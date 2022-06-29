На стыке цивилизаций. Главное для Казахстана - не профукать возможности, - Данияр Ашимбаев

16:16 30.06.2022 На стыке цивилизаций

Данияр Ашимбаев: Главное - не профукать возможности



Руслан БАХТИГАРЕЕВ, "Время", 30 июня



Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА на полях 25-го Петербургского международного экономического форума, наверное, войдет в казахстанские учебники по дипломатии. Тщательно выверенные слова, спокойный и дружелюбный тон, но при этом довольно жесткая и принципиальная позиция по всем актуальным вопросам.

Одним из таких вопросов стало участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Не секрет, что в последнее время в Казахстане с различных трибун звучат призывы к руководству страны разорвать все отношения с Россией, а равно и с ЕАЭС и ОДКБ.

Эти призывы выглядят довольно странно, особенно если учесть, что Казахстан является одним из главных инициаторов создания ЕАЭС. А благодаря поддержке ОДКБ Казахстан смог справиться с январским кризисом.

Но призывы все равно звучат. Почему? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с известным политологом Данияром Ашимбаевым.

- Президент и на форуме в Петербурге, и ранее в интервью каналу "Россия 24" дал четко понять, что Казахстан не намерен выходить из ЕАЭС и ОДКБ. Чем объясняется такая позиция?

- Во-первых, наибольшая протяженность границ у нас с Россией. Этим обусловлены огромные объемы приграничного сотрудничества и торговли. Кроме того, не стоит забывать, что многие предприятия - как российские, так и казахстанские - исторически создавались как части единого экономического комплекса и их взаимодействие более чем очевидно. Именно поэтому Павлодарский НПЗ спокойно работает на сибирской нефти, а западноказахстанская газовая промышленность завязана на Оренбургский ГПЗ. То есть у нас немало технологических завязок, и ЕАЭС нам экономически выгоден. Проблема только в том, что какие-то моменты, как обычно, не учли в ходе переговоров, предшествовавших созданию ЕАЭС. Но это нуждается в доработке, а не в блокировке.

Во-вторых, ЕАЭС нам дает огромные возможности по выводу нашей продукции на российские, белорусские и прочие рынки. Другое дело, что экспортной несырьевой продукции у нас не так много, как хотелось бы. А многочисленные наши программы импортозамещения, диверсификации особого результата не дали. И когда у нас тут говорят, что не надо выходить на рынки Евразии, а сразу идти на американский рынок, хочется спросить: а что у нас для них есть кроме нефти?

Если вплотную заняться развитием нашей экономики и выжать из нее хотя бы потенциал второго и более переделов, то ЕАЭС станет для нас идеальным рынком и логически, и экономически, и с точки зрения общего менталитета. К тому же Казахстан вложил немало усилий, чтобы этот рынок наконец заработал. Не стоит забывать, что эта интеграция состоялась во многом благодаря инициативам Казахстана. И выходить из того, что было создано с таким трудом, только в угоду каким-то политическим разборкам неправильно. Наоборот, грех не воспользоваться текущей ситуацией для своей выгоды.

- А что насчет ОДКБ?

- Казахстан находится на стыке цивилизаций. Здесь есть Китай, исламский мир, который не цельный, а в нашем случае еще и с агрессивной ситуацией в Афганистане, которая непосредственно грозит и безопас­ности Казахстана. Понятно, что напряженная ситуация периодически возникает и в Закавказье. Мы входим и в ОДКБ, и в ШОС и, в принципе, сотрудничаем со Штатами. Но ОДКБ - это объединение стран постсоветского пространства, которое критически важно для нашей безопасности, ведь ту же проблему экспорта терроризма и экстремизма с юга сдерживает именно единый союз постсоветских стран, во многом опирающийся на российский военный потенциал.

Да, у нас есть сотрудничество с Китаем, но все мы прекрасно понимаем, что интересы Китая достаточно широкие и та же Россия является фактором, сдерживающим Китай на этом направлении. Точно так же Россия сдерживает и западное влияние в регионе. А мы видим, что западное влияние направлено, к сожалению, не на развитие потенциала нашей республики, а на, скажем так, превращение Казахстана в горячую точку, которая станет проблемной для России и Китая.

Поэтому для защиты нашей безопасности и суверенитета, для обеспечения наших логистических и экономических возможностей присутствие в ОДКБ и в ЕАЭС критически важно.

Опять же, если вспомнить январские события, за которыми торчат интересы "западных парт­неров", надо отметить, что дестабилизация Казахстана привела бы к дестабилизации всего региона и негативно повлияла бы прежде всего на российско-китайское поле. Поэтому понятно, что оперативные действия ОДКБ в январе были направлены не только на обеспечение стабильности Казахстана, но и на обеспечение стабильности и безопасности во всем регионе, в том числе и в России.

- То есть ухудшение отношений Казахстана с Россией, равно как и выход из этих интеграционных объединений, чревато негативными последствиями в первую очередь для самого Казахстана?

- Одним из факторов и гарантов внешней безопасности Казах­стана являются хорошие отношения с Россией. Мы находимся в тесном военно-политическом и экономическом союзе с ближайшей и родственной нам страной. И фактор хороших отношений с Россией - один из ключевых факторов как безопасности и экономического развития, так и внутриполитической безопасности.

Ухудшение отношений с Россией во многом провоцируется национал-радикалами и прозападными либералами, которые хотели бы конфронтации. Но нужно ли это Казахстану? С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что стоит за попытками стимулировать ухудшение наших отношений. Это решение геополитических задач, стоящих перед сверхдержавами. В данном случае это формирование антироссийского и антикитайского плацдарма в Казахстане. Но нам это не нужно!

