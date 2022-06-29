Автопутешествия по Узбекистану: куда отправиться, на чем ехать и к чему готовиться

12:34 30.06.2022 АНЗОР БУХАРСКИЙ



Советы Тимура Нуманова для всех, кто хочет получить незабываемые впечатления от автопутешествия по Узбекистану.



﻿Тимур Нуманов - бывалый автопутешественник. В багаже его впечатлений уже более 20 различных стран, а теперь он решил проехать вдоль и поперек весь Узбекистан.



Автор рассказал "Газете.uz", как правильно подготовиться к автопутешествию по Узбекистану. Советы Тимура Нуманова помогут избежать основных ошибок, от которых может зависеть комфорт и безопасность во время путешествий на авто.



Не каждая поездка - путешествие



Отправляясь куда-то на транспорте, мы обычно стремимся быстро и бюджетно доехать до пункта назначения. Напротив, смысл путешествия - не в преодолении конкретного расстояния, а в самом процессе, в изучении пути и испытании себя. В этом смысле воскресный поход в горы или велопрогулка по окрестностям больше походят на путешествие, чем полет до заграничного курорта.



У путешествия на автомобиле есть очевидные преимущества. Так можно преодолевать значительные расстояния при минимальной физической нагрузке, сохраняя высокую степень детализации и импровизации.



Но не каждую поездку на автомобиле можно отнести к путешествию. Водитель такси или арендованного автомобиля больше заинтересован в получении оплаты при максимальной экономии топлива и времени. Он не повезет вас эксклюзивным маршрутом по редким локациям вдали от хорошей дорожной инфраструктуры. Поэтому в подобные путешествия лучше отправляться самостоятельно.



Бюджетность путешествия на авто - в большинстве случаев заблуждение. Оно включает траты на техобслуживание и закуп необходимого инвентаря, амортизацию автомобиля, расходы на ГСМ, ночлег в гостиницах и питание. А в последнее время сюда все чаще добавляются и возможные штрафы за нарушение ПДД.



Поездка по Узбекистану может иметь и другие недостатки, вытекающие из плохого состояния дорог и несовершенства транспортной инфраструктуры. Поэтому она подойдет далеко не всем.



Уверенно рекомендовать путешествие на автомобиле можно при наличии:

авторского маршрута, включающего неспешное посещение нескольких локаций, удаленных от регулярных транспортных коммуникаций;

удобного и надежного автомобиля, любви к управлению им и соответствующего опыта;

компании, готовой к длительному передвижению на автомобиле по бездорожью и ночлегу в условиях, далеких от привычного комфорта.



Выбор маршрута



Автопутешествия по Узбекистану - для людей с особой философией и складом характера, обеспечивших базовые потребности, но не утративших романтизм и интерес к познанию мира. Для тех, кто располагает достаточным материальным уровнем и свободным временем.



"Никогда не забуду вытянувшееся от удивления лицо продавца саженцев на базаре Кумтепа близ Маргилана. Увидев группу людей разного возраста – участников мастер-класса фотографа Анзора Бухарского - он на ломаном английском попытался уточнить, откуда мы. Когда я ответил ему на узбекском языке, что мы все из Ташкента, он не поверил:



–Неужели и в Узбекистане есть такие странные люди, готовые тратить время и деньги на наше неблагоустроенное захолустье?!"



Туристический потенциал нашей страны огромен, но в полной мере не реализован даже в основных визитных городах-достопримечательностях. А если вам интересен настоящий Узбекистан, то нужно съезжать с проторенных дорог.



Сегодня в Узбекистане есть много гидов и команд, которые предлагают групповые и индивидуальные маршруты: "Таинственный Узбекистан", "Вместе.uz. Туризм", "Удивительное вместе". Существуют активные региональные группы, например, "Ферганская долина-Путешествия". В Каракалпакстане пользуются популярностью джип-туры по дну бывшего Аральского моря. Представлены тематические микротуры (к примеру, этно-фото-авто-мастер-классы) и масштабные организованные ежегодные автопробеги типа "Ралли Муйнак", периодические заезды "Ташкент-Арал" или серия автоквестов в рамках проекта Discover Rally Tour.



Об интересных локациях для самостоятельных автопутешествий рассказывает специальный проект "Open Uzbekistan", который полюбили более 96 тысяч подписчиков в Telegram и 539 тысяч фолловеров в Instagram.



