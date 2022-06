На Россию опускается "железный занавес". Саммит НАТО дал старт противостоянию, которого не было со времен холодной войны

21:34 30.06.2022

30.06.2022



Геннадий Петров



Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"

мадрид, саммит, нато, противосточние, рф, железный занавес, китай Лидеры стран Североатлантического альянса признали, что Россия им больше не друг.

В столице Испании завершился саммит НАТО, который не без оснований может считаться переломным в истории альянса. Дело не только в том, что его ряды будут расширены: начат процесс евро-атлантической интеграции Швеции и Финляндии. Заявления и документы, принятые в Мадриде, в числе которых и Стратегическая концепция НАТО, свидетельствуют о том, что альянс взял курс на противостояние геополитическим соперникам Запада. В большей степени – России, в меньшей (пока в меньшей!) – Китаю. Члены НАТО согласились на гонку вооружений, расширение своих рядов и увеличение своего военного присутствия в определенных странах. То есть на все те шаги, которые прежде давались альянсу с огромным трудом.



Комментируя в том числе и итоги саммита НАТО, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске употребил словосочетание "железный занавес", которым Уинстон Черчилль в свое время описал границу, отделившую советский блок от США и их западноевропейских союзников. По словам российского министра, новый "железный занавес" благодаря усилиям стран Запада "практически уже опускается". Лавров не посоветовал им "вести себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить". Кроме этой завуалированной угрозы (а эти слова в комментариях западной прессы были оценены именно так) министр, по существу, подтвердил, что Россия тоже готова опустить свой занавес. "Мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях", – сказал он.



Действительно, в итоговых документах саммита были зафиксированы наиболее жесткие формулировки по отношению к России из всех возможных, которые прежде употреблялись только по отношению к СССР, и то не все годы холодной войны. Так, в Стратегической концепции альянса политика РФ была названа "наиболее значимой и прямой угрозой для безопасности союзников и для мира и стабильности в евро-атлантическом пространстве". Для сравнения: действия Китая в том же документе оценивались всего лишь как "стратегический вызов" Западу. Итоговое заявление саммита также изобилует резкими формулировками. "Вопиющее нарушение международного права", "ужасающая жестокость России", "мы будем противодействовать лжи России и отвергать ее безответственную риторику" – таких фраз в подобных документах еще не было.



Непосредственным практическим итогом саммита, помимо утверждения нового пакета помощи Украине и заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "нет списка вооружений", передача которых украинской армии была бы исключена, станет рост оборонных расходов стран – членов блока. Было, в частности, подтверждено обязательство, взятое в 2014 году, о том, что траты на оборону должны составлять не менее 2% ВВП. Столтенберг заявил, что девять стран уже превысили этот показатель, а 19 заявляют о четких планах достичь этого к 2024 году. Пойти на сокращение военных расходов членам НАТО теперь будет непросто, учитывая хотя бы увеличение численности сил быстрого реагирования альянса. По словам Столтенберга, она возрастет в семь раз – до 300 тыс. человек. Кроме того, создается Катализатор оборонных инноваций (The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA) и специальный инвестиционный фонд, которые будут работать над задачами перевооружения всего альянса. Это даже более плотная координация усилий, чем в годы холодной войны. Средства ПВО будут направлены в Германию и Италию, различные виды вооружений – в Прибалтику и т.д.



Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули в комментарии "НГ" отметил, что, хотя увеличение оборонных расходов потребует существенной корректировки бюджетной политики многих стран НАТО, они постепенно к этому придут. "Необходимость в этом до определенного времени не казалась им очевидной. Теперь кажется. Разумеется, не в одинаковой степени страны альянса будут к этому двигаться. Тренд абсолютно понятен", – считает он. По мнению эксперта, флагманом тут будут наиболее крупные государства – члены альянса. От того, насколько много они готовы тратить, зависят и траты более мелких стран.



136-6-4480.jpg

Страны НАТО готовы совместно

противостоять РФ и Китаю. Фото ReutersПроцесс перевооружения армий альянса, собственно, уже начинается. Президент США Джозеф Байден на своей пресс-конференции по итогам саммита, по существу, раскрыл причину, по которой турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно снял свое вето на прием в альянс Швеции и Финляндии. Протокол о начале процесса их евро-атлантической интеграции был благополучно подписан в Мадриде. США размораживают процесс продажи оружия Турции, фактически замороженный после покупки этой страной российских зенитно-ракетных систем С-400. Байден заявил, что выступает за продажу туркам модернизированных самолетов F-16. "Не в наших интересах не делать этого", – сказал он. Турция планировала приобрести 40 истребителей F-16. Их покупка рассматривалась Эрдоганом как компенсация за исключение страны из программы производства истребителя F-35 (этим страну США наказали за приобретение С-400). С точки зрения турецкого лидера, речь должна идти о возмещении не только материального, но и, так сказать, морального ущерба. Ведь вместо Анкары эти самолеты будут поставлены в Афины. Кстати, соответствующая американо-греческая договоренность была заключена в среду. Позиция администрации Байдена по поводу продажи F-16 была долгое время неопределенной. И вот президент США внес ясность. Последнее слово, конечно, должен сказать Конгресс. Но позиция президента решит в данном случае многое, если не все.



Владимир Путин ранее пообещал дать ответ на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции только в случае, если в этих странах будет размещена военная инфраструктура альянса. Четких указаний на этот счет в решениях мадридского саммита нет. Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на пресс-конференции заявила, что, по данным ее ведомства, практической, не в виде информационных кампаний, реакции России на расширение НАТО в ближайшее время не будет, так как армия РФ слишком занята в Украине. Реакцию, заявила Хейнс нужно ожидать в перспективе.