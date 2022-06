Эрдоган – единственный победитель на мадридском саммите НАТО, - А.Ростовцев

11:41 30.06.2022

29.06.2022 Москва



Александр Ростовцев.



Авторитетное издание The New York Times в шоке: оказывается, Путин не смотрит с замиранием сердца в телевизор, следя за "историческим" саммитом НАТО в Мадриде, где Россия открыто названа "врагом западного мира", а полетел в Ашхабад, укреплять и развивать сотрудничество стран прикаспийского региона и, судя по всему, договариваться о координации во внешней торговле энергоносителями.



"Выходит, Путин уверен в себе!" – делает неутешительный вывод рупор американской демократии.



Хочется спросить американских обозревателей: что такого неожиданного произошло на "эпохальном" саммите НАТО, требующего неотрывного внимания президента России? Все вполне предсказуемо: сияющие маслеными блинами физиономии лидеров "демократического авангарда", подобострастные позы допущенных в "клуб серьезных пацанов" младодемократов из числа бывших "братушек". Что?



Главное, о чем договорились на сходняке участники "самого мирного на Земле военно-политического блока", ровно два: увеличение численности постоянного иностранного контингента на восточном фланге альянса до 400 тысяч рыл, а также предсказуемый прогиб перед Эрдоганом скандинавских толерастов, открывший им двери в тусовку, в которую Украине, виновнице торжества, дорожка заказана.



Все было очень ожидаемо. Россия объявлена врагом, Украине поставлена самоубийственная задача: добыть победу на поле боя – и никаких переговоров о мире. Доктор сказал в морг – значит, в морг!



Несмотря на благостную атмосферу мадридской сходки, по главным событиям возникает больше вопросов, чем ответов.



К примеру. 400 тысяч вооруженных рыл, как заявляется, в состоянии полной боевой готовности, которые должны обеспечить мирный сон польских и прибалтийских обывателей, наверняка будут посажены на их же шеи. Безопасность не бывает бесплатной, а тут "партнеры" сами напросились.



Боевое обеспечение возьмут на себя структуры НАТО, а вот курки, млеко, яйки и дешевых проституток для комфортного пребывания вооруженных туристов будут обязаны предоставить хозяева. Потянут – не потянут – это уже их проблемы. Отметим только, что содержать 400 тысяч военных в постоянной боевой готовности продолжительное время – дело крайне затратное даже для богатеньких государств, а в Европе сейчас происходит мощнейший экономический спад, закрываются крупные производства и неудержимо раскручивается инфляционная спираль. То ли еще будет. Так что ждем жалобного писка с мест: "когда уже все это кончится?!"



А вот кто выглядит явным победителем на этой ярмарке тщеславия, так это гражданин султан Эрдоган. И дело не только и не столько в признании правительствами Финляндии и Швеции курдских партий террористическими организациями. Судя по всему, Эрдоган, шантажируя "партнеров", смерть мозга которых уже не вызывает сомнений, добился куда более крупных уступок.



Как известно, Турция добивалась возобновления программы совместного производства истребителей F35, в которую вложила значительные инвестиции, а также отмены эмбарго на поставки современного западного оружия.



Надо полагать, что отныне США прикусят язык и больше не станут требовать от Анкары отказа от российских ПЗРК С400 в обмен на "дырявый" "Пэтриот", а Европа предпримет некие решительные шаги, приближающие членство Турции в ЕС.



Более того. Решение курдского вопроса в пользу Эрдогана стало не только унижением правящих скандинавских соцдемов, клявшихся в любви и дружбе политическим беженцам от репрессивных действий Анкары. Тут проблема глубже. Раз наступив на грабли, правящие партии скандинавских государств и ЕС встретятся с резкой критикой со стороны левых движений и мигрантов, считающих активистов Рабочей Партии Курдистана борцами за свободу, что недалеко от истины.



Эрдоган, кстати, решил не останавливаться на достигнутом и буквально прошелся сапогами по самолюбию лживых европейских соцдемов, прислав им списочек конкретных "террористов" на выдачу, исходя из нового соглашения.



Причем, турки в любом случае окажутся в выигрыше. Выдадут толерасты курдских активистов из списка – запомоятся. Начнут затягивать, запрашивать переговоров и консультаций – еще лучше – можно опять что-нибудь выцыганить взамен.



Но, пожалуй, главный итог "исторического" саммита НАТО – то, как Запад и, в особенности, Европа, собственноручно затягивают узел проблем в собственном доме, распутывать который придется долгие годы через боль и унижение. И все ради чего? Подложить очередную свинью России и удостоиться похвалы от заокеанского Старшего Брата? Для нас это не вновь, но расхлебывать кашу – рано или поздно придется тем, кто ее заварил.