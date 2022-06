The Hill: Украинские беженки в ЕС становятся секс-рабынями

17:58 29.06.2022 The Hill

США



Как злоумышленники используют соцсети для торговли украинками



Украинские беженки подвергаются все большему риску стать жертвами псевдоволонтеров, пишет The Hill. Автор статьи отмечает, что по всей Европе наблюдается всплеск онлайн-спроса на интимные встречи с украинками.



Ребекка Клар (Rebecca Klar)



Злоумышленники используют соцсети и мессенджеры в целях сексуальной эксплуатации и торговли украинками, которые ищут убежища и необходимую информацию. Таким образом, проблемы и без того неспокойного региона лишь усугубляются.



Из-за ситуации на Украине миллионы ее жителей, особенно женщины и дети, были вынуждены переехать в соседние страны. Потенциальные торговцы людьми используют для распространения дезинформации те же цифровые пространства, что и ищущие помощи беженцы - якобы из лучших побуждений предлагая им кров. Эксперты считают, что технологические компании не особенно заботит вопрос защиты украинцев на фоне очевидного роста спроса на жертв торговли людьми из охваченной конфликтом страны.



"Меня глубоко печалит, что в момент, когда столь многие пытаются защитить подверженных повышенной опасности женщин и детей, одной из первых ощутимых реакций на кризис стало то, что рекордное количество интернет-пользователей мужского пола ищут возможность получить сексуальный доступ к этим женщинам", - заявил специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Вэл Ричи (Val Richey).



Данные о резком росте торговли украинскими женщинами начали появляться недавно, хотя российская спецоперация на Украине длится уже четыре месяца. Компания Thomson Reuters провела исследование, в результате которого по всей Европе обнаружился всплеск онлайн-спроса на интим с украинками.



Анализ показал, что в Великобритании количество соответствующих поисковых запросов в Google увеличилось на 200% с 27 февраля по 5 марта в сравнении с предыдущим полугодием. В Испании и Польше за тот же период запросов "украинское порно" стало на 600% больше в первом случае и 130% во втором.



Аналогичную тенденцию сотрудники Thomson Reuters выявили в Австрии, Чехии, Дании, Франции и Швейцарии.



"Европейские женщины, восточноевропейские женщины, украинские женщины находятся в группе риска: часто их заманивают и вовлекают в секс-торговлю. Добавьте сюда кризис - и вот вам рецепт повышенного спроса на торговлю людьми", - сказала Хизер Фишер, старший советник Thomson Reuters по вопросам преступлений в области прав человека.



"Стороннему наблюдателю это может показаться безобидным, но на деле такие тенденции могут послужить стимулом для злоумышленников, которые захотят заработать на повышенном спросе", - добавила Фишер.



В марте шведская полиция провела рейд и арестовала 38 любителей продажной любви, 30 из которых специально искали встречи с украинскими женщинами, как сообщила одна из государственных радиостанций страны. А в Ирландии, согласно предоставленным Thomson Reuters скриншотам, эскорт-служба сама предлагала доступ к украинкам.



"Весьма прискорбная ситуация: тогда как во всем мире люди ищут возможности помочь наиболее уязвимым группам граждан, какая-то часть общества задается противоположным вопросом: как бы добраться до приезжающих с Украины женщин и детей. Мы чрезвычайно встревожены", - подчеркнула Фишер.



В первые дни конфликта торговцы людьми выдавали себя за волонтеров, которые прямо на границе предлагали беженцам помощь с транспортом и поиском безопасного жилища. Но к тому моменту, как полиция раскрыла эти схемы, а власти и группы добровольцев приступили к поиску преступников, последние стали проявлять гораздо больше агрессии в интернете, посетовал Эрол Яйбоке, директор и старший научный сотрудник Программы международной безопасности и директор Проекта "Хрупкость и мобильность" Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS).



Вместо того, чтобы непосредственно предлагать помощь на границе, злоумышленники стали под видом добровольцев проникать в организованные онлайн-группы.



Диана Шор, администратор волонтерского фейсбук-сообщества* "Жилье для украинцев в Великобритании" (Rooms for Ukrainians in the UK), столкнулась с торговцами людьми и троллями в начале марта. Она создала страничку, чтобы украинцы могли выйти на людей, сдающих жилье в Великобритании.



Всего через девять дней после того, как она запустила группу, власти страны предложили особые варианты получения виз, чтобы позволить волонтерам открыть свои двери украинским беженцам. Активность сообщества, по ее словам, тогда "резко возросла". Сейчас число участников составляет более 29 тысяч.



Подобные ресурсы играют ключевую роль не только в обеспечении связи между беженцами и волонтерами, но и в предоставлении информации. Как показал опубликованный организациями VOICE и HIAS доклад, неофициальные ресурсы, в том числе группы на фейсбуке*, а также чаты в телеграме и вайбере, остаются для украинских беженцев основным источником информации, .



Без доступных благодаря американской соцсети инструментов работа по выявлению злоумышленников и потенциальных торговцев людьми в значительной степени ложится на плечи активистов и добровольцев.



"Фейсбук* может сыграть более существенную роль. На любом стандартном сайте знакомств есть функция верификации, - сказала Шор. - Если человек прошел проверку, вы получаете доступ к его точному местоположению. Невозможно прикидываться украинцем, сидя где-то в России, или утверждать, что у тебя дом в Манчестере, находясь при этом в Саудовской Аравии".



По ее словам, на определенных аккаунтах администраторы групп видят признаки подозрительной деятельности, в том числе нацеленной на поиск одиноких молодых женщин. Они кажутся неправдоподобно идеальными: люди либо позиционируют себя "богатой семьей", либо предлагают доступ к "элитной жизни" с некой "отработкой" в знак благодарности.



Администраторы просматривают все посты, а затем удаляют, сохраняют или скрывают их. Но эффективная модерация зависит от свободного времени и умений вести ее, что называется, "на лету", подчеркнула Шор.



"Было бы намного проще, используй фейсбук* уже имеющееся для верификации пользователей ПО, тем более что ситуация сопряжена, к сожалению, с риском для жизни, причем для обеих сторон".



Шор сказала, что группа столкнулась с корыстными пользователями как среди мнимых добровольцев, предлагающих безопасное жилье определенным категориям беженцев, так и среди украинцев, которые ищут убежище далеко не из лучших побуждений.



Шор сообщила, что помимо функции верификации пользователей фейсбук* мог бы обеспечить сообщество вариантами ограничения по географии или ввести фильтры местоположения, чтобы доступ к группе могли получить только люди из конкретных регионов.



Также она сказала, что компания может рассмотреть возможные ограничения на "часы работы", благодаря которым сообщество сведет к минимуму публикации в ночное время, когда администраторы спят и могут не заметить нежелательный контент.



Представитель Meta*, которой принадлежит фейсбук*, заявил, что компания очень серьезно относится к попыткам использования своих ресурсов для совершения противоправных действий в отношении страждущих и примет меры к любому, кто нарушает ее политику контента.



"Правительство Великобритании несет ответственность за установление лиц, имеющих право размещать беженцев в рамках представленной схемы, и мы настоятельно рекомендуем всем причастным следовать указаниям властей", - говорится в заявлении.



С начала российско-украинского конфликта технологический гигант предпринял и другие меры, чтобы обезопасить украинских пользователей. Например, Украину добавили в список стран, которые дают пользователям возможность закрывать профили. Посетители вне списка друзей не могут приближать, делиться и загружать полноразмерные фото из профиля, а также просматривать в нем данные.



Google тоже предприняла ряд защитных мер, чтобы смягчить озабоченность по поводу торговли людьми. Функция автозаполнения строки поиска перестала предлагать материалы откровенного сексуального содержания. Кроме того, в некоторых странах, включая Украину, в верхней части поисковой выдачи теперь появляется сообщение о поддержке жертв злоумышленников, если пользователь интересуется помощью в связи с подобными угрозами.



Онлайн-охоту на торговцев людьми организовали и власти Евросоюза. Правоохранительные органы 14 стран-членов ЕС приняли участие в майском хакатоне и обсудили посты в соцсетях с предложением помощи в транспортировке, жилье и работе. Участники форума выявили девять подозреваемых в торговле людьми и девять возможных жертв, а также инициировали 15 новых расследований.



Эксперты рекомендовали IT-компаниям сотрудничать с организациями, занимающимися вопросами борьбы с торговлей людьми, чтобы те помогли им уберечь свои ресурсы от недобросовестного использования.



"Технологические платформы должны всерьез задуматься о том, каким образом их инструментами могут пользоваться во благо и во зло, а затем привлечь экспертов для оценки факторов риска", - заявила соучредитель и исполнительный директор VOICE Менди Марш.



"Сделать можно очень многое, но потребуется время, чтобы действительно во всем разобраться, дать критическую оценку всем вариантам использования платформы и исследовать возможные манипуляции", - добавила она.



По словам Яйбоке, среди прочего компании могут начать помечать посты с информацией о помощи Украине, как было в случае с COVID-19.



А Вэл Ричи считает, что технологическим гигантам следует размещать объявления с указанием номеров горячей линии и другой полезной информации в том случае, если кто-то из пользователей ищет ссылки на вопросы, связанные с торговлей людьми и помощью пострадавшим от нее людям.



По мнению эксперта, более решительным шагом станет отключение поисковой выдачи по определенным запросам, таким как "украинки, эскорт".



"Я уверен, что технологические компании заинтересованы в поиске способов реагирования. Что нам нужно сделать, так это связать их технические знания с нашими знаниями о торговле людьми и объединить все это в общий, скоординированный ответ", - подытожил он.



*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656514680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Подведены итоги работы сенаторов за II сессию VII созыва Парламента

- Е.Кошанов: нам нужна стабильная, справедливая и предсказуемая налоговая система

- А. Смаилов обратил внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества и поручил усилить защиту банковских данных

- Ерлан Кошанов провел переговоры со Спикером Парламента Китая Ли Чжаньшу

- Широко обсудить с общественностью, экспертами и журналистами новый Закон о СМИ поручил Алихан Смаилов

- Государственный советник принял генерального секретаря Международной организации ТЮРКСОЙ Султана Раева

- Кадровые перестановки

- В Ашхабаде состоялось совещание министров иностранных дел прикаспийских государств

- Казахстан и Южная Корея укрепляют стратегическое партнерство в сфере развития атомной энергии