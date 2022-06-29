Всем чайникам чайник. В Ташкенте хотят построить уникальный туристический комплекс

12:33 30.06.2022 Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Туристический сектор Узбекистана активно набирает обороты. Страна в силу сложившихся геополитических обстоятельств стала точкой притяжения для многих туристов, особенно из России. Эксперты подчеркивают, что турпоток из стран СНГ будет только расти, так как сейчас активно идет процесс регионализации мира.



Однако здесь есть и свои подводные камни. Российские туристы, которые уже сейчас составляют основную массу приезжающих путешественников, избалованы Европой, Турцией и Юго-Восточной Азией, им нужны интересные туристические объекты, зоны отдыха и туры. Их привлекает восточная экзотика и нестандартные места для путешествий, где можно будет не только посмотреть на архитектурные изыски, но и попробовать узбекскую кухню, прикупить традиционный сувенир, поучаствовать в интересном обряде.



Еще один важный момент: российские туристы – люди состоятельные. По оценкам экспертов, один россиянин в среднем оставляет в Узбекистане не менее 635 долларов за поездку. А теперь умножьте эту цифру, например, на 500 тысяч российских туристов, которые в среднем ежегодно посещали страну в доковидные годы. В результате получается солидный доход для малого бизнеса, который работает в сфере услуг и сервиса, а также дополнительные рабочие места. Осталось дело за малым: создать туристические объекты, которые будут привлекать и удивлять россиян.



Одним из таких уникальных проектов может стать огромный комплекс в виде традиционного узбекского чайника "пахта". Корреспондент Podrobno.uz поговорила с автором идеи, сценаристом, писателем и режиссером Ильвирой Даукаевой.



По задумке автора, в комплексе будут воссозданы узбекские чайханы, там расположится кинотеатр и залы для проведения фестивалей, рядом раскинутся сад и тенистые аллеи. Главным достоянием проекта станет Центр изучения и развития национальных ремесел, традиций и обрядов.



Отметим, что в ряде министерств и ведомств страны проект признали интересным, но так как он очень масштабный, посоветовали искать инвесторов самостоятельно. На руках у Ильвиры Даукаевой есть детальная презентация, архитектурный план проекта и большое желание идти дальше. Станет ли здание-чайник реальным сооружением, а также воплотится ли мечта ремесленников и мастеров о создании "Центра изучения и развития национальных ремесел, традиций и обрядов" покажет только время.



От идеи к поискам места



Узбекистан несмотря на пандемию в последние несколько лет продолжает активно развивать туристическую инфраструктуру. В стране строятся новые объекты, а в этом году республика смогла значительно превзойти допандемийные показатели по загрузке отелей.



Сегодня наши древние города – Самарканд, Бухара и Хива – снова широко распахнули свои двери и принимают гостей. Едут многочисленные туристы и в Ташкент, но задерживаются здесь ненадолго, потому что в столице не так много интересных мест для посещения. По словам Ильвиры Даукаевой, это необходимо срочно исправлять.



"Несколько лет назад столица искала свой символ, тогда предлагали телевизионную башню, куранты и многие другие объекты Ташкента. В итоге так особо ни к чему и не пришли. Сейчас нет такого здания, по которому жители других стран мира сказали бы – "это точно Ташкент". Когда я решила создавать проект здания-чайника, я думала о том, что он мог бы стать символом нашего города. Посуда "пахта" очень популярна в мире, и она символизирует Узбекистан, узбекское гостеприимство", – говорит Даукаева.



Отметим, что несколько лет назад власти Узбекистана заявили, что начали развивать всесезонный туризм, в стране стали появляться объекты для путешествия не только весной, но и зимой. Статистика говорит, что сейчас туристы преимущественно приезжают к нам в период с ранней весны и до октября с небольшой паузой в июле-августе из-за жары. Поэтому Узбекистан направляет немало усилий, чтобы завлечь туристов и в зимнее время года.



Для таких путешествий нужны круглосуточные торговые центры, туристические улицы, этнографические деревни и прочие объекты, способные работать круглосуточно. Особенно это важно в летнее время, чтобы туристы в знойное время могли "спрятаться" в огромных объектах, но в них должно быть, чем заинтересовать гостей.



