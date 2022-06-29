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|В Москве задержан за аферизм ректор РАНХиГС Владимир Мау
15:55 30.06.2022
Марфа Мамаева
Источники проинформировали о задержании ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По их словам, следственные действия в отношении ректора проводились во вторник, 28 июня. Позавчера ночью он был вызван на допрос. Другой его знакомый рассказал, что в академии в настоящее время проходят обыски.
Согласно данным 112, Мау допрашивали в МВД в связи с делом Марины Раковой. При этом следователь принял решение задержать возглавляющего учебное заведение российского экономиста. Мера пресечения для Мау будет определена в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова.