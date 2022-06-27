 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.06.2022
12:57  "Джавелины" - в Палестину. Западные поставки уже сделали Украину мировым центром нелегальной торговли оружием, - "СП"
12:48  Семеро квелых. 48-й саммит G7 будут изучать не историки, а психиатры, – И.Титов
12:43  Стареющий и бесперспективный?.. Молодежь и трудоспособное население покидают север Казахстана
12:16  Турция "нанесет удары по США"? - Игорь Веремеев
12:14  Грета Тунберг "агент Кремля"? - Владимир Малышев
10:48  Активно работавший с елбасы швейцарский банк Credit Suisse уличен судом в отмывании денег наркоторговцев
10:45  Революция в Грузии назначена на начало июля, - Юрий Рокс

10:42  Казахстан и Европа: мы нужны друг другу, - Николай Кузьмин
10:39  Праздник КазЧиновничества - назначения в акиматы новообразованных областей
10:01  Современный Запад и Идея власти над миром, - А.Кренгель
09:00  ЭксКырпрез Алмазбек Атамбаев оправдан судом по делу о беспорядках 2020 года
08:35  Лю Чжунминь: "турецкий феномен" подчеркивает кризис легитимности НАТО
08:25  Запад с попустительства Казахстана губит Каспий, в том числе российскую часть моря, - Айнур Курманов
00:40  Срок полномочий президента Ш.Мирзиеева предлагается продлить до 7 лет
00:37  Расширение БРИКС поможет России в противостоянии с Западом
00:33  Запад пригрозил России введением предельных цен на экспортный газ
00:27  В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости осенью 2023 года
00:21  Хива объявлена туристической столицей исламского мира 2024 года
00:17  Китай не горит желанием спасать Россию, - Онни Кари
00:11  Иностранцы, награжденные орденом "Победа", - П.В. Густерин
00:06  В Казахстане продолжают вручать "медаль Елбасы"
Вторник, 28.06.2022
23:35  В Душанбе прошли переговоры Рахмона и Путина
22:43  Таджикистану придется выбрать – Россия или США, - Виктория Панфилова
22:41  Тегеран отстранил радикалов от "ядерной сделки", - Игорь Субботин
21:56  Иран и Саудовская Аравия двинулись навстречу друг другу, - Ст.Тарасов
18:53  Русский вектор. Теория и практика энергетического централизма, - Борис Марцинкевич
17:46  Турция поддержит членство Финляндии в НАТО. Эрдоган быстро переобулся
16:17  Ватикан как адская пародия на Церковь Христову, - Св.Князев
13:42  Экономика Германии "подвисает" без газа из России, - Софие Крижова
13:38  Российские компании активно мигрируют в Казахстан
13:35  Западу - кирдык? Дальнейшие ходы Путина, - The Hill
13:28  Новая столица для Ахалского велоята Турмении. Стройка под личным контролем старого президента
13:23  Ташкент. Как бороться с варварской обрезкой деревьев, - Ольга Краснова
11:50  Без предрассудков. Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек, - Бахыт Жанаберген
11:43  Как Тигран Кеосаян возбудил казнацпрессу
11:40  Дыры в Казэкономике сахаром не засыплешь, - Алма Бектенова
11:30  Шахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике в Москве
10:54  НАТО расширилось до Китая. Североатлантический альянс вступает в противостояние с Пекином, - С.Строкань
10:51  В США задохнулись в фуре 46 мигрантов. Виновником назван лично Байден
10:45  Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов
10:43  Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
09:27  Благотворительность по-турецки: Анкара бесплатно передаст Киеву новые "Байрактары"
06:31  Зачем Казахстану инвестировать в кыргызскую ГЭС?
05:59  Американо-саудовскую оттепель может охладить война в Йемене, - Игорь Субботин
05:56  Успешный опыт КНР позволит РФ защитить информационный суверенитет
05:44  БРИКС. Возникает антизападный блок народов небывалой мощи, - Стефан Ауст
00:14  Запад бросает вызов Шелковому пути, - Анатолий Комраков
00:02  Шесть угроз, которые могут взорвать Казахстан и всю Центральную Азию, - Айнур Курманов
Понедельник, 27.06.2022
23:36  Штаты прощаются с демократией: право на оружие отменяют
22:00  "Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"
21:58  Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Стареющий и бесперспективный?.. Молодежь и трудоспособное население покидают север КазахстанаСтареющий и бесперспективный?.. Молодежь и трудоспособное население покидают север Казахстана
12:43 29.06.2022

Стареющий и бесперспективный?.. Молодежь и трудоспособное население покидают север страны

Демографические показатели старения населения в РК пошли на убыль после 5 лет нарастания подряд: доля пожилых людей в общей численности населения за последний год сократилась, хоть и незначительно, сообщает Finprom.

