Каспийский саммит: Россия прорубила окно в Индийский океан, - А.Курманов

15:46 30.06.2022

30.06.2022 Айнур Курманов.



В среду в Ашхабаде состоялся VI саммит глав прикаспийских государств с участием президента России Владимира Путина, на котором были обсуждены дальнейшие пути прикаспийского сотрудничества и закрепления нынешнего статуса Каспия, как внутреннего водоема без присутствия в его акватории военных контингентов и судов других государств, в первую очередь стран НАТО.



Это стало главным лейтмотивом всего мероприятия, где обсуждались и варианты совместного использования ресурсов Каспийского моря и логистических путей транспортировки грузов в ситуации глобальных санкций, обрушившихся на Россию со стороны Запада. И в этом интересы Тегерана и Москвы полностью совпали, в том числе и по эксплуатации водных маршрутов.



В среду в Ашхабаде состоялся VI саммит глав прикаспийских государств с участием президента России...



Очевидно, что Россия заинтересована вместе с Ираном в развитии международного транспортного коридора "Север – Юг". Соглашение о нем было подписано между Россией, Ираном и Индией еще в 2002 году, но именно сейчас данный стратегический путь становится наиболее важным, так как прорывает блокаду, устроенную ЕС, США и Великобританией в отношении российского и иранского народов.



"Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 километров – от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.



Скорейшему запуску этого коридора призвано способствовать вступившее в силу в прошлом году соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел", – отметил Владимир Путин, подчеркнув большое значение нового пути в нынешней геополитической реальности.



В связи с этим Иран и Россия, как главные по своим размерам и силе державы, выступили в качестве ведущих игроков по превращению данной стратегической артерии в общекаспийский проект, по которому может проходить в год грузов от 14,6 до 24,7 млн тонн. Эту мысль подтвердила и известный аналитик Каринэ Геворгян, пришедшая к выводу, что это своеобразное "прорубленное окно" в Индийский океан.



"Этот водоем предполагает множество маршрутов. В частности, это единственное прямое сообщение с Ираном. Например, в случае закрытия воздушных коридоров рядом стран, включая Грузию, Россия имеет возможность - по крайней мере, через Каспий, через Иран - оказаться в Персидском заливе, в Индийском океане, добраться до ОАЭ и Саудовской Аравии", - заявила Геворгян.



В связи с этим Каспий прочно становится внутренней акваторией России и Ирана, куда уже не будут допущены другие мировые игроки, как бы они этого не хотели. И этому будет способствовать, заключенная еще в 2018 году в казахстанском городе Актау на V Каспийском саммите Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.



Напомним, что Конвенция была своеобразным ответом России и Ирана на попытки американцев разместить свои военные базы в казахстанских портах Актау и Курык в рамках подписанного Назарбаевым с Вашингтоном соглашения о военном сотрудничестве. Ее подписание главами пяти государств сразу поставило крест на подобных планах и закрепило позиции Москвы в Каспийском регионе.



Примечательно, но в том же Ашхабаде за день до нынешнего саммита состоялось заседание глав дипломатических ведомств Туркмении, Казахстана, Азербайджана, Ирана и России, где была подтверждена актуальность и незыблемость принципов Конвенции о правовом статусе Каспия, которая предполагает, что "Каспийское море является морем всех пяти каспийских государств", и только они "имеют суверенные права в отношении моря и его ресурсов".



В связи с этим в некой логистической ловушке оказываются и ведущие американские, британские и европейские добывающие компании, контролирующие три четверти нефтегазового сектора Казахстана, в том числе и на каспийском шельфе. Так, окончательно были развеяны с началом спецоперации на Украине и планы Назарбаева, озвученные в 2018 году, о возведении судоходного канала, соединяющего Каспий с Азовским морем, так как последнее стало также внутренним водоемом России.



Остается правда попытка Нур-Султана наладить новый обходной маршрут для транспортировки нефти, добытой американскими и европейскими компаниями, через Каспийское море в Баку и далее через территорию Грузии и Турции в ЕС. Эту тему, кстати, активно продвигал на саммите президент РК Касым-Жомарт Токаев, доказывая важность пути "Восток – Запад".



"Существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.



По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более чем 9%. С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота", – победно резюмировал Токаев.



Но как известно быстро это не получится, так как покупка нового флота и модернизация казахстанских портов Актау и Курык займет не менее трех лет, что в ситуации быстро меняющейся международной ситуации и регионализации мировой экономики может оказаться на финише уже и не таким актуальным. Поэтому пока реальной альтернативы российскому железнодорожному и трубопроводному маршруту попросту нет.



И важное отличие тут также бросается сразу в глаза. Так, Россия стремится снизить поставки на Запад энергоносителей в силу недружественной политики и объявленных санкций, переориентировав свои энергетические и товарные потоки на Юг и Восток, а руководство Казахстана по-прежнему пытается нарастить свой экспорт углеводородного сырья в Европу, чем консервирует и сохраняет колониальную сырьевую – вывозную модель экономики.



Похоже, что неоправданным в данной ситуации становится и план-фикс Баку получить максимум прибылей и выгод от объединения энергетических маршрутов газа и нефти из Казахстана и Туркмении для транспортировки их в дельнейшем в Турцию и ЕС в обход России.



Ведь нарастить объемы поставок сразу не получится, да и пока хваленный Зангезурский коридор, из-за чего и разразилась два года назад вторая Карабахская война, в итоге так и не заработал.



Вероятно, не получится у Азербайджана и стать военным форпостом Турции и альянса НАТО на Каспии, так как Россия и Иран не позволят уже этого сделать. Так, что навряд ли повторятся совместные азербайджано-турецкие учения в акватории моря в сколько-нибудь обозримом будущем. То есть военная, логистическая и экономическая основа "тюркской интеграции" явно повисает в воздухе.



Поставят Тегеран и Москва под контроль и деятельность американских, британских и европейских корпораций, наносящих сейчас колоссальный экологический урон Каспию. Либо вообще может быть поставлен ребром вопрос об их выдворении, так как они представляют реальную угрозу для флоры и фауны всей акватории.



В частности, работы по углублению дна на казахстанском месторождении Кашаган в северо-восточной части моря консорциумом North Caspian Operating Company (NCOC), в котором господствуют Eni (Италия), ExxonMobil (США), Shell (Великобритания), Total (Франция) и Inpex (Япония), уже приводят к массовой гибели тюленей и птиц. Об этом мы уже писали в своей предыдущей статье.



Именно в связи с этим Владимир Путин предложил провести конференцию по сохранению природы и фауны уникального моря, которая состоится в ближайшей перспективе.



"Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции", – отметил президент России.



В итоге было принято совместное коммюнике, которое еще раз подтвердило стремление сторон придерживаться положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря с развитием совместной торговли и общих проектов. И это несомненный дипломатический и политический успех Москвы на постсоветском пространстве, который к тому же делает все попытки Запада изолировать Россию бессмысленными.