Те, кто считает, что нам надо выйти из ОДКБ и ЕАЭС, мне кажется, полагают, что можно Казахстан усилием воли перенести в центр Атлантики, спокойно там строить демократию и войти в НАТО и Евросоюз. Мы находимся в Азии, в самом центре Евразии. Мы находимся в сфере интересов России, Китая и исламского мира. Это наше географическое место. И естественно, хорошие отношения с соседями нужны прежде всего нам. А то, как видят эти отношения другие, - это их интересы, а не наши.

- В обществе часто звучит аргумент, что во всех этих союзах главная роль именно у России, у всех остальных - второстепенная. Но на том же форуме в Петербурге Токаев блестяще продемонстрировал, что Казахстан не "соглас­ный со всем член команды", а активный игрок, задающий собственные правила игры и имеющий свою точку зрения…

- Безусловно. Но надо понимать, что в вопросах ЕАЭС наши интересы совпадают. И даже несмотря на то, что российская экономика в ЕАЭС является главенствующей, многие вопросы решаются посредством консенсуса. И без учета позиции Казахстана решение по этим вопросам просто не принимается. Другое дело, что где-то уровень наших переговорщиков когда-то дал слабину и сейчас настало время пересмотреть эти позиции, но без отказа от магистрального вектора на интеграцию. Выступление Токаева поставило точку под многими вопросами: у нас с Россией вечная дружба, у нас экономический и военно-политический союз.

Мы видим как президент - опытный дипломат - проводит большую работу по всем направлениям. Он принимал участие в саммитах, ездил в Турцию, казахстанские делегации не вылезают из Вашингтона и Брюсселя. Большое количество мероприятий проходит по линии ЕАЭС и ОДКБ.

Такой бешеной внешнеполитической активности давно не было. Понятно, что ее спровоцировали внешнеполитические события - та же война в Украине. Но Казахстан сейчас активно выстраивает свою ветвь в глобальной архитектуре. Понятно, что глобализация и одно­полярный мир трещат по швам и те принципы глобальной экономики, которые были актуальны в 2000-х годах, скоро сойдут на нет, но у нас потенциал работы с ними не исчерпан и в плане логистики, и в плане инвестиционных проектов.

- Раз уж заговорили об Украине. Обязывает ли Казахстан членство в ЕАЭС и ОДКБ придерживаться в оценке этих событий пророссийской позиции?

- Казахстан с пониманием относится к мотивам России. И Токаев неоднократно подчеркивал, что безъядерный нейтральный статус Украины был бы идеальным решением этого конфликта, хотя мы видим, что Украина активно рвалась в НАТО и размещала у себя военные контингенты и оружие практически со всей Европы и Америки, что во многом и спровоцировало конфликт.

С другой стороны, российско-украинский конфликт решается путем защиты ЛНР и ДНР, которые являются непризнанными государствами. Понятно, что в основе этих государств лежит этнический сепаратизм, возникший, подчеркну, вследствие националистической политики Киева. Но для постсоветского пространства проблема этнического сепаратизма является очень болезненной, и ни одно такое государство практически не было признано - ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни Приднестровье. И понятно, что страны бывшего СССР, за исключением России, не горят желанием признавать ни ЛНР, ни ДНР.

Но Казахстан с пониманием относится к действиям России, которая прежде всего заботится о своей безопасности, пытаясь отодвинуть границы НАТО. Однако в контексте боевых действий Казахстан соблюдает нейтралитет, поскольку любой конфликт отражается и на нас. И ведь не случайно Токаев в списке квазигосударств первыми назвал Косово и Тайвань. Косово, понятно, абсолютно американский проект по расколу Сербии. А Тайвань держится только на американской поддержке, поскольку Китай считает его своей территорией. И перечисление ЛНР и ДНР в одном перечне с Косово и Тайванем - это месседж всему мировому сообществу: не только России, но и Вашингтону с Пекином. И я думаю, что Вашингтону это не очень понравилось.

То есть выступление Токаева нужно понимать, не вырывая отдельные цитаты из контекста, а рассматривая их целиком. Это месседжи, направленные в разные стороны и уравновешивающие друг друга.

- Есть мнение, что антироссийские санкции ударят и по Казахстану. В то же время вполне логично, если Казахстан, как член ЕАЭС, будет вынужден принимать какие-то ответные меры. К чему это может привести?

- У нас критическая зависимость от импорта. Мы уже видим проблемы с логистикой, которые бьют по казахстанской экономике. Ситуация уже отразилась и на уровне инфляции, и на валютном рынке, и на банковской системе. То есть санкции уже воздействуют на нашу экономику. И попадание под вторичные санкции Казахстану невыгодно.

С другой стороны, мы активно работаем и с Евросоюзом, и с Америкой, чтобы снизить воздействие этих санкций. Кроме того, следует учитывать, что и Западу загонять Казахстан в российский военный лагерь тоже не с руки, поскольку у нас сосредоточены интересы нефтяного бизнеса США и Европы. При этом Казахстан четко обрисовывает, что мы будем работать с ЕС, будем работать с Вашингтоном, будем работать с ВТО, но мы не отказываемся от союза с Россией и не собираемся выходить из ЕАЭС.

Решения принимаются с учетом национальных интересов Казахстана и с учетом договорных отношений с нашими стратегическими союзниками. Та ситуация, которая возникла сейчас, дает нам много возможностей. И президент Токаев об этом уже неоднократно говорил. Мир переходит от глобализации к регионализации. И у нас есть возможность использовать потенциал своей экономики в этом направлении. Главное, чтобы наше чиновничество эти возможности не профукало. Источник - Время

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