План своей автоэкспедиции "Узбекистан вдоль и поперек" я вынашиваю уже несколько лет: собираю информацию по крупицам и дополняю маршрут путешествия, который по замыслу должен охватить всю страну.



Выбор и подготовка автомобиля



Базовый элемент любого автопутешествия – это сам автомобиль, как инструмент воплощения его замысла, отраженного в маршруте. Из особенностей этого маршрута и нужно исходить при решении вопроса, на чем отправляться в путь.



Проехать всю Ферганскую долину и равнинную часть ташкентского оазиса можно и на легковом автомобиле. Если в план путешествия входят горные локации, дорога по пустыне или чинкам плато Устюрт, то без внедорожника не обойтись. Есть вариант путешествия на собственной легковушке с наймом и пересадкой при необходимости на кроссоверы. Например, в Шахрисабзе для посещения живописных горных кишлаков Куль и Гилан на склонах Гиссарского хребта, или в Нукусе для поездки по солончакам к остаткам Арала.



Сегодня существует множество предложений по аренде любых видов автомобилей в Ташкенте. Аренда внедорожника обойдется недешево – от 750 тысяч сумов и выше за сутки с ограничением пробега.



Независимо от типа автомобиля, на котором вы собрались исследовать маршрут, он должен быть технически исправен и правильно укомплектован. Накануне отъезда нужно провести техническое обслуживание автомобиля - подтянуть ходовую, заменить масло и фильтры, проверить уровень технических жидкостей, подкачать шины.



В зимнее время не обойтись без исправной печки, летом - без кондиционера. В багажнике, помимо готовой к использованию запаски, обязательных знака аварийной остановки, светоотражательного жилета и огнетушителя, нужно дополнительно иметь воздушный насос, комплект ключей и домкрат. От неожиданного прокола колеса не застрахованы даже автомобили на трассах международного значения. Что говорить о тех, что вынужденно крадутся по сельским грунтовкам или отечественному бездорожью.



Опытный водитель также возит с собой прикуриватель аккумулятора, буксировочный трос, шланг для откачки бензина из бака, канистру с бензином и воронку.



Обязательно возьмите солнцезащитные очки - без них в Узбекистане никто не путешествует.



"Отдельный разговор - качество топлива. Иномарки в большинстве требуют высокооктановый бензин: АИ-95 или хотя бы АИ-92. В Ташкенте заправить своего железного коня качественным топливом достаточно легко. Но в регионах, где больше распространены газовые заправки, зачастую можно найти лишь бензин, условно реализуемый как АИ-80".



Неочевидное преимущество отечественных автомобилей перед иномарками в том, что при поломке их можно починить даже в самом удаленном уголке республики. А в случае заграничного авто, скорее всего, придется выписывать специалистов и запчасти из Ташкента.



Впечатления и эмоции от автопутешествия прежде всего зависят не от маршрута или автомобиля, а подбора и настроения компании. Проводить длительное время в салоне автомобиля и не "негативничать" могут лишь заинтересованные соучастники, находящиеся на одной волне. Те, кто безусловно принимают не самые комфортные условия тура ради тесного общения, преодоления трудностей и создания общей истории.



Осваивая маршрут, хочется обмениваться впечатлениями, обсуждать интересные моменты и подбадривать друг друга. Если кто-то из попутчиков не может отстраниться от связанных с путешествием неудобств и не получает от него удовольствие, то это станет хождением по мукам для всех участников.



Такому риску особенно подвержены семейные путешествия с детьми разного возраста, когда сложно наметить локацию, одинаково интересную и детям младшего возраста, и подросткам. Это обстоятельство потребует дополнительного родительского таланта: заранее загрузите мультфильмы, фильмы, аудиосказки, придумайте веселые игры и конкурсы. Начните заинтересовывать детей еще задолго до путешествия: расскажите легенды и байки о намеченных локациях, чтобы они ждали поездку.



Чтобы путешествие было приятным для всех участников, важно правильно продумать их возможные потребности и предпочтения в еде, досуге, удобной сезонной одежде. У детей должны быть испытанные и комфортные автокресла, к которым они приучены заранее.



Перед выездом убедитесь в наличии всех необходимых документов:

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ID-карты или внутренние паспорта;

детские метрики;

загранпаспорта, если вы планируете посетить эксклавы Шахимардан или Сох;

водительские удостоверения на всех, кто может подменить основного водителя.



Проверьте даты ОСАГО, решите вопрос о целесообразности оформления туристического страхового полиса.



