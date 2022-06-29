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Новым премьером Израился стал русофоб Лапид
11:58 30.06.2022

Премьер-министром Израиля стал "неудобный" для Кремля политик

Критик РФ Яир Лапид будет возглавлять кабинет министров еврейского государства
Геннадий Петров
29.06.22
Лапид потерял правящую коалицию, но получил кресло премьер-министра.
На четверг, 30 июня, в Израиле намечена официальная церемония приведения к присяге нового премьер-министра страны Яира Лапида. Он будет руководить страной как минимум до парламентских выборов, которые состоятся этой осенью. Лапид считается наименее устраивающей Россию кандидатурой на пост премьер-министра из-за его активных контактов с Западом. Однако все же резких перемен в российско-израильских отношениях эксперты не прогнозируют.
О роспуске правительства премьер-министр Нафтали Беннет и глава МИДа Яир Лапид объявили еще в начале прошлой недели. Это было закономерное следствие неудачного политического хода, неминуемым следствием которого стал бы скорый распад правящей коалиции. Через Кнессет (парламент) не получилось провести закон о продлении срока действия израильской юрисдикции в отношении еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Вначале против него взбунтовались левые и арабские депутаты правящей коалиции. А потом, когда Беннет не смог уговорить двух мятежных депутатов проголосовать за закон, против правительства выступил уже представитель "Ямина" – партии премьер-министра.

Депутат Нир Орбах объявил, что не будет голосовать вместе с правящей коалицией, а в перспективе вообще выйдет из нее. Остаться в ней он пообещал, только если Беннет каким-то образом проведет закон через парламент. Учитывая, что коалиция состоит всего из 60 депутатов (минимум, необходимый для его существования: всего в Кнессете 120 депутатов), уход Орбаха означал бы ее распад и, как следствие, отставку правительства. Беннет решил не дожидаться неминуемого и подал в отставку сам.

До полуночи 29 июня Кнессет должен был принять закон о своем роспуске и новых выборах. На момент подписания номера проголосовано только первое чтение. 74 депутата высказались "за". А пять (все – от партии русскоязычных евреев "Наш дом – Израиль") выступили против. При этом даже их партийный лидер министр финансов Авигдор Либерман не выражал сомнений в том, что закон будет принят – не в среду, так в четверг. Ведь, по существу, серьезный камень преткновения был только один: дата выборов. Проводить ли их 25 октября или все-таки учесть, что в октябре будет целых три еврейских праздника (Йом-Кипур, Суккот и Симхат-Тора), сдвинуть голосование на 1 ноября? Этот вопрос оставался открытым.

Таким образом, заканчивается история самого парадоксального в истории Израиля правительства. Оно было сформировано буквально из всех политических сил страны. В нем впервые нашлось место арабской партии РААМ, туда вошли левые ветераны израильской политики "Авода" и "Мерец", а также их полные идеологические антиподы – правые "Ямина", "Тиква Хадаша" и НДИ. Дополнили эту политическую мозаику центристы: "Кахоль-Лаван" и партия "Еш-Атид" во главе с Лапидом. Сформированное этой пестрой коалицией правительство (где, кстати, впервые оказался араб, член партии "Мерец" Исауи Фаридж) должно было управляться по коалиционному принципу, лидерами самых крупных политических сил. Планировалось, что два года премьер-министром будет Беннет, а потом на два года, до очередных парламентских выборов, его сменит Лапид. Однако правительство просуществовало всего год.

Все эти сложности объяснялись одним: столь различные политические силы объединило общее желание не допустить возвращения в премьерское кресло Биньямина Нетаньяху. Его противники особо не скрывали, что рассчитывают на "политическую смерть" этого политика, непрерывно руководившего правительством страны необычайно долго – 12 лет, с 2009 по 2021 год. Но Нетаньяху, являющийся фигурантом нескольких уголовных дел, не только не сел в тюрьму, не только не упустил бразды правления в своей партии "Ликуд", но даже особо не растерял популярности. По крайней мере на июнь он вполне имеет шансы достичь успеха на парламентских выборах. Возвращение в премьерское кресло Нетаньяху, учитывая его давние, можно сказать, дружеские отношения с Владимиром Путиным, вполне отвечало бы интересам Кремля.

То же самое сложнее сказать о Лапиде. Именно он выступил с публичным осуждением действий РФ в Украине, которым, по его выражению, "нет оправдания". Израиль стал первой страной, которая направила полевой госпиталь на украинскую территорию. Медиков провожал лично Лапид. Госпиталь оказался единственным крупным вкладом Израиля в дело поддержки Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда, заявляла, что на украинской стороне воюют и израильские граждане. Однако правительство Беннета не признало этот факт.

Осторожная позиция премьер-министра, явно не желающего ссориться со страной, имеющей немалое влияние в арабском мире вообще и на Сирию в частности, резко контрастирует с израильским общественным мнением. Согласно опросу, проведенному в марте газетой "Макор Ришон", 76% израильтян-евреев поддерживают Украину в ее конфликте в РФ. Среди русскоязычных израильтян-евреев этот показатель составляет 75%. В целом поддерживают Украину и израильтяне-арабы, но в меньшей степени: 41% против 35%, разделяющих позицию РФ.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им.Е.М. Примакова РАН Людмила Самарская, однако, в комментарии "НГ" отметила, что, хотя личностный фактор в политике важен, не стоит его и преувеличивать. Эксперт полагает, что Беннет и Лапид де-факто поделили внешнеполитическую повестку. Беннет контактировал с Россией. Причем 5 марта он побывал в Москве, став первым западным лидером, лично поговорившим с Путиным после начала спецоперации. А Лапид целиком сосредоточился на сотрудничестве с США и ЕС. Этим, как полагает эксперт, в первую очередь объясняется разница в их заявлениях по конфликту РФ и Украины. "Скорее всего и при Лапиде общий тренд на сотрудничество Израиля и России сохранится", – считает Самарская.

Источник - НГ
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