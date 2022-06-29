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Иран ищет пути повысить свой статус, - В.Сажин
16:30 30.06.2022

Иран ищет пути повысить свой статус
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Решение Тегерана присоединиться к БРИКС, помимо прочего, вызвано желанием найти пути для обхода санкций, полагает востоковед Владимир Сажин.

На революционный перелом в иранской политике рассчитывать не стоит.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС (группа из пяти стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес также заявил о стремлении его страны вступить в качестве полноправного члена в это объединение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник сообщил, что подготовительный процесс для расширения БРИКС запущен. "Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными и уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях", - цитирует министра ТАСС. Вместе с тем, как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возможное дальнейшее расширение БРИКС является непростым процессом и быстрых решений здесь ожидать не стоит.

В Тегеране полагают, что членство Ирана в БРИКС принесет "дополнительные преимущества" и ему, и этому объединению в целом. Президент Ирана Эбрахим Раиси, который по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина выступил на онлайн-саммите БРИКС+, заявил, что "геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС".

Напомним, что Исламская республика находится под американскими санкциями, которые были введены против нее в 2018 году после отмены президентом США Дональдом Трампом "ядерной сделки" (программы замораживания военной ядерной программы Тегерана в обмен на снятие с него санкций).

Сегодня переговоры о возвращении к "ядерной сделке" возобновлены, однако пока Иран не имеет права поставлять свою нефть на мировые рынки, что сильно бьет по его экономике. Частично, впрочем, Ирану удается обходить нефтяное эмбарго Запада, в том числе за счет продажи своей нефти Китаю.

Саммит отложенных обещаний
О том, что может дать Тегерану присоединение к БРИКС, обозревателю "Росбалта" рассказал старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, эксперт по проблемам Ирана Владимир Сажин.

- У меня, собственно, простой вопрос. Зачем Ирану нужно присоединение к БРИКС?

- Напомню, что Тегеран находится под западными санкциями и значительно ограничен в своей международной деятельности. БРИКС дает Исламской республике возможность повысить свой статус. С одной стороны, безусловно, это важно в политическом плане, поскольку в БРИКС состоят серьезные мировые державы. С другой стороны, каким-то образом Тегеран за счет этого надеется облегчить свое экономическое положение, поскольку членство в этой международной структуре может стать одним из путей обхода санкций.

Это основные моменты, почему Иран стремится в БРИКС. Подобным образом эта страна приближает себя к таким государствам, как Бразилия, Индия, Россия, Китай и Южная Африка. Статус Исламской республики, ее международный авторитет в связи с членством в этой организации может повыситься, а для нее это важно.

- И все же, практический смысл вступления Ирана в БРИКС от меня ускользает. Ведь с тем же Китаем, или с той же Россией Тегеран и так продолжает торговать, несмотря на санкции. Что дополнительно к этому может дать ему членство в этой структуре?

Кто кого "сровняет с землей": Иран - Израиль, или наоборот?
- Ну, Иран торгует не только с Китаем и Россией, но и с Индией. Но в целом сближение с ними для него это, как я отметил, прежде всего, повышение его международного рейтинга.

- Но Тегеран и так вроде бы близок с этими странами. Разве нет?

- Он близок им по духу, а теперь будет еще ближе в рамках одной общей структуры.

- А что, из БРИКС намечается сделать нечто большее, чем какое-то довольно аморфное объединение, каковым он является сейчас?

- Думаю, да. По моему мнению, БРИКС сегодня - это больше политическая структура. Реальных рычагов влияния у нее как на собственных членов, так и на другие страны, не особенно много. Но звучит это красиво и объединяет огромное количество людей, живущих в странах-членах. Именно поэтому Иран и хочет быть причастен к этому союзу. Кроме того, это дало бы ему возможность сблизиться с такими странами, как Бразилия и Южно-Африканская республика.

Тем не менее хочу отметить, что даже если Иран и войдет в число стран-членов БРИКС, это вряд ли станет революционным переломом в иранской политике.

Беседовал Александр Желенин

Источник - Росбалт
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