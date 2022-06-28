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    ЦентрАзия   | 
Россия и Иран строят каркас нового мира
13:06 29.06.2022

Проект Время-вперед

В бурном потоке громких новостей без должного внимания осталась новость о начале пилотного транзита грузов по транспортному коридору "Север – Юг", ведущему через Каспий в Иран. А ведь это начало реализации инициативы, отложенной на 20 лет. Что изменилось в мире, и почему Иран и Россия вновь повернулись друг к другу и начали формировать новый транспортный каркас Евразии, а также какие еще совместные проекты на подходе – разберем в этом выпуске.

Чемпион по санкциям

Полторы недели назад три сорокафутовых контейнера с пиломатериалами и алюминиевым прокатом начали свой путь по суше и воде через нашу Астрахань, иранские Энзели и Бендер-Аббас в пункт назначения – индийский порт Нава-Шева. Новый маршрут – хороший повод рассмотреть взаимоотношения с Ираном, которые заиграли новыми перспективами.

Высшая власть в Иране находится в руках духовенства. Совет экспертов из 86 влиятельнейших богословов избирает Высшего руководителя, а тот уже назначает Президента. Но вопреки обывательскому представлению о теократическом государстве, Иран не похож на вотчину невежества и мракобесия – уровень образованности уверенно держится на отметке 97%, а около 60% студентов иранских вузов – девушки. Женщины здесь в отличие от многих монархий Персидского залива, водят машины, могут быть членами Парламента и министрами, заниматься наукой и бизнесом и голосовать на выборах. До недавнего времени Иран был лидером по количеству введенных против него экономических санкций. Впервые он подвергся им вскоре после исламской революции 1979 года, а разоблачение секретной ядерной программы сделало давление экстремальным. Проведя рекордное количество лет в изоляции от мировой экономики, иранцы приспособились и многому научились сами – автомобилестроение, энергетика, оборонная промышленность – все это вполне живые отрасли. Такой опыт сегодня весьма актуален для России, ведь теперь мы – абсолютный чемпион по введенным против нас санкциям.



Каспийский транзит

Проект международного транспортного коридора "Север-Юг" существует уже более 20 лет, но по большому счету так и остается проектом на бумаге. Хотя в теории все выгоды на лицо – время транзита грузов из России в Индию сокращается с 40 дней до 20, а стоимость – на 30%. Импульс к развитию получают все страны и регионы, через которые проходит новый торговый путь. И главное – транзит не проходит через страны ЕС, а значит, не может попасть под санкции.

Однако дело очень долго стояло на месте. Менять налаженные веками торговые маршруты всегда сложно. Создание мультимодальной линии требовало инвестиций в новые участки железных дорог, порты, большой работы по согласованию таможенных режимов, да и сотрудничать с Ираном открыто в России опасались. РЖД в 2020 году, вообще, приостановили участие в иранских проектах именно из-за опасений вторичных санкций. Казалось, что проект так и не заживет.

Но переосмысливать его начали уже в 2021 году после того, как сухогруз "Эвер Гивен" встал поперек Суэцкого канала и парализовал мировую торговлю. С тех пор транзит по коридору "Север-Юг" пошел в рост. А после того, как в этом году Россия стала чемпионом по санкциям, формальных причин для избегания Ирана не осталось.

Полторы недели назад государственная иранская судоходная компания IRISL запустила первую пилотную партию контейнеров из Санкт-Петербурга в Иран и далее в Индию. Эпизодически подобные рейсы осуществлялись и ранее, но теперь создан пилотный механизм для транзита с использованием всего одного товаросопроводительного документа на весь маршрут. Вроде бы мелочь, но такая мелочь может стать импульсом к развитию всего проекта.

Впрочем, совместных планов у нас куда больше.

