Акции миллеровского Газпрома обвалились на треть после решения не выплачивать дивиденды

13:11 30.06.2022

Акции Газпрома обвалились на треть после решения не выплачивать дивиденды

30 июня 2022, Елизавета Булкина

Акции корпорации Газпром резко упали более чем на 30% после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи.



По состоянию на 11.07 мск акции Газпрома снижаются на 24,8% – до 223,8 рубля. При этом максимально падали на 30,22%, до 207,69 рубля – минимума с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8%, передает РИА "Новости".



Собрание акционеров Газпрома в четверг не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Акционеры решили, что в нынешней ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.



До сообщения акции компании росли более чем на 2%.



Между тем акционеры Сбербанка также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.



Решение было принято, поскольку Сбербанк попал под блокирующие санкции Запада.



Напомним, с 14 июня вступило в силу решение ЕС об отключении Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от межбанковской системы SWIFT.