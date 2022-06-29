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В конфликте на Украине победила... Турция, - М.Ростовский
12:16 30.06.2022

В конфликте на Украине победила Турция
Эрдоган стал мастером использования Кремля в своих интересах

Недолго музыка играла, недолго президент Турции Эрдоган радовал Кремль, блокируя Финляндии и Швеции доступ в НАТО. Добившись от Хельсинки и Стокгольма всего, чего он хотел, турецкий лидер галантно отошел в сторонку. Мастерски использовав действия Москвы в своих интересах,

Анкара одержала убедительную политическую победу? Верно на 100%. Не сумев удержать вето Эрдогана на его прежнем месте, Россия потерпела политическое поражение? Это с какой стороны посмотреть.

Если исходить из предпосылки, что Турция не пускала финнов и шведов в Североатлантический альянс по доброте душевной - исходя из желания сделать Москве приятное, то тогда да, стратегическое поражение налицо.

Но мне даже любопытно: есть ли в политических кругах нашей столицы хоть один подобный простак? Если есть, то вот еще одна новость, которая позволит ему избавиться от "последних иллюзий": как заявил министр обороны Зеленского Алексей Резников, Киев и Анкара собираются строить на украинской территории завод, где будут производиться турецкие беспилотники "Байрактар".

Если изначально шансов на победу не было, то не стоит говорить о поражении. Говорить вместо этого стоит о том, как много политических, экономических и имиджевых дивидендов Турция сумела заработать на украинском конфликте.

Одна из главных забот Эрдогана (а также всех его предшественников и, как я подозреваю, всех его сменщиков) - борьба с курдскими сепаратистскими группировками. До 24 февраля 2022 года и помыслить было нельзя о том, что Турция сможет заставить Финляндию и Швецию обязаться помогать ей в этой борьбе. Там, где Эрдоган видел "злодеев и террористов", финны и шведы видели "лиц, подвергающихся преследованиям по политическим мотивам", которым надо предоставить убежище.

Но помните, что говорил старик Архимед: "Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю"! Начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала Турции такую точку опоры. В Финляндии и Швеции настолько сильно захотели спрятаться под натовским оборонным зонтиком, что вдруг "протерли свои очки и прозрели": мол, где это мы раньше видели "борцов за свободу"? Террористы они, самые настоящие террористы!

Циничнее не бывает? Во-первых, еще как бывает. А во-вторых, в "языке", на котором разговаривают политики всех стран мира, слово "цинизм" - это просто еще один синоним слова "прагматизм".

К вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в состав НАТО Эрдоган подошел с максимальным прагматизмом. И вот что сейчас является по-настоящему важным: сумеет ли Кремль сделать то же самое? В последнее время я редко получаю эстетическое (а также политическое и любое иное) удовольствие от публичных выступлений Дмитрия Медведева. В блаженные времена, когда Дмитрий Анатольевич был президентом, такое бывало, отрицать не буду. Но в ранге путинского заместителя в Совете безопасности Медведев, на мой вкус, чересчур щедро разбрасывается выражениями вроде "какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии", "политические пигмеи пиндостана (не-Пелевин)", "ублюдки и выродки".

Однако из любого правила есть исключения. Иногда бывший президент РФ по-прежнему ведет себя как способный посылать важные политические сигналы ответственный государственный деятель. И вот такой сигнал прозвучал в опубликованном еще до "капитуляции" Эрдогана интервью заместителя председателя Совета безопасности "Аргументам и фактам": "Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными. Хотя в прошлом, конечно, разное случалось. Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них. Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, - на здоровье. НАТО и так рядом с нашей страной, без Швеции и Финляндии".

Конечно, как это полагается в политике, выдав обидчикам "пряник", Медведев тут же "щелкнул кнутом": "В случае такого расширения НАТО протяженность его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придется укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге, и граждане двух стран-кандидатов в НАТО - тоже".

Пустившая Швецию и Финляндию в НАТО Турция добилась своего

"Восторга" действительно нет - здесь Дмитрий Анатольевич снова прав. Но и ужаса тоже нет никакого. Это в период президентства Медведева "уход в прошлое безъядерного статуса Балтики" мог восприниматься как болезненная политическая драма. На фоне того, что происходит спустя десять лет после окончания данного президентства, печаль по этому поводу выглядит как-то не совсем уместно.

Какой же общий вывод можно сделать из всего вот этого? Наверное, такой: российским политикам и дипломатам, возможно, стоит поучиться у Эрдогана искусству побеждать. У него это в последнее время почему-то постоянно получается - причем играючи, без особых усилий. Интересно: может, кто-то знает, почему?

Михаил Ростовский

Источник - МК
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