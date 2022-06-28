 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.06.2022
00:25  Президент Казахстана предложил создать прикаспийский продовольственный хаб
00:20  Ливия прекращает экспорт нефти из ключевых портов на фоне политического кризиса
Среда, 29.06.2022
21:50  Под Лисичанском нашли и отстреляли "Грузинский легион"
17:58  The Hill: Украинские беженки в ЕС становятся секс-рабынями
13:07  Дальневосточная экспансия НАТО оформляется противостоянием Китаю, - В.Павленко
13:06  Россия и Иран строят каркас нового мира
13:03  СМИД прикаспийских государств: Иран – за определение исходных линий, Россия – за военное взаимодействие

12:57  "Джавелины" - в Палестину. Западные поставки уже сделали Украину мировым центром нелегальной торговли оружием, - "СП"
12:48  Семеро квелых. 48-й саммит G7 будут изучать не историки, а психиатры, – И.Титов
12:43  Стареющий и бесперспективный?.. Молодежь и трудоспособное население покидают север Казахстана
12:16  Турция "нанесет удары по США"? - Игорь Веремеев
12:14  Грета Тунберг "агент Кремля"? - Владимир Малышев
10:48  Активно работавший с елбасы швейцарский банк Credit Suisse уличен судом в отмывании денег наркоторговцев
10:45  Революция в Грузии назначена на начало июля, - Юрий Рокс
10:42  Казахстан и Европа: мы нужны друг другу, - Николай Кузьмин
10:39  Праздник КазЧиновничества - назначения в акиматы новообразованных областей
10:01  Современный Запад и Идея власти над миром, - А.Кренгель
09:00  ЭксКырпрез Алмазбек Атамбаев оправдан судом по делу о беспорядках 2020 года
08:35  Лю Чжунминь: "турецкий феномен" подчеркивает кризис легитимности НАТО
08:25  Запад с попустительства Казахстана губит Каспий, в том числе российскую часть моря, - Айнур Курманов
03:55  Турецкие войска нацелились на Манбидж. Сирия готовится к отражению агрессии, - Владимир Карнозов
00:40  Срок полномочий президента Ш.Мирзиеева предлагается продлить до 7 лет
00:37  Расширение БРИКС поможет России в противостоянии с Западом
00:33  Запад пригрозил России введением предельных цен на экспортный газ
00:27  В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости осенью 2023 года
00:21  Хива объявлена туристической столицей исламского мира 2024 года
00:17  Китай не горит желанием спасать Россию, - Онни Кари
00:11  Иностранцы, награжденные орденом "Победа", - П.В. Густерин
00:06  В Казахстане продолжают вручать "медаль Елбасы"
Вторник, 28.06.2022
23:35  В Душанбе прошли переговоры Рахмона и Путина
22:43  Таджикистану придется выбрать – Россия или США, - Виктория Панфилова
22:41  Тегеран отстранил радикалов от "ядерной сделки", - Игорь Субботин
21:56  Иран и Саудовская Аравия двинулись навстречу друг другу, - Ст.Тарасов
18:53  Русский вектор. Теория и практика энергетического централизма, - Борис Марцинкевич
17:46  Турция поддержит членство Финляндии в НАТО. Эрдоган быстро переобулся
16:17  Ватикан как адская пародия на Церковь Христову, - Св.Князев
13:42  Экономика Германии "подвисает" без газа из России, - Софие Крижова
13:38  Российские компании активно мигрируют в Казахстан
13:35  Западу - кирдык? Дальнейшие ходы Путина, - The Hill
13:28  Новая столица для Ахалского велоята Турмении. Стройка под личным контролем старого президента
13:23  Ташкент. Как бороться с варварской обрезкой деревьев, - Ольга Краснова
11:50  Без предрассудков. Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек, - Бахыт Жанаберген
11:43  Как Тигран Кеосаян возбудил казнацпрессу
11:40  Дыры в Казэкономике сахаром не засыплешь, - Алма Бектенова
11:30  Шахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике в Москве
10:54  НАТО расширилось до Китая. Североатлантический альянс вступает в противостояние с Пекином, - С.Строкань
10:51  В США задохнулись в фуре 46 мигрантов. Виновником назван лично Байден
10:45  Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов
10:43  Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
09:27  Благотворительность по-турецки: Анкара бесплатно передаст Киеву новые "Байрактары"
06:31  Зачем Казахстану инвестировать в кыргызскую ГЭС?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Президент Казахстана предложил создать прикаспийский продовольственный хаб
00:25 30.06.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Шестом Каспийском саммите, который проходит в Ашхабаде, предложил создать прикаспийский продовольственный хаб, передает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что "Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции".

Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками.
Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в Шестом Саммите глав прикаспийских государств.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656537900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Подведены итоги работы сенаторов за II сессию VII созыва Парламента
- Е.Кошанов: нам нужна стабильная, справедливая и предсказуемая налоговая система
- А. Смаилов обратил внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества и поручил усилить защиту банковских данных
- Ерлан Кошанов провел переговоры со Спикером Парламента Китая Ли Чжаньшу
- Широко обсудить с общественностью, экспертами и журналистами новый Закон о СМИ поручил Алихан Смаилов
- Государственный советник принял генерального секретаря Международной организации ТЮРКСОЙ Султана Раева
- Кадровые перестановки
- В Ашхабаде состоялось совещание министров иностранных дел прикаспийских государств
- Казахстан и Южная Корея укрепляют стратегическое партнерство в сфере развития атомной энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  