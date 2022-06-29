|Казахстанцам разрешат вместо документов предъявлять смартфоны
12:36 30.06.2022
Николай ИВАЩЕНКО
В скором времени электронные варианты удостоверения личности и водительских прав получат равную бумажным документам силу.
Это положение прописано в законопроекте, направленном на развитие цифровизации в Казахстане, передает Экспресс К. В настоящее время документ принят Парламентом и передан на подпись Президенту.
Документы в сервисе цифровых документов, используемые и представляемые государственным органам, физическим и юридическим лицам, равнозначны документам на бумажном носителе,
- говорится в одном из пунктов поправок.
Иными словами, казахстанцам разрешат не носить с собой привычные бумажные документы, а предъявлять их электронные копии в приложении eGov или в банковских приложениях. Так как эти программы содержат сканы удостоверения личности, водительских прав, техпаспорта транспортного средства, то и водители могут не брать с собой документы.
На сегодня, напомним, казахстанским автолюбителям разрешили иметь с собой лишь удостоверение личности, а водительские права и техпаспорт машины разрешено оставить дома.
Ранее Экспресс К приводил комментарий разработчиков системы "Сергек" по поводу возможного внедрения штрафов за превышение средней скорости.