мирового океана. Вода затопит Лондон, Нью-Йорк, Токио и другие прибрежные города. Это приведет к возникновению массовых эпидемий.



В 2000 году Гор заявил, что через 10 лет наша планета достигнет точки невозврата, а еще через два года сказал, что через пять лет на Северном полюсе полностью растает лед. Однако авторитетные ученые уже давно все эти апокалиптические прогнозы опровергли.



Недавно 500 ученых с мировым именем направили Генеральному секретарю ООН письмо с протестом против раздувания "климатической тревоги". У истоков инициативы стоит геофизик профессор Гаагского университета Гуус Беркхоут, которого поддержали ученые и научные организации 13 стран. Однако на "письмо пятисот" никто внимания не обратил.



К чему на деле ведет практическая реализация идей сторонников поспешного "зеленого перехода", уже начинают понимать даже те, кто раньше их усиленно раскручивал. "Благодаря идеологии "гретинизма" – полмиллиона безработных", – под таким заголовком итальянская газета Giornale подвергла на днях разгромной критике призывы к продолжению провальной политики "зеленого перехода", с которыми выступила вновь объявившаяся экоактивистка.



Газета дает такую нелицеприятную оценку этим инициативам: "Конец промышленных районов и бред гигантизма, Брюссель хочет отменить бензиновые двигатели и навязать нам электромобили, поэтому мы потеряем 70 тысяч рабочих мест, а на европейском уровне у нас будет полмиллиона безработных, и мы капитулируем перед Китаем. Электромобиль потребляет в два раза больше, чем двигатель внутреннего сгорания: это всего лишь идеология "гретинизма", на которой ездит Илон Маск", – отмечает газета, имея в виду, что именно Маск начал в США производство электромобилей.



Гретинизм является некой новой идеологией, навязываемой миру глобалистами, и на самом деле нацеленной на прекращение экономического роста – главного инструмента, создавшего нынешнюю человеческую цивилизацию и в конечном итоге направленной на сокращение численности населения планеты, которое, как считают глобалисты, "трудно прокормить".



Как отмечали СМИ, в 2000-х уже упомянутый Гор заработал десятки миллионов долларов на торговле квотами на выхлоп углекислого газа. А другим "кукловодом" Греты называют миллиардера Джорджа Сороса, поскольку, как обратили внимание СМИ, рядом с ней нередко "светится" немецкая экоактивистка Луиза Мари Ньюбайер, которая предположительно связана с организациями этого американского финансового спекулянта и политического авантюриста.



А кроме того, западные журналисты выяснили, что скромная шведская экоактивистка Грета Тунберг на самом деле являет правнучкой Лионелла Ротшильда, одного из представителей могущественного клана финансистов.



Такая информация появилась после того, как источник в крупном шведском банке Handelsbanken заявил о переводах на счета семейства Тунберг от фонда Ротшильдов.



В результате оказалось, что прадед активистки Иоахим Тунберг был сыном Лайонела Ротшильда. Представители дома Ротшильдов, заявили, что Грета Тунберг действительно приходится праправнучкой одному из самых знаменитых его представителей, однако ее экологическая деятельность, заверили они, никак не связана с происхождением и никак не финансируется со стороны дома. А сам факт переводов семейству Тунберг в сообщении не был ни подтвержден, ни опровергнут.

Но каким бы ни было ее настоящее происхождение и ее "экологических" выступлений, придумывает ли эта больная Грета их сама или ее родители, или же ее деятельностью руководят из-за кулис кукловоды глобальной элиты, вроде Сороса и компании, понятно, что действует эта активистка в нужном им ключе.



Ведь жупел мировой климатической катастрофы, запущенный глобалистами, – удобный способ отвлечь внимание общества от тех реальных угроз, которые влечет за собой всеобщий кризис мировой капиталистической системы, а также начинающийся упадок США, как мировой сверхдержавы.



С другой стороны, он помогает держать в мировой повестке дня вопрос о немедленном отказе от нефти и газа, что позволяет продолжать наносить удары по России, как крупнейшему поставщику этих ресурсов.



Но эта попытка провалилась, и теперь поставлена задача свалить, возникший в связи с обанкротившейся политикой Запада мировой энергетический кризис, на Россию. Дело дошло до того, что, даже объясняя рост цен на бензин в США, президент Джо Байден назвал его "повышением Путина".



И теперь для подобных целей пытаются использовать юную шведскую экоактивистку, самим же Западом раскрученную.



Именно для этого и было решено снова привлечь к этому странному персонажу внимание мировых СМИ. Сначала обвинить в связях с Москвой, а потом вытолкнуть ее на большую арену, чтобы речи Тунберг "в защиту климата" снова стали наперебой цитировать мировые СМИ. Так уж устроена современная пропагандистская машина Запада – для запуска любой информации с целью привлечения внимания публики нужен громкий скандал. А уже потом раскручивание его "героя". Что и происходит сейчас с Гретой Тунберг. Но она – уже вовсе не наивная девочка, как прежде. Грете стукнуло девятнадцать, и эта экоактивистка давно осознанно стала инструментом в политике глобалистов по навязыванию обществу своих идей. Источник - stoletie.ru

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