Наряду с обязательной по ПДД аптечкой возьмите медикаменты, которые могут понадобиться вам и остальным членам экипажа (антигистаминное, обезболивающее, жаропонижающее, от давления, диареи и т. д.).



Важно иметь в машине достаточный запас питьевой воды. Это особенно актуально для поездок по южным регионам, в пустынной и полупустынной местности.



Особая просьба ко всем любителям автопутешествий - возите с собой пакеты для мусора. Оставляйте чистоту после привалов и пикников на природе, обсуждайте с детьми экологические темы, подавайте им правильный пример эко-ответственного поведения.



Бытовые вопросы



Планируя автопутешествие следует помнить, что ваш маршрут, скорее всего, будет пролегать вдали от цивилизации. Отдых от городской суеты, единение с природой, погружение в сельский быт неизбежно связаны с бытовыми неудобствами.



Например, вдоль дороги через горные перевалы Камчик и Резак в Ферганскую долину в последнее время появилось много платных общественных туалетов, но их состояние скорее всего не подойдет для особо впечатлительных людей. На всех остальных автотрассах, и тем более при отдалении от дорог республиканского значения, найти даже такое приватное пространство весьма проблематично.



Останавливаясь подкрепиться в придорожной столовой или чайхане, будьте готовы к алюминиевым ложкам, отсутствию вилок и столовых ножей. Эту проблему легко предотвратить, если взять с собой приборы во время сборов в дорогу. Добавьте туда и средства личной гигиены: влажные салфетки и санитайзеры.



В путешествии всегда хочется попробовать местную кухню и оценить кулинарные шедевры. Но прежде чем пробовать что-то экзотичное, поинтересуйтесь составом продуктов и способом приготовления. В противном случае вы рискуете получить совсем не те впечатления от поездки, которые планировали.



"Я с предубеждением отношусь к придорожным точкам общепита. Завышая ценник и отставая по качеству, в таких заведениях рассчитывают на то, что всегда найдутся те, кто заглянет к ним в первый и, скорее всего, в последний раз.



Советую питаться там, где это делают местные жители - в махаллинских чайханах, невзрачных, но людных столовых. Наглядным маркером хорошего заведения является припаркованный у него служебный автомобиль СБДД: инспекторы, ответственные за этот участок дороги, точно знают, где вкусно и дешево".



"Останавливаться на ночлег можно как в палатке или спальном мешке, так и в автомобиле. Но сам таким опытом я похвастаться не могу. Свои маршруты обычно выстраиваю не для наслаждения дикими пейзажами: меня больше интересует уклад жизни и быт жителей отдаленных городов и сел.



Значение полноценного отдыха в длительном автопутешествии трудно переоценить. Выбирая место для ночлега, я всегда стараюсь остановиться в гостинице или гостевом доме. Это дает возможность не только восстановить силы и хорошо выспаться, но и позавтракать перед продолжением пути. Цены для граждан Узбекистана, на мой взгляд, приемлемые. Жаль, что на самостоятельные путешествия на автомобиле вряд ли будет распространяться обещанная правительством с сентября система кешбэка - 15% компенсации гостиничных расходов".



Также в гостинице можно зарядить гаджеты, переписать на ноутбук или внешний накопитель содержимое карт памяти, а также загрузить через Wi-Fi офлайн-карты для навигации по предстоящему участку маршрута. Ну и освежающий душ - как же без него?!



Безопасность в пути



Во время путешествия на авто вас могут подстерегать всевозможные опасности, связанные с физической усталостью, техническими поломками, спецификой трафика, географическими и климатическими особенностями, непривычным рельефом местности.



"В моей практике был случай, который мы сейчас любим вспоминать как счастливый. Но в тот момент было совсем не до веселья.



Как-то осенью мы отправились объезжать крепости Древнего Хорезма, осмотрели Тупрак-калу, Кырккыз-калу. Пообедали у подножия Аяз-калы и отправились дальше. Оказалось, что ровная асфальтовая дорога через Кызылкум таила коварную ловушку - набрав приличную скорость мы на всех парах наехали на один бархан, который ветер вынес из пустыни. Пытаясь выбраться из песка, только глубже погружались в него, пока не сели днищем нашей Нексии.



Вокруг бескрайний горизонт - глазу не за что зацепиться, под ногами золотистый песок и никого на километры вокруг. Повезло только то, что в этом месте была связь, а брат полчаса назад для чего-то записал номер телефона Рано-опы – гостеприимной хозяйки юртового лагеря у Аяз-калы. Она отправила на помощь бортовой грузовик, который вытянул нашу легковушку из зыбучих песков".



