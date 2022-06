"Джавелины" - в Палестину. Западные поставки уже сделали Украину мировым центром нелегальной торговли оружием, - "СП"

12:57 29.06.2022

Зе-бизнес: САУ "Цезарь" - на Урал, "Джавелины" - в Палестину

Западные поставки уже сделали Украину мировым центром нелегальной торговли оружием



Александр Ситников



Видео, на котором сирийский боевик хвастается тем, что получает современное западное оружие прямо из Украины, стало вирусным. Там же контрабандист рассказывает о самой настоящей логистике и уверенно заявляет о своих намерениях приобрести еще больше смертоносного товара у того же самостийного продавца.



Из ролика можно понять, что оружие продается по разумной цене, что очень нравится командирам незаконных военных группировок. По словам этой звезды YouTube, новые возможности привлекают тех, кто не может купить военную технику законно. Речь в первую очередь идет об отморозках из ИГ*, Хайят Тахрир аш-Шам** и других террористических формирований.



Да, есть проблемы с вывозом из незалежной, тем не менее уже налажен безопасный маршрут для контрабанды оружия из Украины на Ближний Восток. В качестве доказательства боевик демонстрирует несколько западных противотанковых ракет и штурмовых винтовок. Дескать, "обращайтесь, басурмане, и у вас будет свои „Стингер" и „Джавелин" по сносной цене".



По мнению специализирующегося на Ближнем Востоке эксперта Ахмада Салаха, "В сочетании с полным отсутствием контроля со стороны западных и украинских властей, это (военная помощь со стороны НАТО) обеспечило, казалось бы, бесконечные поставки современного оружия на черные рынки по всему миру". Как говорится, ни одно доброе дело не остается безнаказанным.



Газета Eurasia Review считает, что первой страной, которая окажется в зоне прямого риска из-за контрабанды западного оружия из неньки, станет еврейское государство. "Оружие возможно уже ввезено контрабандой в Газу, и израильских военных скоро может ожидать неприятный сюрприз в рейдах в палестинском анклаве", - подчеркивает ER. Короче, не помогли Тель-Авиву еврейские корни украинского президента. Зеленский и своим соотечественникам подложил большую некошерную свинью.



Отдельно отметим, что даже мейнстримная газета США Washington Post признает: "Эта неудобная реальность для Соединенных Штатов и их союзников возникает на фоне настоятельных просьб президента Украины Владимира Зеленского предоставить артиллерию, необходимую для противодействия российским силам на востоке и юге страны".



Очень похоже на то, что Белый дом не парится вообще, куда потом попадет американское оружие. Байден считает, что ему важнее навредить России, чем обеспечить нацбезопасность других стран. К такому выводу пришел, например, Джефф Абрамсон, заокеанский эксперт Ассоциации по контролю над вооружениями.



Ладно, если бы в неньке действовали минимальные нравственные институты. Но Вашингтон, наверняка, в курсе, что "история Украины, как центра черной торговли оружием, восходит к падению Советского Союза, когда советские военные оставили на Украине огромное количество стрелкового оружия и легких вооружений без надлежащего учета и контроля запасов" - об этом тоже напоминает Washington Post, считая, что нынешние поставки выйдут боком самим Штатам.



Согласно докладу Small Arms Survey, исследовательской организации, базирующейся в Женеве, порядка одного миллиона единиц стрелкового оружия, находящегося на украинских складах в 1992 году, сразу же попало в зоны конфликтов.



В еще одном отчете Small Arms Survey уже за 2017 год говорится, что "по меньшей мере 300 тысяч единиц стрелкового оружия и легких вооружений были „утеряны" на Украине в период с 2013 по 2015 год", что по мнению экспертов SAS тоже озолотило жовто-блакитных торговцев смертью.



