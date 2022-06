Эрдоган проверяет на прочность сделку с Финляндией и Швецией, - Игорь Субботин

09:00 30.06.2022

29.06.2022



Скандинавские государства обязались отказаться от поддержки врагов Турции

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турция лишь в последний момент дала зеленый свет вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

НАТО в среду официально направило приглашение Швеции и Финляндии для вступления в военный блок. Ранее Турция дала зеленый свет после того, как три страны подписали меморандум о соблюдении взаимных интересов. После этого Анкара пообещала направить властям скандинавских государств запросы на выдачу тех людей, которых она напрямую связывает с террористическими организациями. Хотя факт заключения трехсторонних договоренностей может говорить о дипломатической победе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, многое будет зависеть от того, готовы ли североевропейские игроки следовать взятым на себя обязательствам.



То, что Финляндия и Швеция должны в скором времени продемонстрировать свою готовность выполнять условия трехсторонней сделки, дал понять Минюст Турции. По данным ведомства, в Стокгольм и Хельсинки будут направлены 33 запроса, которые касаются выдачи людей, связанных, по мнению Анкары, либо с леворадикальной Рабочей партией Курдистана (РПК), либо с движением беглого проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Эрдоган возлагает ответственность за попытку путча 2016 года. Турецкая сторона уже сообщала европейцам, что хотела бы судить всех обвиняемых в своей юрисдикции. "Мы еще раз напишем об их экстрадиции после соглашения и напомним им", – сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.



В рамках трехстороннего соглашения с Анкарой, которое было подписано накануне натовской встречи в Мадриде, Стокгольм и Хельсинки выразили ей полную поддержку "в борьбе с угрозами в сфере национальной безопасности". На этом фоне скандинавские игроки отказались поддерживать не только сторонников Гюлена, но и курдские военизированные формирования, действующие на севере Сирии. "Стороны для укрепления основанного на консенсусе сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и другими общими вызовами создадут структурированный межправительственный механизм диалога и сотрудничества на всех уровнях, включая правоохранительные и разведывательные органы", – также говорится в меморандуме. В Швеции трехсторонняя сделка подверглась немедленному осуждению Левой партии и зеленых.



Последние оказались особо встревожены готовностью Стокгольма разморозить контакты с турецкой стороной в сфере военно-технического сотрудничества, которые были поставлены на паузу после наступательной операции "Источник мира" на севере Сирии в 2019 году. Независимые шведские депутаты даже пригрозили вотумом недоверия министру иностранных дел Анн Линде. Несмотря на то что этот сценарий выглядит сомнительно, уже сейчас очевидно, что шефу дипломатического ведомства все равно придется явиться на слушания в парламентский комитет по внешней политике, чтобы дать разъяснения.



Реагируя на одобренное Турцией приближение Финляндии и Швеции к членству в НАТО, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что скандинавские страны в конечном счете "отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону и другим старшим партнерам по НАТО". "Это никаким образом на нашу политику не влияет, – заверил дипломат. – Но мы будем делать все для того, чтобы наша безопасность и безопасность наших союзников была обеспечена при любых условиях, независимо ни от каких расширенческих волн, независимо ни от каких договоренностей, которые могли быть достигнуты в преддверии мадридского саммита между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки".



Западные официальные лица в разговоре с Financial Times, в свою очередь, допустили, что Эрдоган пытался использовать вопрос о ветировании заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, чтобы получить со стороны администрации президента Джозефа Байдена зеленый свет на поддержку в обновлении турецкого парка истребителей четвертого поколения F-16. Этот вопрос представляет для Анкары особое значение, потому что от программы более продвинутых самолетов F-35 она была отстранена в связи c приобретением российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Впрочем, как уточняют собеседники Financial Times, турецкой стороне не удалось добиться своего: Белый дом дал понять, что не против поставок F-16, но многое будет зависеть от Конгресса.



Не исключено, что видимым последствием компромисса между Турцией, Финляндией и Швецией будет молчаливое согласие скандинавских стран на очередную наступательную операцию Анкары и лояльных ей оппозиционных группировок в Сирии. О ее необходимости власти ближневосточной страны активно говорят в течение последних нескольких месяцев. "Наш президент сказал, что операция может быть начата в любое время, – заявил на днях официальный представитель президента Ибрагим Калын. – В тот момент, когда нам поступит угроза, будет проведена оценка и сделано все необходимое". На этом фоне Анкара даже поддерживает контакты с официальным Дамаском на уровне разведывательных ведомств, следовало из ремарок чиновника.



Как заявил "НГ" доцент Центра гуманитарных и социальных наук Ибн Халдона при Катарском университете Али Бакир, трехстороннее соглашение, заключенное под эгидой генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, безусловно, является крупной победой Турции и ее руководства. "Соглашение отвечает требованиям Анкары, – признал аналитик. – Думаю, что это большой шаг в проявлении солидарности, который будет способствовать превращению НАТО в более мощный альянс в сфере безопасности".



Впрочем, собеседник "НГ" делает оговорку: когда дело дойдет до реализации соглашения, еще предстоит увидеть, как Швеция и Финляндия будут следовать положениям сделки. "Западные страны в целом имеют долгую историю ухода от своих обязательств, – обратил внимание Бакир. – Кроме того, Швеция и Финляндия – не единственные государства, прямо или косвенно поддерживающие РПК и ее ответвления в Сирии. Есть и другие страны".



Несмотря на то что некоторая поддержка из разных источников может по-прежнему поступать к военизированным организациям, действующим на севере Сирии, направлять ее становится со временем все труднее, отмечает эксперт. "Турция продолжает идти по тому же дипломатическому и военному пути и уже запустила операции против террористической группировки в Сирии и Ираке", – резюмировал Бакир.