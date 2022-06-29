Скончался узбекский литературовед Ибрагим Хаккул

06:04 30.06.2022

На 74-м году жизни скончался известный литературовед, доктор филологических наук, профессор Ибрагим Хаккул.

Вчера, 11:23 Общество

28 июня в возрасте 73 лет ушел из жизни известный литературовед, доктор филологических наук, профессор Ибрагим Хаккул, сообщил Союз писателей.



Ибрагим Хаккул родился 28 марта 1949 года в Шафирканском районе Бухарской области. После окончания школы в 1966-1970 годах учился в Бухарском государственном педагогическом институте.



Работу начал в газете "Шофиркон хакикати", где его первыми материалами были статьи о литературе. С 1972 года до последних дней жизни работал в Институте узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Узбекистана.



Автор более 20 книг, посвященных узбекской литературе, в том числе один из авторов двухтомника "История узбекской литературы" на русском языке. Его авторству также принадлежит четырехтомная книга "Возвращение в Навои".



Ученый входил в редколлегии Союза писателей, журналов "Узбекский язык и литература", "Тафаккур", "Накшбандия". Некоторые из его статей и книг переведены на турецкий, уйгурский, азербайджанский, таджикский и русский языки.