Сейчас туристы, приезжающие в Ташкент, посещают рынок "Чорсу" и этнографический парк "Навруз" для знакомства с бытом и народным искусством. По мнению Ильвиры Даукаевой, еще одним местом для встречи туристов с традициями и искусством страны, а также демонстрации и продажи произведений ремесленников и мастеров в любое время года мог бы стать именно ее проект.



Как рассказала единомышленник и соавтор проекта данной инициативы, биолог, участница Экологической программы ООН, директор двух благотворительных обществ "Соглом бола" и "Бахтли келажагимиз" Эльмира Расулова, материалы были несколько раз отправлены в виртуальную приемную президента Узбекистана и хокимияты города, района, несколько министерств и ведомств.



"Мы получили положительные отзывы и благодарственные письма, и в то же время утверждение о невозможности реализовать проект на территории Ташкента и районов столицы из-за отсутствия денежных средств. В итоге нам было предложено перейти к самостоятельному поиску инвесторов", – отметила она.



После этого идея проекта о строительстве здания в виде чайника была передана студентам Ташкентского архитектурно-строительного института для разработки архитектурного решения. Они с большим успехом выполнили и защитили проект, после чего он был выдвинут на международный конкурс студенческих проектов.



"Наш проект, конечно, крупномасштабный, это не спортплощадка и не санаторий. Его строительство потребует больших вложений, только на чайник уйдет порядка восьми миллионов долларов. Но и отдача будет не меньшей, так как чайник и городок вокруг него, как туристический объект, будет давать постоянную и гарантированную прибыль инвестору. Хотелось бы, чтобы в финансировании проекта приняли участие состоятельные граждане, настоящие патриоты нашей страны, те, кто болеет душой за нашу культуру, наших детей и нашу страну", – говорит Эльмира Расулова.



Как все это будет выглядеть



По задумке авторов проекта, на первом этаже сооружения расположится галерея художников и магазинчики ремесленников.



"Мы будем брать всех хунармандов, мастеров, ремесленников под свою заботу. Мастера нуждаются во внимании и у них мало мест, где о них заботятся, где они могли бы собираться, общаться за пиалой чая, делиться идеями, разрабатывать новые сувениры, выставлять свои работы и продавать их. Там же мастера-наставники могли бы давать мастер-классы, чтобы передать свое искусство всем желающим. Традиции и мастерство наших хунармандов должно храниться, изучаться и передаваться из поколения в поколение. Их труд должен быть востребован и хорошо оплачен, если мастер сыт и доволен, только тогда он продолжит творить на благо своего народа. Это не просто красивые слова, это истина, не требующая доказательств, но иногда мы это забываем", – поясняет Ильвира Даукаева.



На втором этаже будет торговый центр, чтобы туристы и посетители центра, не покидая здания, могли купить необходимые товары, а также национальные ткани, наряды, чапаны, головные уборы, на третьем – развлекательная зона. Особое место в проекте занимает демонстрация и дегустация нашей узбекской традиционной кухни и напитков.



На четвертом этаже будет располагаться трансформирующийся зал для показов мод, а также кинотеатр, где будут проходить премьеры фильмов отечественного кинематографа. Кроме того, здесь планируется организовывать международные фольклорные и театральные фестивали.



На пятом этаже будет панорамная крыша-мансарда со смотровой площадкой, галереей-выставкой картин, офисы. По словам Даукаевой, есть еще и секреты, которые она пока не раскрывает, чтобы сохранить уникальность авторского проекта.



Вокруг здания-чайника будет разбит красивейший парк со стилизованными пиалами, оригинальными парковыми композициями с цветочными арками, беседками в национальном стиле для проведения свадеб, семейных праздников и фотосессий. Также обязательно здесь будут воссозданы ушедшие в историю чайханы с ивами над арыками.



"Рядом по желанию инвесторов может расположиться спортивно-туристический городок "Ватан", где будут предусмотрены гостиничные корпуса и виллы. Для обеспечения экологически чистого питания здесь построят фермы, сады, огороды, бахчи, пруды для создания рыбного хозяйства. В центральном комплексе разместятся дом питания и здоровья, школа, детсад. Предполагается также строительство малой мечети. По сути, речь идет о создании мини-города в городе. И приезд в данный объект не обойдется для гостей одним днем", – отметила Эльвира Расулова, автор проекта спортивного-туристического города "Ватан".



