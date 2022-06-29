Маски - вернутся? Казахстан опять атакует КОВИД

11:03 30.06.2022

В Казахстане могут вернуть масочный режим – Тугжанов



Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане могут вернуть масочный режим, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-премьера, пока ситуация по коронавирусу не критическая.



Масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Напомним, по данным МВК за 29 июня, коронавирус за сутки выявили у 137 казахстанцев.



Начиная с середины июня мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусом. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза, - отметила Айжан Есмагамбетова.



Тамила Языкова