КазВумен. Гендер и все-все-все, - Г.Илеуова

12:19 30.06.2022

Гендер и все-все-все



В уже, наверное, реализованной "Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006–2016 годы" предусматривалось решение следующих задач по достижению равенства прав и возможностей женщин и мужчин: достижение гендерного равенства в общественно-политической жизни и экономике; вопросы гендерного образования, включая правовое и гендерное просвещение; укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин; предотвращение насилия в обществе по признаку пола, а также достижение гендерного равенства в семье и укрепление семьи, повышение роли воспитания в семье; развитие гендерочувствительного общественного сознания. Пишу "наверное" потому, что как раз начиная с 2015 года ОФ "Стратегия" провел ряд исследований практически по каждой из указанных задач. И скажу так: дела обстоят не очень хорошо, а где-то даже плохо, особенно в вопросах укрепления репродуктивного здоровья мужчин и женщин, распространенности бытового/гендерного семейного насилия. Что касается гендерочувствительного общественного сознания, то, на мой взгляд, во многих моментах мы незаметно для себя под лозунгами строительства либеральной демократии заметно откатились даже от завоеваний проклинаемого советского периода.



Для иллюстрации своего мнения приведу сравнительные данные. Так, в 2015 году о том, что в нашей стране у женщин и мужчин существуют (да+скорее да) равные права и возможности говорили 81% опрошенных, весной 2022 года это мнение поддержали только 69,2%. Если раньше представление о том, что в Казахстане у женщин и мужчин нет равных прав, разделял каждый седьмой участник опроса, то сегодня – каждый четвертый.



Диаграмма 1. В НАШЕЙ СТРАНЕ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН СУЩЕСТВУЮТ РАВНЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ? (сравнительные данные, общие)



Если проанализировать отрицательные ответы респондентов (нет+скорее нет) в гендерном разрезе, то можно увидеть, что их доля увеличилась и среди женщин (+9%), и среди мужчин (+11%).



Диаграмма 2. В НАШЕЙ СТРАНЕ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН РАВНЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ И СКОРЕЕ НЕ СУЩЕСТВУЮТ (сравнительные данные, в гендерном разрезе)



В возрастном разрезе заметно, во-первых, что количество сомневающихся в том, что в Казахстане у женщин и мужчин есть равные права и возможности и в 2015, и в 2022 году снижается к самой старшей возрастной группе (65+). Т.е., ее представители меньше других замечают дискриминацию на гендерной основе, и можно сделать предположение, что, будучи бабушками-дедушками, они меньше всего будут акцентировать эту тему внукам и внучкам. И, во-вторых, доля тех, кто считает, что в Казахстане есть проблема равных прав и возможностей для женщин и мужчин, выросла во всех возрастных когортах.



Диаграмма 3. В НАШЕЙ СТРАНЕ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН РАВНЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ И СКОРЕЕ НЕ СУЩЕСТВУЮТ (сравнительные данные, в возрастном разрезе)



Каковы основные препятствия, которые сдерживают процесс достижения равенства женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности казахстанского общества? Респондентам был предложен перечень из 9 пунктов, которые могут оказывать сдерживающий эффект при достижении гендерного равенства.



Следует отметить, что перечень т.г. был аналогичен перечню опроса 2015 года, и при этом в рейтинге произошли определенные изменения. Так, если в 2015 году вторым по важности препятствием было названо недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства, в 2022 году на второе место был поставлен низкий уровень оплаты труда женщин в сравнении с мужчинами. Также важно, что в предыдущем опросе важным сдерживающим препятствием называлась слабая политическая и экономическая активность женщин (укор в сторону самих женщин), в то время как в этом году в качестве одного из основных препятствий видят недостаточную поддержку интересов женщин на уровне государства.



Но, все-таки, главным препятствием, сдерживающим достижение равенства женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества Казахстана в опросах 2015 и 2022 гг., респонденты назвали преобладание традиционных стереотипов о роли и месте женщины в обществе. То, что указанная причина находится во главе рейтинга, заставляет задуматься о наличии в обществе не только и не столько политических и экономических барьеров для установления гендерного равенства, сколько о значимости культурно-нравственных и при этом традиционных взглядов на положение женщин и мужчин в обществе, сформировавшихся ментальных ограничителях. Очевидно, что в обществе с доминирующей патриархальной системой семейных ценностей и сильной мусульманской традицией, перемены в нравах и традициях представляют собой сложный и нелинейный процесс, и, как мы видим на сегодня, он может обратиться вспять (в сторону снижения роли женщины в обществе).



Таблица 1. НАЗОВИТЕ ДВА ОСНОВНЫХ ПРЕПЯТСТВИЯ, СДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ДОСТИЖЕНИЯ РАВЕНСТВА ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА? (рейтинг по 2022 году)



Препятствия - 2015 г. - 2022 г.