Что же касается индекса старения населения, то после достижения минимальных значений в 2014-2015 годах (25,7 на 100 детей), уже к 2020 году показатель вырос до 26,7 на 100 детей, однако в 2021 году сократился до 26,6 на 100 детей.

Уточним: индекс старения характеризует число лиц пожилого возраста на 100 детей. Рассчитывается как отношение численности населения в возрасте 65 лет и старше к численности населения в возрасте до 15 лет.

В региональном разрезе наименьшие показатели индекса старения населения отмечены в Туркестанской (12,7 на 100 детей) и Мангистауской (13 на 100 детей) областях.

На севере страны ситуация иная: так, индекс старения в Северо-Казахстанской области составил 62,9 на 100 детей, в Костанайской области - 58,2 на 100 детей, а в Восточно-Казахстанской области - 50,9 на 100 детей.

То есть в самом северном регионе страны на 100 детей и подростков в возрасте до 15 лет приходится уже 63 пожилых человека от 65 лет и старше.

Примечательно, что в сельской местности доля пожилого населения по отношению к детям ниже, чем в городской местностью: 23,9 на 100 детей на селе и 28,7 на 100 детей - в городах.

При этом индекс старения в сельской местности растет шестой год подряд, в то время как индекс старения в городах понемногу сокращается, и уменьшает разрыв с показателем для сельской местности.

Север Казахстана теряет население стремительными темпами. Так, в той же "старой" Северо-Казахстанской области в первом квартале текущего года численность прибывших составила всего 69,6% от численности выбывших из региона. За январь–март текущего года в область переехали лишь 2,9 тыс. человек, в то время как выбыло более 4 тыс. человек.

В свою очередь в Восточно-Казахстанской области отношение прибывших к выбывшим составило 74,8%, в Павлодарской - 78%.

Среди лиц моложе трудоспособного возраста картина еще плачевнее: за январь–март 2022 года в Северо-Казахстанской области отношение прибывших детей и подростков к выбывшим составило лишь 30,3%. То есть 70% "миграционных" потерь детей остались ничем не скомпенсированными. Немногим лучше обстоят дела в Павлодарской (39,4%) и Костанайской (43,5%) областях.

Между тем, как отметили отечественные СМИ, программа переселения с юга на север Казахстана полностью провалилась. Та же Северо-Казахстанская область, несмотря на миллиарды вложенных в программу средств, за 5 лет потеряла 20 тыс. жителей. Были отмечены наиболее важные моменты, которые помешали реализовать программу: это трудности с жильем, трудоустройством, а также неразвитость инфраструктуры.

Средства при этом ушли немалые. Так, например, по программе "Енбек" на 2017–2021 годы планировалось выделить почти 600 млрд тг бюджета, а одной из задач было как раз повышение мобильности трудовых ресурсов. Ответственными являлись местные исполнительные органы и министерство труда и социальной защиты населения.

Теперь же за создание условий для добровольного переселения на север РК будет отвечать Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны", бюджет которого на 2021–2025 годы составил почти 7,6 трлн тг. При этом непосредственно за количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг - Север), а также за количество соотечественников (кандасов), переехавших в РК, ответственные - те же МТСЗН и МИО, которые уже решали схожую задачу. Впрочем, в предыдущий раз результатом их работы стало то, что только из Северо-Казахстанской области вернулись на юг страны почти 600 переселенцев. Главной причиной убытия из неблагополучного края, по словам переселенцев, было то, что они не ощущали обещанной поддержки на местах.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656495780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Подведены итоги работы сенаторов за II сессию VII созыва Парламента
- Е.Кошанов: нам нужна стабильная, справедливая и предсказуемая налоговая система
- А. Смаилов обратил внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества и поручил усилить защиту банковских данных
- Ерлан Кошанов провел переговоры со Спикером Парламента Китая Ли Чжаньшу
- Широко обсудить с общественностью, экспертами и журналистами новый Закон о СМИ поручил Алихан Смаилов
- Государственный советник принял генерального секретаря Международной организации ТЮРКСОЙ Султана Раева
- Кадровые перестановки
- В Ашхабаде состоялось совещание министров иностранных дел прикаспийских государств
- Казахстан и Южная Корея укрепляют стратегическое партнерство в сфере развития атомной энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  