В Москве задержан за аферизм ректор РАНХиГС Владимир Мау

15:55 30.06.2022

Марфа Мамаева



Источники проинформировали о задержании ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.



По их словам, следственные действия в отношении ректора проводились во вторник, 28 июня. Позавчера ночью он был вызван на допрос. Другой его знакомый рассказал, что в академии в настоящее время проходят обыски.



Согласно данным 112, Мау допрашивали в МВД в связи с делом Марины Раковой. При этом следователь принял решение задержать возглавляющего учебное заведение российского экономиста. Мера пресечения для Мау будет определена в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова.