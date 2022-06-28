Под Лисичанском нашли и отстреляли "Грузинский легион"

21:50 29.06.2022

"Грузинский легион" на Украине: Лисичанск стал могилой для двух групп наемников из Тбилиси

Трупов много, куда их девать, или как вывозить?

Вера Жердева

"Грузинский легион" на Украине: Лисичанск стал могилой для двух групп наемников из Тбилиси



Материал комментируют:

Виктор Литовкин Сергей Марков



Спецоперация на Украине вскрыла множество русофобских гнойников, вызревших на постсоветском пространстве. Конфликт разделил "общественное мнение" на два лагеря.



Страны, симпатизирующие России, нас либо поддерживают, либо ведут себя максимально нейтрально. Ну, а противники активно поддерживают киевский режим. И именно из "недружественных" стран на помощь ВСУ едут наемники, хоть правительства всячески открещиваются от них.



Так называемый "Грузинский легион" на прошлой неделе засветился под Лисичанском. Союзные силы российской армии и Народной милиции ЛНР в ходе наступления уничтожили две диверсионные группы иностранных наемников в количестве 14 человек. Об этом сообщило 27 июня Министерство обороны РФ.



В первой группе была сборная солянка из граждан различных европейских государств. А вот во вторую входили боевики из так называемого "Грузинского легиона". Напомним: грузинские боевики были причастны к пыткам и убийствам пленных российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.



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С западными "солдатами удачи" еще придется повозиться

По словам официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, российские военные обладают информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам военнопленных. "Мы их нашли и покарали", - заявил он. И добавил, что в "Грузинском легионе" служат, в основном, уголовники.



Украинские паблики сообщают, что под Лисичанском был ранен "легионер" Ратти Бурдули. Он получил ранения головы, глаз, рук и ног. По всей вероятности, попал под артиллерийский обстрел. Впрочем, по утверждениям тех же пабликов, его жизни полученные ранения не угрожают.



По официальным сводкам, за время боев под Северодонецком и Лисичанском погибли 16 "легионеров" и 20 - получили ранения.



Что же представляет собой этот "Грузинский национальный легион"?



Он был сформирован еще в 2014 году, в самом начале конфликта на Украине с подачи Мамуки Мамулашвили - участника боевых действий в Абхазии, возглавляющего Национальную федерацию смешанных единоборств Грузии. Если верить, "Википедии", "Грузинский легион" состоит преимущественно из бывших грузинских военнослужащих или сотрудников спецслужб, имеющих опыт ведения боевых действий в грузино-абхазском и грузино-осетинском конфликтах, а также граждан других стран.



Это подразделение занимается диверсионно-разведывательной деятельностью, а также обучает новобранцев на базах во Львове, ставшем притоном для иностранных наемников со всего мира, приезжающих на Украину из Польши, и в Киеве, где грузинские инструкторы натаскивают молодняк и вступивших в тероборону. Две такие же базы у "легионеров" имеются в Ровно.



- Я могу поверить в то, что нынешние грузинские власти не имеют отношения к этому легиону, - говорит политолог Сергей Марков. - При Саакашвили такое было вполне возможным. Но сейчас Тбилиси старается минимизировать свою вовлеченность в конфликт. А сами по себе "легионеры" власти не нужны. Хотя, конечно, антироссийская, русофобская риторика по-прежнему очень сильна.



А вот без благословения спецслужб США и Британии такое формирование существовать не может. Поскольку ему необходимо финансирование. На передвижение, на подготовку, на вооружение и так далее. Тут явно просматривается след спецслужб, которые все это финансируют. Но власти Грузии ответственны за то, что в стране сильна русофобская пропаганда.



И можно говорить о том, что мировоззренчески грузинские "легионеры" являются жертвами русофобской пропаганды, за которую несут ответственность грузинские власти.



"СП": - "Грузинский легион" несет ощутимые потери. Это остановит поток желающих повоевать в его рядах?



- Думаю, ряды "легионеров" будут пополняться. Ведь продолжаются и его финансирование, и русофобская пропаганда. Что до потерь, то важно понимать, какие данные озвучиваются в самой Грузии и как это преподносится общественности.



"СП": - Когда "Грузинский легион" создавался, служба там подавалась как возможность поквитаться с Россией за события в Абхазии и Южной Осетии 2008 года. Сейчас наемниками движут идеи или деньги?



- И то, и другое. Но есть и третий фактор: они возомнили, что принадлежат к европейской цивилизации и отстаивают ее ценности в пику "отсталой России".



Военный эксперт Виктор Литовкин полагает, что наемники из Грузии если не прямо, то косвенно пользуется поддержкой грузинских властей.



- В Грузии участников этого формирования никто не преследует. Значит, государство одобряет их действия. Ведь несмотря на красивое название и то, что они считаются частью одной из бригад ВСУ, они считаются именно наемниками, и соответственно, их действия по закону должны караться. Но этого не происходит. Воюют они за деньги. И именно поэтому их ряды будут пополняться. Они едут воевать, зная, чем рискуют. Так что даже высокие потери их не остановят.



Кстати, по информации американского аналитического центра Counter Extremism Project в 2021 году "Грузинский легион" насчитывал всего три десятка человек. Сейчас речь идет о тысяче наемников.



По некоторым данным, в Грузии бойцов для легиона набирает бывший министр обороны этой страны Ираклий Окруашвили. Когда в президентском кресле сидел Михаил Саакашвили, этот деятель считался "ястребом".



Всего же в легионе сражаются боевики из трех десятков стран и в их подготовке участвуют и иностранные инструкторы. Об этом еще в мае рассказал бывший военнослужащий британской армии Мэтью Робинсон, принанявшись в инструкторы.



В настоящее время СК России расследует уголовное дело в отношении командира "Грузинского национального легиона" Мамуки Мамулашвили за вербовку наемников и их участие в вооруженном конфликте, а также призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.