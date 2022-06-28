Турция "нанесет удары по США"? - Игорь Веремеев

12:16 29.06.2022

В Средиземноморье нарастает напряженность из-за споров Турции с Грецией

Игорь Веремеев

28.06.2022

Турция "нанесет удары по США"?

Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил через Twitter угрозы Афинам на греческом языке: "Мы ещë раз предупреждаем Грецию о том, чтобы она была осмотрительна, воздерживалась от "идей", риторики и действий, которые приведут еë к результатам, о которых она пожалеет, как это произошло столетие назад", имея в виду катастрофические для Греции последствия военного конфликта с Турцией в Малой Азии в 1919-1922 гг.



Эрдоган предупредил, что Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и "без колебаний введет в действие права, признанные международными соглашениями о демилитаризации островов". А в следующем твите Эрдоган обвинил Грецию в "угнетении" турецкого меньшинства в Западной Фракии, на Родосе и Косе, а также утверждал, что Греция "игнорирует ценности Евросоюза, права человека во всëм мире и международные соглашения". При этом он обвинил Афины еще и в поддержке международного терроризма, имея в виду их отношения с курдами. В заключение своих посланий Эрдоган предупредил, что нынешние действия Афин будут иметь "катастрофический конец".



"Острова будут демилитаризованы, иначе возникнет вопрос об их суверенитете. Как Турция, мы сделаем это. Мы бросим вызов", - заявил на минувшей неделе вице-президент Турции Фуат Октай.



О новом обострении отношений между двумя странами свидетельствует также сообщение турецких СМИ со ссылкой на турецкую спецслужбу MIT об аресте "греческого шпиона".



Арестованного греческого гражданина зовут Мохамед Амар Амбара, который, как объявила турецкая сторона, собирал информацию о турецких силах на границе и передавал ее греческим службам. Однако Афины заявили, что речь идет о провокации и арестованный никакого отношения к греческой разведке не имеет.



Как известно, Турция требует от Греции демилитаризации греческих островов в Эгейском море вблизи своих границ, а также оспаривает их греческий суверенитет. 31 мая министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении статуса островов и заявил, что, если они не будут демилитаризованы, встанет вопрос об их принадлежности. А Эрдоган 1 июня сообщил, что Анкара вообще больше не будет проводить переговоры с Афинами.



Греция, в свою очередь, постоянно обвиняет Турцию в нарушении турецкими самолетами ее границ, а также протестует против геологоразведочных работ, которые Турция ведет в Средиземном море, где обнаружены большие запасы углеводородов, заявляя, что они незаконно производятся в исключительной экономической зоне Кипра.



Что же касается островов в Эгейском море, Афины считают, что Греция действует строго в рамках международного права.



Противостояние между Грецией и Турцией, странами-членами НАТО, продолжается уже давно. Оно особенно усилилось после того, как обострились отношения Турции с США, что произошло в результате отказа Анкары от настойчивых требования Вашингтона не покупать у России ЗРК "С-400". В результате США превратили сейчас в своего главного военного союзника в регионе, которым раньше была Турция, Грецию.



Недавно Афины и Вашингтон подписали договор о бессрочным военном сотрудничестве, в рамках которого Греция разрешила открыть на территории страны еще четыре американское военные базы в дополнение к уже существующим. В их числе стратегическую базу на севере Греции, в порту Александруполис, откуда сейчас американское оружие доставляется в Европу и на Украину.



20 июня обозреватель турецкого издания Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер призвал "перерезать натовскую пуповину" и задуматься о новой карте региона в случае гипотетического выхода Анкары из альянса. "Турция должна закрыть для США Черное море, Кавказ, западные ворота Центральной Азии и стать частью Большого евразийского партнерства и нового мира. Путь к этому лежит через перерезание натовской пуповины. США не перережут эту связь, не захотят этого сделать, будут пытаться удержать ее хотя бы тонкой нитью. Так что это должна сделать Турция", - отмечает турецкая газета.