Напомним, Associated Press еще 6 лет назад назвало Украину "супермаркетом" нелегального оружия". Тогда в центре Киева новенький пистолет Макарова можно было без проблем купить за $120, подержанный - за $20, а "калаш" прямо со склада - за $400. Причем, торгашами оказались нацики из "Правого сектора"***.



"Большая часть оружия поступает на черный рынок от украинских военных и бойцов сорока нацбатов", - писало агентство Associated Press со ссылкой на свои источники и признания самих торговцев смертью, которые не опасались преследования со стороны коррумпированных правоохранителей.



Теперь же огромные поставки западной военной помощи Украине превращаются в мощнейшую бомбу замедленного действия для очень многих стран. Сегодня контроль за военными поставками из стран НАТО, как сообщают инсайдеры, вхожие в Зе-команду, вообще стремится к нулю, а янки только разводят руками и обещают наладить контроль "как в Афгане". Звучит просто издевательски.



Кроме того, незалежная стала транзитером для левых сделок НАТО. Для украинских журналистов уже не секрет, что бритты вместе со свидомыми "коллегами" толкают оружие группировкам, которые официально не приветствуются Западом, но тайно им поддерживаются.



Глава ГУР Буданов совместно со смотрящим из британской разведки MI-6 участвует в схеме перенаправления части натовского оружия английским "сукиным сынам" в Африке. А еще одесские паблики пишут, что к этому делу подключился глава одесской ОВА Марченко, который назначен Киевом гауляйтером региона. Не исключено, что несколько гаубиц М777, как предполагает Джефф Абрамсон, наряду с другим смертоносным товаром уже вывезено кораблями класса "река-море" через Румынию.



Но, как фейсбучат**** тамошние правдорубы, такая контрабанда не только муторная, но и опасная операция, поскольку можно нарваться на русский перехват. "Вот почему Запад против досмотра кораблей с зерном Россией, иначе схема с поставками современного оружия в Африку будет вскрыта", - сообщил телеграм-канал "s/skosoi".



Помимо Буданова и Марченко, на слуху еще одни очень известные в неньке одесситы - сириец Киван и водочник Альперин. Они давно и успешно торгуют смертью под крышей Офиса президента. В частности, ПТРК "Джавелин" в ротном объеме два дружка толкают арабам за $300 тысяч. Янки прихлопнуть их не могут, да и не хотят, так как кураторы из звездно-полосатой страны тоже плотно подсели на коррупцию.



По информации из источников, знакомых с серыми схемами, кроме муторного морского маршрута нелегальная торговля осуществляется через аэропорты Черновицкой области, на которые на малой высоте заходят грузовые борты.



Что любопытно: украинцы в серых схемах меняют плохо показавшие себя в боях "Джавелины" на иностранные БПЛА. Конечно, американские ПТРК нельзя назвать полным фуфлом, но их эффективность против русских танков оказалась невысокой.



Кстати, буквально на днях концерн "Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь". Дело в том, что теперь их на винтики разбирают наши спецы. Французские СМИ опасаются, что и в этом деле замешаны самостийные торговцы оружием, которые толкнули русским новенькие САУ прямо на поле боя. Само собой, Генштаб Пятой Республики опровергает указанный факт по репутационным соображениям, тем не менее в кулуарах ОП ознакомлены со зрадой.



Впрочем, французы должны радоваться, что их САУ оказались у нас, а не у ИГ. Короче, это не самая плохая сделка (если она на самом деле имела место, скорее всего, наши просто захватили "Цезари"), гораздо страшнее то, что свидомая торговля оружием на черном рынке повышает уровень террористической угрозы во всем мире до самого высокого показателя.



* ИГ - "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена



** Верховный суд России признал организацию Хайят Тахрир аш-Шам террористической и запретил ее деятельность на территории страны.



*** Верховный суд России признал экстремистскими деятельность "Правого сектора" и партии "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона"



**** "Meta Platforms Inc." - американская транснациональная холдинговая компания, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus признана решением суда экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Соцсети Facebook и Instagram заблокированы Роскомнадзором.