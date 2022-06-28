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СМИД прикаспийских государств: Иран – за определение исходных линий, Россия – за военное взаимодействие
13:03 29.06.2022

28 июня в Ашхабаде прошло совещание министров иностранных дел прикаспийских государств (СМИД), на котором обсуждалась подготовка к предстоящему 29 июня VI Каспийскому саммиту, сообщает госинформагентство ТДХ.

Никакую детальную информацию издание не предоставило, ограничившись общими фразами о многогранном сотрудничестве и реализации ранее достигнутых договоренностей, однако напомнило, что прошлые саммиты проходили в Тегеране (2007 год), Баку (2010 год), Астрахани (2014 год) и Актау (2018 год). В Актау была принята Конвенция о правовом статусе Каспийского моря – "исторического документа, закрепляющего юридические нормы взаимодействия на Каспии в различных сферах".

Разбор Конвенции и то, на что она может повлиять, читайте по ссылке.

МИД Казахстана также обошелся общими фразами о том, что министры каспийской пятерки обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества прибрежных государств на Каспийском море, а также согласовали проект Коммюнике предстоящего Каспийского саммита.

МИД Азербайджана о переговорах не сообщил.

МИД РФ сообщает, что руководители делегаций внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана договорились о дальнейшей совместной работе по обеспечению безопасности и укреплению сотрудничества в регионе Каспийского моря.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении по итогам СМИД отметил, главной задачей заседания было подготовить документы к Каспийскому саммиту.

"Мы получили доклад экспертов, трудившихся несколько дней и доложивших проект итогового коммюнике, который выносится на утверждение глав государств. Принято решение, что сразу после одобрения (надеемся на это) коммюнике будет опубликовано. Ключевыми вопросами, обсуждаемыми сегодня, по которым достигли согласия, являются подтверждение суверенитета, равенства, невмешательства во внутренние дела и всех других принципов Устава ООН, на которых основывается каспийское сотрудничество", – сказал Лавров.

Затрагивая тему военного взаимодействия дипломат сообщил, что "предлагается ускорить работу над соглашением о разработке мер доверия относительно военной деятельности каспийских государств".

"Подтвержден принцип Конвенции в правовом статусе Каспийского моря о том, что здесь исключено присутствие вооруженных сил некаспийских и неприбрежных государств. Точно также как и судоходство осуществляется только судами под флагом одной из каспийских стран. Этот же принцип действует в отношении входа и выхода из Каспийского моря любого судна", – сказал Лавров.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран "поддерживает пятисторонний механизм, включая недавнее предложение России завершить и сформировать структуру сотрудничества на Каспии", сообщает Mehr news.

"Мы поддерживаем предложение о проведении второй Каспийской экономической конференции в России и считаем, что особое внимание прикаспийских государств должно уделяться двум направлениям: торговле и транспорту", – сказал дипломат.

Абдоллахиян отметил, несмотря на то, что прошло четыре года с момента подписания Конвенции, очень важные вопросы "определения морских границ" и "демаркации морского дна и ресурсов недр Каспийского моря еще предстоит определить.

Он также призвал ускорить работу по заключению соглашения об определении исходных линий (исходная линия - в морском праве,линия, от которой отсчитываются территориальные воды, прилежащая зона, исключительная экономическая зона и границы шельфа, – прим.ХТ.), которые приведут к реализации Конвенции.

Источник - Хроника Туркменистана
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