Ливия прекращает экспорт нефти из ключевых портов на фоне политического кризиса

00:20 30.06.2022

Этот шаг был предпринят на следующий день после того, как NOC заявила, что, возможно, ей придется объявить форс-мажор



Москва, 29 июн - ИА Neftegaz.RU. Государственная нефтяная компания Ливии приостановила поставки из 2 ключевых восточных портов на фоне обострения политического кризиса, сообщило агентство Bloomberg.



По данным издания:

- Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) приостановила экспорт нефти из портов Эс-Сидер и Рас-Лануф, крупнейшем и 3м по величине экспортных терминалах страны соответственно.

- Национальная нефтяная корпорация во вторник проинформировала торговые и судоходные компании о форс-мажорных ограничениях.



Этот шаг был предпринят на следующий день после того, как NOC заявила, что, возможно, ей придется прекратить экспорт из Сиртского залива, в который входят оба порта, а также Брега и Зуэйтина.



Waha Oil Co., которая использует Es Sider, полностью остановила производство, поскольку местные протесты помешали погрузке нефти на танкеры.



NOC, которой принадлежит Waha Oil, не сразу ответила на запрос о комментариях издания.



По оценкам Bloomberg, добыча нефти в Ливии сократилась в 2 раза с середины апреля до 600 тыс. барр./сутки.



В последние месяцы добыча сырой нефти в Ливии оставалась намного ниже ее текущей мощности в 1,2 млн барр./сутки.



Согласно последнему исследованию Platts OPEC+, проведенному S&P Global Commodity Insights, в мае добыча в этой североафриканской стране упала до 16-месячного минимума в 770 тыс. барр./сутки.



Страна борется с протестами, которые вынудили многие нефтяные месторождения и порты закрыться.



Протестующие на энергетических объектах требуют передачи власти Ф. Башаге.



Два высокопоставленных ливийских чиновника начали во вторник 2-дневные переговоры о конституционных механизмах проведения выборов, что является последней попыткой ООН преодолеть разрыв между соперниками страны.



США прилагают усилия для уменьшения конфликта, обеспечивая справедливое и прозрачное расходование нефтяных доходов Ливии до тех пор, пока избранное правительство не сможет вступить в должность.



По словам ЦБ, механизм разрешения финансовых споров по поводу доходов от нефти является ключом к воссоединению центральных банков.



Автор: Екатерина Свинцова