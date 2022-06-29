Норвегия заблокировала российские поселки на Шпицбергене. Груманту пора в родную гавань?

10:15 30.06.2022

"В крайнем случае вывезут": что происходит на Шпицбергене после демарша Норвегии

Пока никаких изменений в местной жизни нет



"Мы вообще не знаем, что у вас происходит. У нас никаких изменений. Все нормально. Хотите приехать в гости?" - так отреагировали по телефону на мой вопрос о начавшейся блокаде грузов со стороны Норвегии в единственной на весь российский Шпицберген турфирме, которая встречает наших путешественников.



Пока никаких изменений в местной жизни нет



Обещали прислать программу тура и сказали, что можно приехать в любой момент и без ограничений. 10 дней экстремального отдыха обойдутся от 5 тысяч долларов.



Возможно, это меня просто успокаивали. А, может быть, жители здешних северных поселений, находящихся под особым статусом (вроде бы и Норвегии, но немного и России) и, правда, ничего не знают о том, что в любой момент могут оказаться отрезанными от Большой земли. И это даже не Калининград, куда можно относительно легко добраться по морю.



Вот так улетишь отдохнуть, а обратно застрянешь.



Как известно, Норвегия из-за санкций отказалась пропускать грузы для российских шахтеров через свою границу на КПП "Стурсгуг". В подвешенном состоянии оказалось около 20 тонн российских товаров, которые должны были отправиться на Шпицберген.



И что будет дальше с примерно полтысячью, по данным норвежской статистики, наших граждан, кто живет и работает в двух поселках Шпицбергена, Баренцбурге, это типа столица, и почти заброшенной Пирамиде. Есть и другие законсервированные селения, но жизни там давно уже нет.



Вообще до Шпицбергена из Москвы так просто не дозвониться. Те телефоны, которые нашлись в интернете - с норвежскими кодами, даже телефон консульства РФ.



Прямых рейсов сюда из Москвы нет. Либо чартеры, либо, во всяком случае как было раньше, с несколькими пересадками через Финляндию и Норвегию.



Попасть на Шпицберген по воздуху из-за его особого статуса и соглашений столетней давности между нашими странами можно было даже без визы.



В аэропорту Лонгйира, центра архипелага, никто не ставил штампы в паспорт на въезд и выезд.



Когда говорят, что в России по улицах бродят медведи, вам бессовестно врут. Медведи, причем исключительно белые, бродят как раз по Шпицбергену. А люди на всякий случай носят с собой оружие. Хотя за непреднамеренное убийство медведя в той же Норвегии грозит огромный штраф.



В наших путеводителях описывается случай, когда мишка пробрался в гостиницу в поселке Пирамида, выхлебал пару банок пива в баре и съел упаковки с фисташками. После этого случая в местном предлагают "Набор белого медведя" из двух банок пива и орешков.



Никаких особых достопримечательностей, кроме первозданной природы, на архипелаге нет. Как и развлечений. Даже священника для верующих сюда доставляют только в сезон.



В отличие от Баренцбурга, где есть хоть какая-то связь, в Пирамиду не дозвониться вообще. Вроде бы была только одна точка, где ловил мобильный. И там же стояла будка с декоративным телефонным аппаратом. Помните, масштабный проект у Дмитрия Медведева: в каждом населенном пункте России должна стоять будка с телефоном - хоть на болоте, хоть в глухой тайге, хоть на Шпицбергене.



Летом в Пирамиде живут примерно 50 человек, зимой - меньше десятка. Кстати, как пишут те, кто там бывал, многие жители - уроженцы шахтерского Донецка. Когда-то в Пирамиде находилась самая северная в мире шахта добычи угля. В конце 90-х случился пожар, производство закрыли на ремонт, а открывать его обратно стало нерентабельно.



Дома все заперты, на дверях замки. В часть из них можно было попасть с гидом во время экскурсии. Как рассказывают, раньше здесь был очень хороший экскурсовод Александр, но он тоже уехал. Многие брошенные здания стали пристанищем для песцов.



Когда народ уезжал, побросал мебель, цветы в горшках, игрушки.



В некоторых комнатах чудом сохранились шифоньеры, на обратной стороне дверцы записки: "Полгода", "Три месяца", "Месяц". Это работяги отмечали, сколько им осталось до возвращения с вахты.



Более цивилизованный Баренцбург в ста километров от Пирамиды. В соответствии с соглашением, в Баренцбурге запрещено хождение рубля. Нет и прямой дороги, связывающий поселок с норвежским Лонгйиром. Доставлять грузы российским шахтерам возможно было либо на вертолетах, либо водным путем. С конца апреля Норвегия запретила вход российских судов в свои порты. Однако в Осло утверждали, что для Шпицбергена будет сделано исключение. Однако ситуация изменилась.



Как рассказывают местные, продукты у них всегда были в основном из России. И, как ни странно, стоили они далеко не баснословные деньги (если исходить из здешних зарплат, начинающихся от 120+ для самого неквалифицированного персонала).



Хотя, конечно, процентов на 50% дороже, чем в Москве. Магазин тут был один, похож на сельпо с продавщицей за прилавком. Увы, с норвежскими супермаркетами не сравнить.



Все цены указывают в рублях и норвежских кронах. Курс, как говорят, грабительский – намного выше, чем в банке. Наверное, теперь еще вырастет. Ну, а что делать - время такое.



Хотя жизни обитателей архипелага вряд ли что-то угрожает. Всего-то 500 человек! "В самом крайней случае, вывезут", – уверены жители Баренцбурга.



Авторы: ЕКАТЕРИНА САЖНЕВА