Заборы для сдерживания пустыни вдоль автотрассы между Бухарой и Хивой.



"Эта история раз и навсегда научила меня придавать вопросам безопасности первостепенное значение. В этом деле не бывает мелочей. О техническом состоянии автомобиля и рекомендуемом перечне запчастей и инструментов в багажнике упоминалось выше. В этой части приведу другие советы, которые могут выручить вас в затруднительной ситуации".



1 Связь



Желательно иметь активные SIM-карты всех мобильных операторов Узбекистана. В отдаленных регионах часто установлена базовая станция только одного оператора. Излишне напоминать по заряженные повер-банки и заблаговременно загруженные оффлайн-карты участка местности по маршруту движения.



2 Контакты



Просматривая маршрут завтрашнего дня, выпишите телефоны ближайших станций техобслуживания и АЗС. При путешествии по отдаленным и пустынным местностям старайтесь общаться со всеми, с кем вас сведет дорога. Непринужденный разговор и обмен контактами добавят красок в картину вашего автопутешествия и при возникновении нештатной ситуации помогут найти дорогу или полезную информацию.



3 Диспетчер



﻿Хорошо, если кто-то близкий, оставшийся в городе, будет отслеживать ваш маршрут. Перед выездом в дальнюю дорогу, особенно если на протяжении пути могут быть сбои связи, скиньте диспетчеру скриншот карты. Договоритесь, что он начнет вас искать, если вы не выйдете на связь до обусловленного времени.



4 Начальная медицинская подготовка



Важно, чтобы участники автопутешествия умели делать искусственное дыхание и могли оказать первую медицинскую помощь при переломах, ожогах, кровотечениях, проблемах с сердцем, инсульте, а также укусах ядовитых змей и насекомых.



5 Режим вождения



Перед выездом в дорогу водитель должен хорошо отдохнуть и выспаться. При плохом самочувствии или нестабильном эмоциональном состоянии, а также в ненастную погоду от поездки или ее продолжения лучше отказаться.



Желательно вести автомобиль только в светлое время суток при хорошей видимости дороги. В регионах автомобильные дороги редко освещены. Здесь часто мимо "пролетают" большие грузовики. Сильно утомляет необходимость постоянного переключения ближнего и дальнего света фар, слепящий свет фар встречных автомобилей, особенно в дождь и на малознакомой дороге.



Каждые два часа пути желательно делать короткую остановку. Выйдите из салона автомобиля, обойдите его снаружи, визуально осмотрите шины, протрите фары и зеркала, умойтесь. Старайтесь не садиться за руль сразу после плотного обеда.



Лучше не проводить за рулем более восьми часов в день. Десять часов - это предельный лимит, а больше десяти - точно перебор, если у водителя нет сменщика.



Лайфхаки



Главный лайфхак, который поможет сделать ваше автопутешествие приятным и удачным - детальная проработка пяти пунктов выше и неукоснительное соблюдение ПДД. Тогда вам не придется вдогонку получать "письма счастья" и спорить с сотрудниками ДПС. Если все же возникнут поводы для этого, то разрешить некоторые недоразумения в вашу пользу может помочь хороший автомобильный регистратор.



Культура вождения в регионах чаще всего бывает еще хуже, чем в Ташкенте - резкое перестроение без включения поворотников, игнорирование полос и стертой разметки, подрезание и так далее. Поэтому важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не нервничать и уступать дорогу суетливым водителям. Еще необходимо всегда помнить о рисках выхода на проезжую часть пешеходов, а в сельской местности - животных.



Всегда держите запас наличности - банкоматы есть не везде, а там, где есть, не всегда работают и заправлены. По возможности в гостиницах, АЗС и столовых старайтесь расплачиваться с карты, сохраняя наличные на безальтернативные случаи.



Старайтесь чаще доливать бензин, не ждите пока на приборной доске загорится красная лампочка. Возьмите за правило расходовать только половину емкости топливного бака и дополнять его при первой возможности.



Организованный туризм менее хлопотен. Ведь планирование и решение всех бытовых вопросов вы делегируете туристическим фирмам и компаниям. Но только путешествие на авто дает неповторимое ощущение свободы и полной ответственности за свою жизнь, а потому его выбирают активные и инициативные люди.



Автор фотографий Анзор Бухарский. Источник - Газета.uz

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