Преобладание традиционных стереотипов о роли и месте женщины в обществе - 39,9% (1) - 42,4%

Низкий уровень оплаты труда женщин в сравнении с мужчинами - 26,4% (3) - 29,9%

Недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства - 29,2% (2) - 22,9%

Недостаточная поддержка интересов женщин на уровне государства - 21,9% (5) - 18,8%

Слабая вовлеченность женщин в процесс принятия решений - 15,2% - 10,6%

Слабая политическая и экономическая активность самих женщин - 24,2% (4) - 10,3%

Дефицит финансовых ресурсов на реализацию гендерных стратегий и программ - 11,2% - 7,7%

Отсутствие гендерных подходов в основных экономических государственных программах - 3,9% - 6,6%

Отсутствие непрерывного мониторинга и отчетности по реализации гендерной политики - 5,6% - 4,2%

Другое - 1,1% - 0,5%

Затрудняюсь ответить - 0,6% - 10,3%



Однако, несмотря на то, что на государственном уровне формирование "гендерочувствительного общественного сознания" проходит довольно противоречиво, молодежь (самая молодая группа 18–24 лет) видит основные препятствия, мешающие достижению гендерного равенства также как и другие возрастные когорты (рейтинги этой группы и общестрановой совпадают). А группа 25–34 лет настроена еще более решительно, ставя обвинения самих женщин (их слабую политическую и экономическую активность) на последнее место в рейтинге препятствий гендерному развитию. Что можно оценивать более-менее позитивно, поскольку ухода в полный традиционализм (читай: в архаику) хотя бы в молодежи нет.



Таблица 2. НАЗОВИТЕ ДВА ОСНОВНЫХ ПРЕПЯТСТВИЯ, СДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ДОСТИЖЕНИЯ РАВЕНСТВА ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА? (возрастной разрез; рейтинг по группе 18-24 лет)



18-24 - 25-34 - 35-44 - 45-54 - 55-64 - 65+

Преобладание традиционных стереотипов о роли и месте женщины в обществе - 41,9% - 42,7% - 40,3% - 44,6% - 38,0% - 49,3%

Низкий уровень оплаты труда женщин в сравнении с мужчинами - 29,5% - 30,1% - 30,4% - 20,6% - 39,3% - 35,1%

Недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства - 17,8% - 21,3% - 24,6% - 19,2% - 18,8% - 15,7%

Слабая политическая и экономическая активность самих женщин - 16,9% - 3,9% - 7,9% - 18,3% - 10,4% - 9,0%

Недостаточная поддержка интересов женщин на уровне государства - 15,2% - 14,1% - 21,6% - 13,5% - 33,7% - 17,9%

Дефицит финансовых ресурсов на реализацию гендерных стратегий и программ - 7,4% - 7,7% - 6,7% - 7,5% - 8,8% - 11,2%

Слабая вовлеченность женщин в процесс принятия решений - 7,2% - 12,4% - 10,2% - 12,5% - 11,3% - 4,5%

Отсутствие непрерывного мониторинга и отчетности по реализации гендерной политики - 5,5% - 4,6% - 3,4% - 6,3% - 1,9% - 0,0%

Отсутствие гендерных подходов в основных экономических государственных программах - 3,9% - 6,3% - 6,9% - 8,3% - 10,1% - 0,0%



И в заключение, приведу результаты опроса в разрезе мнений казахстанских женщин и мужчин. Есть единодушие женщин и мужчин в том, что является основными сдерживающими препятствиями гендерного развития. В то же время не может не импонировать то, что мужчины, в отличие от женщин, на 3-е место в перечне барьеров, сдерживающих достижение гендерного равенства в РК, поставили недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства.



Таблица 3. НАЗОВИТЕ ДВА ОСНОВНЫХ ПРЕПЯТСТВИЯ, СДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ДОСТИЖЕНИЯ РАВЕНСТВА ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА? (гендерный разрез; рейтинг по женщинам)



Препятствия - женщины - мужчины

Преобладание традиционных стереотипов о роли и месте женщины в обществе - 42,9% - 41,2%

Низкий уровень оплаты труда женщин в сравнении с мужчинами - 33,1% - 25,7%

Недостаточная поддержка интересов женщин на уровне государства - 20,8% - 15,7%

Недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства - 17,5% - 24,4%

Слабая вовлеченность женщин в процесс принятия решений - 10,5% - 10,8%

Слабая политическая и экономическая активность самих женщин - 8,5% - 12,6%

Отсутствие гендерных подходов в основных экономических государственных программах - 8,5% - 4,1%

Дефицит финансовых ресурсов на реализацию гендерных стратегий и программ - 7,4% - 8,2%

Отсутствие непрерывного мониторинга и отчетности по реализации гендерной политики - 4,1% - 4,3%



Это важно и выглядит как красноречивый сигнал о том, что данная проблема их беспокоит. Сигнал подан, но как на него отреагирует государство и общество?



Автор:

Илеуова Гульмира



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https://turanpress.kz/obshchestvo/2104-gender-i-vse-vse-vse.html