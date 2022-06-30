Die Welt: Санкции против российского золота выгодны... России

11:10 30.06.2022 Die Welt

Германия

30 июня 2022



Санкции против российского золота могут привести к его дефициту на рынке, а значит, к удорожанию "презренного металла", пишет Welt. Тогда Россия, вопреки западным планам, получит еще больший доход от золотодобывающей промышленности.

После санкций на уголь и нефть Запад теперь собирается ввести запрет на импорт золота из России. Это отразится и на частных инвесторах в Германии. Эмбарго на золото может дать новый импульс старой антизападной идее и стигматизировать "презренный металл".

Как минимум в этом отношении Россия превзошла своего главного соперника США: еще в этом десятилетии рудники Америки давали больше золота, чем все горно-обогатительные комбинаты Сибири. Но теперь Российская Федерация – значительно более важный производитель золота, чем Соединенные Штаты.

Однако сейчас российская золотодобыча превратилась и в политический фактор: после экспорта угля и нефти из "империи Путина" западные санкции планируется распространить и на вывоз российского золота за рубеж.



Так во всяком случае было заявлено на саммите глав государств и правительств стран G7 в замке Эльмау. Подтверждения этого решения пока нет. Но надежды большие: один только объем добываемого в России каждый год золота делает этот желтый металл потенциально прибыльным экспортным товаром, санкции на который могут стать эффективным рычагом воздействия.



Запрет на импорт российского золота еще больше усилит изоляцию экономики России от мировой торговли – так считают специалисты. В 2021 году производство золота в России составило 331 тонну. Лишь Китайская Народная Республика добыла больше – 332 тонны. А США за последние годы откатились на пятое место в мире (187 тонн в год).

Для такой экономики, как российская, не обладающей другими конкурентоспособными экспортными товарами, кроме сырья и оружия, добыча золота является довольно значимой отраслью. (Непонятно, куда автор дел зерно, удобрения и ряд других экспортных товаров России, о важности которых мы узнали из западной прессы только после угрозы их невыхода на привычные рынки в последние месяцы – прим. ИноСМИ.) По некоторым данным в 2021 году экспорт золота принес России 15,5 миллиарда долларов, что соответствует приблизительно 14,7 миллиарда евро.

Конечно, это несравнимо с доходами от экспорта энергоносителей. Одна только Германия в прошлом году закупила нефти и газа от российских производителей на 19,4 миллиарда евро согласно данным Федерального статистического ведомства Германии. В целом Федеративная республика ввезла в 2021 году товаров на сумму 33,1 миллиарда евро.

Запрет на импорт обострит ситуацию



Причем сокращение поставок российского газа приводит в Германии к повышению цен, так как энергетические компании вынуждены покупать газ на невыгодных условиях на спотовом рынке. Запрет за импорт российского золота также отразится на Германии.

Хотя прямой импорт золота и незначителен, однако оно является товаром, которым торгуют по всему миру, поэтому любой его дефицит в другой стране быстро скажется и на внутренней ситуации. А спрос на золото в Германии никак нельзя назвать незначительным. Тут, как и во всей Центральной Европе, этот благородный металл многими считается надежным средством сохранения ценности активов. Поэтому запрет на импорт может еще более обострить и без того напряженное положение на рынке слитков золота.



"С начала пандемии коронавируса в 2020 году, когда разорвались цепи поставок и повсеместно вводились локдауны, постоянно наблюдался дефицит золотых монет и слитков", – говорит Роберт Хартман (Robert Hartmann), основатель компании по торговле драгоценными металлами Proaurum. Этот дефицит отразился на приплате к нарицательной цене физического золота, которую клиенты вынуждены платить при его покупке.

В обычных инвестиционных монетах весом в одну унцию (31,1 грамма) эта приплата-премия долгие годы составляла от трех до четырех процентов. Сегодня же один крюгерранд при покупке стоит подчас на пять-шесть процентов больше, чем за него дают при продаже. Хартман сообщал и в 2022 году о повышенном спросе на монеты и слитки, и притом не только "со стороны частных клиентов".

Несмотря на подобный повышенный спрос в Германии и других европейских странах, мировая цена на золото в 2022 году поднялась не очень сильно. Долларовая цена за одну унцию осталась приблизительно на уровне начала года.



