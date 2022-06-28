Семеро квелых. 48-й саммит G7 будут изучать не историки, а психиатры, – И.Титов

12:48 29.06.2022

Семеро квелых

48-й саммит G7 будут изучать не историки – его будут тщательно анализировать психиатры.



Илья Титов



В кряжистом замке Элмау, что стоит в живописных баварских горах, с 26 по 28 июня прошел саммит G7. Саммиты, встречи высокопоставленных лиц и прочие съезды как правило рассматривают с точки зрения различных меморандумов, выводов и тем, содержащихся в повестке дня, но встреча "семерки" этого года стала исключением. На встречу приехали главы Канады, США, Японии, Италии, Франции, Германии и Британии, а сопровождали их глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Единодушие стран Запада (да, Япония – тоже Запад) не нуждалось в дополнительном подтверждении, но встреча обросла таким количеством событий и контекстов, что не рассказать о ней просто нельзя.



Во-первых, играет важную роль место проведения саммита. Элмау был построен германским теологом и оккультистом Йоганесом Мюллером в начале прошлого века. Под властью нацистов, горячо поддержанной Мюллером, замок превратился в санаторий для солдат вермахта, а после окончания войны – в американский концлагерь. Для съезда вашингтонских подпевал места символичнее придумать было нельзя. Во-вторых, время проведения саммита совпало с острым осознанием администрацией Байдена нужды в союзниках – провал "Саммита Америк" и сомнительные результаты на азиатском направлении непрерывно подталкивают Вашингтон к повторению украинской мантры "весь мир с нами". Недавно немецкое издание Deutsche Welle* (DW) выпустило материал, где объявило Путина самым непопулярным в мире лидером. При этом данные исследования базировались на опросе жителей 18 стран – других стран в мире DW просто не нашлось. Вот и здесь – "семерка" гарантированно поддержит и никогда не отвернется. В-третьих, важно и то, что стояло на повестке дня саммита. Занятная идея, которая обсуждалась его участниками в связи с энергокризисом, заключалась во введении мирового потолка цен на нефть. Это предложение, исходившее от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поразило своей наивностью даже видавшую виды аудиторию европейской прессы. В самом деле, представьте себе ультиматумы России, Венесуэле или странам Персидского залива в духе "снизьте цену, а то не будем покупать". Характерно, что такие идеи у Европы возникают в ситуации ограничения поставок энергоносителей со всех сторон.



Вашингтон, долгое время предлагавший себя в качестве альтернативы российским газу и нефти, сконцентрировался на внутреннем рынке во избежание социального взрыва. Российские же поставщики решили поиграть в формалистов и ограничили поставки по "Северному потоку" из-за нелепой ситуации с канадскими санкциями, запретившими возвращать немецкую газовую турбину на станцию под Выборг.



Вместе с этим страны G7 объявили о решении ввести эмбарго на торговлю российским золотом. Отрезать РФ от лондонского рынка золота – самого крупного в мире – показалось странам "семерки" отличным планом по лишению РФ доходов от торговли драгметаллом. Британский премьер Джонсон даже увидел в этом плане ключ к военной победе над Россией: "Это станет ударом в сердце военной машины Путина". В прошлом году, если верить "Би-би-си", Россия продала золота на пятнадцать с половиной миллиардов долларов, так что закрытие крупнейшего золотого рынка действительно может стать ударом по прибылям. Но, во-первых, пятнадцать миллиардов в год – ничто по сравнению с доходами от некоторых других статей экспорта, а во-вторых, никакие санкции G7 не отрежут Россию от азиатских золотых бирж, где заплатят не меньше.



Очередная антироссийская банальщина по итогам саммита G7 не вышла за пределы нерешительного бормотания коллективного Макрона – хозяин саммита канцлер Шольц объявил, что единство стран "семерки" стало посланием Путину, Джо Байден заявил, что Запад не получится расколоть, а глава Европейского совета Шарль Мишель назвал целями Запада "перекрытие кислорода российской военной машине и заботу о собственной экономике". Сравните этот нежный лепет с тем, что европейские и американские чиновники позволяли себе еще два месяца назад, когда в их глазах горела одержимость тотальным разгромом России по всем фронтам, а кровь (или что там у них) по венам разгонялась от перспектив "военного краха российской армии". Только Джонсон остался по-прежнему непреклонен – премьер, по глупости и от безысходности связавший свои рейтинги с поддержкой страны, чей неизбежный крах очевиден даже на Западе, требует не снижать накала поддержки и продолжать давить.



Но слова лидеров стран G7 не имеют значения – мы их слышали уже множество раз и даже безумные идеи типа ограничения покупателем закупочной цены очень слабо удивляют на этом этапе. Сейчас значение имеет процесс на стыке международной политики и психиатрии – попытки могущественных людей, собравшихся на групповую терапию, убедить себя в правильности выбранного ими пути, убедить себя в собственной неуступчивости, в бесконечной правоте и в крутости дряблых стариков, бесполых бюрократов и одной поблекшей пожилой немки.



"Крутость" – не моя формулировка: одна из таких попыток попала на видео, где Борис Джонсон заявил, что "семерка" должна показать, что они круче Путина. Для этого Борис предложил раздеться по пояс, что отсылало к фотографиям российского президента 13-летней давности. В ответ на эту шутку юмора глаза могущественных бюрократов начали бегать – чей-то взгляд остановился на единственной женщине за столом, чьи-то взоры принялись прыгать по лицам собеседников и лишь Макрон наклонил голову вбок и на мгновение мечтательно посмотрел куда-то в пустоту. Сорок восьмой саммит G7 будут изучать не историки – его будут тщательно анализировать психиатры. Упрямство и жесткость позиции людей, собравшихся на саммите, совмещается с осознанием ими гибельности выбранного пути.



*СМИ, выполняющее функции иностранного агента