Говорят мастера



Команда единомышленников, среди которых хунарманды, художники и музыканты, активно поддерживает эту идею. Все они в один голос говорят: чтобы искусство жило, процветало и передавалось из поколения в поколение, его надо поддерживать духовно и материально.



Бахадыр Юлдашев, член Академии художеств Узбекистана, художник-дервиш:



– Такое место обязательно должно быть в Ташкенте и в других городах нашей страны. Это будет центр народного творчества, где соберутся хунарманды, искусствоведы и просто ценители прекрасного. Мы свое искусство обретали в среде хунармандов. Например, я художник восточной миниатюры, всегда работал среди мастеров. Занимался вместе с ними творчеством, сначала создавал шкатулки, потом была книжная графика. У мастеров накопился очень большой опыт, но кому его передать? Важно оставить новому поколению свои знания, чтобы оно дальше сохраняло наше национальное наследие.



Молодежь сейчас мало интересуется народным творчеством. Поэтому для его популяризации, поднятия статуса, обязательно нужно место притяжения. Им может стать центр, предложенный Ильвирой Даукаевой. Он будет служить школой для обмена знаниями и опытом, демонстрации мастерства и искусства. Сюда будут приходить люди. Ведь народное творчество – великая вещь, это лицо нации. Именно поэтому родилась такая мечта: собрать всех вместе, начать делать выставки в каждом регионе и кишлаках, возродить нашу узбекскую чайхану, чтобы от пиалы до тандыра там пахло искусством. Мы все верим, что ей суждено сбыться.



Насиба Сатибалдиева, народный мастер Узбекистана:



– Спасибо Ильвире за проект, я присоединяюсь к единомышленникам, их на самом деле много. Когда собираются творческие люди, рождается что-то великое. Дар Бога – это искусство, которое является богатством нашего народа. Если ремесленников не поддерживать, они уйдут в другие места, где могут творчески расти. А этот проект нацелен всех нас объединить в одном месте и широко показать все грани народного искусства страны.



Сама идея создать здание в виде чайника тоже глубоко символична. Ведь наша узбекская чайная церемония – один из символов гостеприимства. Люди, посетившие Узбекистан, всегда вспоминают наш чайник и чайную церемонию, ведь у нас принято угощать гостей. Это связь с людьми, общение и дружба.



Рахматулла Закиров, мастер музыкальных инструментов, член Союза художников Узбекистана:



– Искусство должно принадлежать народу. Если музыкант играет мелодию, но его никто не слушает, никто не видит его мастерство, то он не будет развиваться. Это касается любого вида искусства. Все, что нами создается, делается для людей, и именно эта мысль и идея придает мастерам силы, вдохновения, потому что, увидев наши произведения, кто-то будет радоваться. Для мастера это самая большая награда.



Заниматься искусством – это высшее проявление духовности. Поэтому те, кто отважится на реализацию такого масштабного проекта, где будут развивать национальное искусство, демонстрировать его гостям и всему миру, это по-настоящему герои нашего времени. Они внесут большой вклад для сохранения высокой духовности нашего народа. Мы верим, что такие люди есть. И результат от комплекса, который предлагает построить Ильвира, обязательно будет.



Что впереди



Автор проекта Ильвира Даукаева отмечает, что в некоторых странах уже созданы и принимают туристов этнографические деревни, где основной акцент делается на показ исторических особенностей быта и культуры прошлых веков.



При этом в проекте по созданию чайника заложен не только показ, но и условия для полноценного отдыха туристов и ознакомления с национальными достижениями Узбекистана на уровне современности, что, несомненно, привлечет внимание людей. А это значит, что в центр обязательно будет проложена народная тропа. Осталось лишь найти инвесторов.



Шахноза Турабекова Источник - Podrobno.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656581580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ерлан Кошанов подвел результаты работы Мажилиса во второй парламентской сессии

- "Интересы инвесторов будут учитываться" - А. Смаилов призвал зарубежные компании инвестировать в Казахстан

- Ерлан Карин принял участие в международной конференции

- О ситуации на финансовом рынке в мае 2022 года

- На стыке цивилизаций

- Astana Finance Days: Бахыт Султанов принял участие в панельной сессии "Сотрудничество между ЕС и Казахстаном"

- Строящую газоперерабатывающий завод на Кашагане компанию передадут в госсобственность

- "Ак жол" требует создать равные условия для частных и государственных мобильных приложений в сфере онлайн бухгалтерии

- О концепции развития АНК