На таком фоне в Турции уже зазвучали воинственные голоса о том, что Турция "нанесет удары по США", если они будут помогать Греции. Об этом, как сообщает греческая газета Vima, заявил турецкий аналитик Эрдоган Каракус в интервью турецкому телеканалу HABER GLOBAL.



"Мы, - сказал он, - не хотим атаковать подразделения США напрямую (в Греции). Но в любом случае нападения со стороны Греции, пусть Соединенные Штаты Америки это хорошо знают, что да, наши ракеты неизбежно побеспокоят силы США".



"Вы ожидаете провокационного шага со стороны Греции"? - задал ему в этой связи вопрос турецкий журналист Султан Аринир. На что Эрдоган Каракус ответил: "Посмотрите, что сказал Путин. Он сказал российским туристам "с 15 по 30 июля не выезжать на запад Турции". Тем самым он намекнул, что в этом районе и в самом деле возможен военный конфликт, поскольку речь идет о пограничной с Грецией территории.



Однако на самом деле Путин ничего подобного не говорил. Как заявил на минувшей неделе директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, это страны Запада своими антироссийскими санкциями, среди прочего, преследуют цель нарушить российско-турецкое авиасообщение. По его словам, это приходится учитывать. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся в Турцию, сказал Пилипсон. Так что заявление турецкого аналитика следует рассматривать, как еще одну пропагандистскую акцию с целью нагнетания напряженности.



Как пишет сегодня авторитетная греческая газета Katimerini, анализируя нынешнее состояние греко-турецких отношений, "если Турция попытается оспорить греческую территорию, то кризис распространится на весь диапазон греко-турецкой границы. Короче говоря, если турецкие силы воспользуются тактическим преимуществом, которое они могут иметь где-то в Эгейском море, чтобы нанести удар по греческим военным или сотрудникам службы безопасности, то вооруженные силы немедленно ответят в другом месте, автоматически расширив фронт конфликта".



В этой связи, отмечает газета, греческие ВВС и ВМФ находятся в состоянии готовности, но при этом все же призывает не нагнетать напряженность. "Если не считать зафиксированных нарушений воздушного пространства, оперативная "погода" в Эгейском море "ясная". Это не означает, конечно, что ситуация не может измениться в любой момент", - указывает Katimerini.



Однако есть ли реальная угроза выхода Турции из НАТО? Авторитетная британская газета Economist не считает, что нынешнее поведение Турции в отношении Греции и другие вызывающие действия Анкары по отношению к своим союзникам по НАТО, в том числе и по отношению к США, приведут к ее разрыву с альянсом.



Уход Турции или изгнание ее из НАТО, пишет газета, по-прежнему остается фантазией: Турция находится на передовой войны в Сирии и близко к другим конфликтам на Ближнем Востоке; она контролирует доступ к Черному морю, которое было центральным во всех недавних войнах России; и она же служит коридором для торговли между Центральной Азией и Европой, особенно в области энергетики". Однако в нынешней международной ситуации драматически нарастающего глобального экономического и политического кризиса из-за провальной политики США и ЕС, возможны самые неожиданные решения.



Что же касается возможности военного конфликта между двумя членами НАТО - Грецией и Турцией, то, несмотря на всю воинственную риторику обеих сторон, ясно, что ни США, ни ЕС такого столкновения не допустят. Дело даже не в том, что у Греции практически нет шансов против Турции, чьи вооруженные силы входят сейчас в первую десятку мощных армий мира и при этом постоянно участвуют в самых разных военных операциях, накапливая боевой опыт. И грекам в таком положении остается лишь надеется на помощь США.



Главное в том, что Вашингтону такой вооруженный конфликт между членами НАТО явно не нужен. Но с другой стороны, американцам такой постоянный раздрай между Афинами и Анкарой даже выгоден, потому что в этом случае именно они являются его арбитрами. А это главный принцип в международной политике англосаксов: разделяй и властвуй.