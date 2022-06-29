Казахстан направит военнослужащих в Африку. Защищать негров от... негров?

12:29 30.06.2022

Эльдар НУРУЛЛИН



Предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил РК для участия в миротворческих миссиях ООН на рассмотрение Парламента внес Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, передает Экспресс К.

Как известно, казахстанские военнослужащие в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров принимали участие в миротворческих миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д"Ивуаре и Ливане. Руководством ООН дана высокая оценка уровню подготовленности наших воинов и выражена готовность поддержать увеличение количества миротворцев из Казахстана.



- Миротворческие операции ООН не только вносят значительный вклад в укрепление глобальной безопасности, но и способствуют повышению авторитета и роли Казахстана на международной арене, - озвучил предложение Главы государства на совместном заседании палат Парламента министр обороны РК Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ. - Считаю целесообразным расширить участие Вооруженных сил РК в миротворческих миссиях ООН в Центрально-Африканской Республике, Демократической Республике Конго и Мали.



Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные, а также подразделения военной полиции. Полученный ими передовой опыт будет использоваться для совершенствования боевой подготовки казахстанской армии и выработки предложений по ее дальнейшему развитию.



Как сообщил министр обороны, конкретные подразделения миссий ООН и сроки их развертывания будут определены по итогам предстоящей работы секретариата данной организации.



Наши военнослужащие будут направляться туда не сразу, а по заявкам. Будет проводиться конкурс и даваться оценка на готовность к проведению миссий,



- добавил Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ.



Соответствующее предложение Главы государства поддержали обе палаты казахстанского Парламента.