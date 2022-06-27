Стареющий и бесперспективный?.. Молодежь и трудоспособное население покидают север Казахстана

12:43 29.06.2022

Стареющий и бесперспективный?.. Молодежь и трудоспособное население покидают север страны



Демографические показатели старения населения в РК пошли на убыль после 5 лет нарастания подряд: доля пожилых людей в общей численности населения за последний год сократилась, хоть и незначительно, сообщает Finprom.



Что же касается индекса старения населения, то после достижения минимальных значений в 2014-2015 годах (25,7 на 100 детей), уже к 2020 году показатель вырос до 26,7 на 100 детей, однако в 2021 году сократился до 26,6 на 100 детей.



Уточним: индекс старения характеризует число лиц пожилого возраста на 100 детей. Рассчитывается как отношение численности населения в возрасте 65 лет и старше к численности населения в возрасте до 15 лет.



В региональном разрезе наименьшие показатели индекса старения населения отмечены в Туркестанской (12,7 на 100 детей) и Мангистауской (13 на 100 детей) областях.



На севере страны ситуация иная: так, индекс старения в Северо-Казахстанской области составил 62,9 на 100 детей, в Костанайской области - 58,2 на 100 детей, а в Восточно-Казахстанской области - 50,9 на 100 детей.



То есть в самом северном регионе страны на 100 детей и подростков в возрасте до 15 лет приходится уже 63 пожилых человека от 65 лет и старше.



Примечательно, что в сельской местности доля пожилого населения по отношению к детям ниже, чем в городской местностью: 23,9 на 100 детей на селе и 28,7 на 100 детей - в городах.



При этом индекс старения в сельской местности растет шестой год подряд, в то время как индекс старения в городах понемногу сокращается, и уменьшает разрыв с показателем для сельской местности.



Север Казахстана теряет население стремительными темпами. Так, в той же "старой" Северо-Казахстанской области в первом квартале текущего года численность прибывших составила всего 69,6% от численности выбывших из региона. За январь–март текущего года в область переехали лишь 2,9 тыс. человек, в то время как выбыло более 4 тыс. человек.



В свою очередь в Восточно-Казахстанской области отношение прибывших к выбывшим составило 74,8%, в Павлодарской - 78%.



Среди лиц моложе трудоспособного возраста картина еще плачевнее: за январь–март 2022 года в Северо-Казахстанской области отношение прибывших детей и подростков к выбывшим составило лишь 30,3%. То есть 70% "миграционных" потерь детей остались ничем не скомпенсированными. Немногим лучше обстоят дела в Павлодарской (39,4%) и Костанайской (43,5%) областях.



Между тем, как отметили отечественные СМИ, программа переселения с юга на север Казахстана полностью провалилась. Та же Северо-Казахстанская область, несмотря на миллиарды вложенных в программу средств, за 5 лет потеряла 20 тыс. жителей. Были отмечены наиболее важные моменты, которые помешали реализовать программу: это трудности с жильем, трудоустройством, а также неразвитость инфраструктуры.



Средства при этом ушли немалые. Так, например, по программе "Енбек" на 2017–2021 годы планировалось выделить почти 600 млрд тг бюджета, а одной из задач было как раз повышение мобильности трудовых ресурсов. Ответственными являлись местные исполнительные органы и министерство труда и социальной защиты населения.



Теперь же за создание условий для добровольного переселения на север РК будет отвечать Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны", бюджет которого на 2021–2025 годы составил почти 7,6 трлн тг. При этом непосредственно за количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг - Север), а также за количество соотечественников (кандасов), переехавших в РК, ответственные - те же МТСЗН и МИО, которые уже решали схожую задачу. Впрочем, в предыдущий раз результатом их работы стало то, что только из Северо-Казахстанской области вернулись на юг страны почти 600 переселенцев. Главной причиной убытия из неблагополучного края, по словам переселенцев, было то, что они не ощущали обещанной поддержки на местах.