Высокому спросу у частных инвесторов противостоят другие факторы, например, более слабый спрос у промышленности. Большие институциональные инвесторы в год российской операции на Украине и продолжительного роста инфляции делали ставку на золото не в той степени, как этого можно было бы ожидать в подобной ситуации. Большие золотые фонды и ETF располагали в последнее время 3823 тоннами.



Торстен Поллляйт (Thorsten Polleit), главный экономист компании Degussa Goldhandel, не думает, что запрет на импорт русского золота потрясет мировой рынок благородных металлов. Полляйт предсказывает скорее "большую фрагментацию" рынка. По его словам, не все участвующие в международной торговле золотом страны присоединятся к санкциям: "Ничто не помешает России переориентировать свой экспорт золота на Китай, Индию или Турцию, которые в свою очередь продадут его кому-то еще, чтобы удовлетворять мировой спрос за золото".

По оценкам Полляйта, меры стран G7 могут привести к некоторой дезориентации западных инвесторов, которые не смогут определить, не приведут ли эти меры к еще большей стигматизации золота. В то же самое время ценимость золота в так называемых странах БРИКС может возрасти. На примере России большие страны с переходной экономикой убедились, насколько быстро могут быть заморожены их активы в долларах и евро.

До сих пор все большие золотые резервы разных государств хранятся на Западе. Соединенные Штаты еще со времен "золотого доллара" держат у себя 8134 тонны желтого металла, Германия располагает 3358 тоннами. Россия в последние годы наращивала свои золотые запасы.



По последним оценкам, они составляли 2299 тонн и были пятыми в мире. Некоторые наблюдатели предполагают сейчас, что на основе этого золота планируется создать своеобразный золотой рубль, то есть некую подкрепленную золотом "твердую" национальную валюту. Но более вероятно то, что российское государство этими закупками золота намеревалось поддержать местных золотодобытчиков.



Реакция на санкции



Москва имеет дело с западными санкциями с тех пор, как вопреки установленным в цивилизованном мире правилам аннексию Крыма в 2014 году. (Поскольку Крым входил в Российскую империю с 1785 года, оставим "аннексию" на совести автора – прим. ИноСМИ.) Поэтому Кремль за прошедшие с тех пор годы диверсифицировал свои золотовалютные резервы и повысил в них долю золота. В последнее время золото составляло в них там 22 процента.



Однако этого далеко недостаточно, чтобы сделать рубль "золотой" валютой. Для этого российская валюта должна стать, прежде всего, конвертируемой, то есть подлежащей обмену на золото. Также маловероятно и то, что государства БРИКС договорятся использовать золото в качестве торговой валюты. Хотя Китай и утверждает, что в казне у него 1948 тонн золота, это соответствует всего лишь четырем процентам всех валютных резервов страны и менее чем одному проценту ее ВВП. При формировании подкрепленной золотом торговой валюты, альтернативной доллару, очень скоро обнаружится, что золота и Китаю не хватает.



Однако будет вполне логичным, если антизападный альянс в будущем будет в большей мере ориентироваться на золото, чтобы создать противовес доллару. Это приведет к заметному росту цены на золото. Поэтому инвесторам можно посоветовать часть своих финансовых активов держать в желтом металле.

С тех пор, как золотой стандарт доллара был упразднен (Бреттон-Вудское соглашение) в 1971 году золото заметно подорожало на сырьевых рынках – с 35 долларов за унцию тогда до 1840 долларов сегодня. Еще в конце Бреттон-Вудской системы Советский Союз играл заметную роль как важный производитель золота. Американцы не хотели обеспечивать свою валюту металлом, большая часть которого добывалась идеологическим противником.



Немецкие инвесторы, вложившиеся в золото, в последние 50 лет получали годовой доход более чем в шесть процентов. Немецкие акции за тот же период показали годовую доходность в 6,6 процентов (включая дивиденды), то есть лишь незначительно большую, чем золото.



В целом в ходе всемирной истории было добыто приблизительно 205 тысяч тонн золота. Из них 94 тысячи тонн приходится на украшения, еще 45 тысяч – на слитки и монеты, а около 35 тысяч лежат в сейфах центральных банков. В недрах Земли залегает еще как минимум 53 тысячи тонн золота, которое осталось просто добыть. Источник - inosmi.ru

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