Призрачная армада

Нельзя сказать, что из-за боязни санкций мы совсем не работали с Ираном. Но наше взаимодействие во многом носило скрытый характер. Западные спецслужбы утверждают, что Иран использует т.н. "призрачные армады" для транспортировки российской нефти в Китай и Индию в обход санкций. В этой отлаженной схеме, по которой Иран давно сбывает и собственную нефть, задействованы 123 судна. Они подделывают реальное местоположение на транспондерах GPS, в то время как корабли разгружаются в портах или перекачивают груз в нейтральных водах. Используются якобы и ложные флаги разных стран. Иран создал эффективную теневую банковскую систему для обработки запрещенных сделок. Но даже если Россия и включена в нее, это скоро утратит смысл - ведь Тегеран и Москва готовят перевод взаиморасчетов на национальные валюты и объединение платежных систем "Мир" и "Шетаб". Также до конца года должны завершиться переговоры о создании зоны свободной торговли.

Текущий товарооборот наших стран составляет скромные 4 млрд долларов. Но Тегеран рассчитывает в самом ближайшем времени увеличить его в 10 раз. По всей видимости, это станет возможным за счет вывода из тени многих уже существующих контрактов, но не только. Прошедший недавно Петербургский международный экономический форум показал, что мы можем быть полезны друг другу во многих сферах реального производства.

Обоюдный интерес

В 2011 году иранцы с помощью российского комплекса радиотехнической разведки "Автобаза" посадили на своей территории секретный американский БПЛА RQ-170 Sentinel. Это стало толчком к развитию целой линейки собственных иранских беспилотников. Сегодня его дроны воюют в Ираке, Сирии, Йемене, Судане и Венесуэле. А налет на нефтеперерабатывающий завод в саудовском Абкайке и на месторождение Хурайс доказали, что хваленые американские "Пэтриоты" против них бессильны. У России есть свои, не уступающие иранским, беспилотники, но вот опыт обхода санкций для приобретения некоторых электронных компонентов, а в перспективе и совместное производство – может нам весьма пригодиться.

Помимо дронов, Иран смог развить собственный автопром, судостроение, энергетическое машиностроение. Теперь он предлагает России свою продукцию бартером в обмен на наше сырье – металл, продовольствие, полимеры. Некоторые почему-то восприняли эту новость как свидетельство технологической отсталости России, но ведь это только предложение со стороны Тегерана, а сам он при этом весьма заинтересован в приобретении российской высокотехнологичной оборонной продукции, в частности многоцелевых самолетов Су-35 и противоракетных комплексов С-400. Раньше мы опасались санкций, но теперь, когда с помощью санкций американцы сорвали наши контракты на поставку в Индонезию и Египет, Иран выглядит привлекательнее.

В общем, у нашего товарооборота есть реальные перспективы роста. А для его обслуживания как раз и нужны новые торговые маршруты. Кстати, на ПМЭФ был подписан меморандум о совместном производстве судов для начала движения по коридору Север-Юг и обеспечения перевозок в Каспийском море.

На неделе также стало известно и о пересмотре еще одного перспективного маршрута – автомобильной трассы "Меридиан". Теперь из Китая через нашу страну она пойдет не в Европу, а в Каспийский регион, в т.ч. в Иран.

В сухом остатке мы имеем следующее.

Новый мир

Старый миропорядок разрушен, а новый только сейчас начинает формироваться. Это не быстрый и не линейный процесс. В те же отношения России и Ирана вплетены и многие другие страны, имеющие свои интересы и опасения – Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Саудовская Аравия и другие. Но так или иначе новый баланс будет выстроен. Сейчас в Азии формируется пул государств, имеющих разные взгляды на жизнь, а иногда и застарелую вражду, но объединенных одним стремлением создания внутреннего евразийского экономического пространства, свободного от сумасбродства дряхлеющего западного мира. Это стремление уже закладывает каркас для нового мира. А его кровеносными сосудами станут новые логистические маршруты и новые финансовые системы. Чрезвычайно интересно наблюдать за этим захватывающим процессом.

…Если вам также любопытно разглядеть контуры нового порядка, то напишите об этом в комментариях, и мы подготовим новые спецвыпуски о перспективах отношений России с теми или иными странами. Мир меняется очень быстро, и главные сюрпризы ждут нас впереди.

Источник - Завтра
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