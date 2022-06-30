 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Каспии установили "красные флажки", - Виктория Панфилова
21:36 30.06.2022

30.06.2022

Военные учения с привлечением Турции и других внерегиональных стран на море отменяются
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Участники саммита в Ашхабаде договорились поддерживать надлежащий уровень стабильности на Каспии.
Каспийский саммит глав государств завершился в Ашхабаде подписанием коммюнике. Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана положительно оценили уровень сотрудничества, выразили обеспокоенность из-за обмеления Каспия и договорились поддерживать надлежащий уровень безопасности в регионе. Москве удалось решить принципиальный для себя вопрос – не допускать проведения в море совместных военных учений с внерегиональными игроками.

Несмотря на предварительные заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о важности VI Каспийского саммита, судьбоносных документов по его итогам подписано не было. Более того, принятая в 2018 году Конвенция о правовом статусе Каспийского моря остается в подвешенном состоянии. Иран, последний из стран "пятерки", до сих пор не ратифицировал документ. Причина в несправедливом, по мнению Тегерана, разделении водоема. "Наши достижения требуют справедливого разграничения суверенных зон в Каспийском море. Поэтому методы разграничения имеют важное значение. У Ирана не самое выгодное расположение, но мы надеемся, что, продолжая переговоры, мы придем к ратификации конвенции со стороны Ирана", – заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. Не исключено, что этот вопрос обсуждался и на двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой. Однако без ратификации конвенции продвинуться в решении других вопросов, особенно в сфере безопасности, не удастся.

"Именно незавершенность этого документа позволяла, например, Азербайджану проводить военные учения на побережье и в акватории Каспия, причем с участием неприбрежных стран, в первую очередь Турции, Пакистана. Да и военные стран – членов НАТО нет-нет да и обозначают свое присутствие в рамках различных совместных программ, в том числе и на каспийском побережье", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.

В подписанном коммюнике указывается (п. 6), что "президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов: неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам". То есть до окончания процесса ратификации конвенции и вступления ее в силу будет действовать дух конвенции, пока с буквой не складывается. "Это можно расценивать в качестве определенного успеха, так как даже при наличии духа подписанной конвенции Азербайджан не упускал возможности пригласить на Каспий военных представителей нерегиональных государств", – отметил эксперт.

По словам Айтакова, существует и более серьезная опасность, о которой упомянул в своем выступлении Путин, но она не нашла отражения в итоговых документах встречи. Речь идет о снижении уровня Каспийского моря, которое происходит уже несколько лет. По словам главы Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, уровень Каспия понизился в 2021 году на 35 см, что является максимальным показателем по сравнению с предыдущими годами. "Похоже, если не изменится эта динамика и не будут приняты экстренные меры, все договоренности о транзитных коридорах и свободном доступе к коммуникациям так и останутся на бумаге. Залив в районе порта Туркменбаши мелеет так стремительно, что из года в год приходится углублять фарватеры для подходов судов к стенкам причалов. Но из-за снижения уровня моря и заиливания начинают блокироваться не только места стоянок военных кораблей ВМФ Туркменистана, а из вынутого грунта уже сформированы цепочки островов вдоль всех фарватеров, но и проход нефтеналивных судов к терминалам к центральному причалу порта. Эта картина хорошо видна на космических снимках", – полагает Айтаков.

Как заметил эксперт, море отступило от "главной курортной жемчужины Туркменистана" – курорта "Аваза", в инфраструктуру которой на протяжении последних 15 лет были вложены колоссальные средства. Местами пляжи оголились на 100 м от первоначальной линии прибоя, большинство яхт было вытащено на берег, а отдыхающим для полноценного купания остаются бассейны с морской водой. Для морского курорта это далеко не полный "спектр услуг". Что в связи с этим будут делать власти прибрежных государств, пока непонятно. Туркменистан, вложивший в новый порт тоже немалые деньги, видимо, собрался идти по пути намыва искусственных дамб и изоляции фарватеров, чтобы сохранить возможность судоходства от порта до открытого моря. Существующая альтернатива – развивающийся глубоководный порт Кянлы, севернее Туркменбаши, требует серьезных инвестиций в инфраструктуру, начиная от причалов и полноценной связки с железной дорогой до строительства жилья, хотя бы для вахтовиков.

Проведение туркменского саммита, даже без подписания каких-либо новых значимых документов, крайне важно для России сразу по нескольким причинам, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин. "Во-первых, встреча с главами государств в региональном формате демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене, а также демонстрирует готовность российских соседей и партнеров в Евразии продолжать политический диалог и сотрудничество, несмотря на санкции и позицию третьих стран. Во-вторых, в рамках встречи подтверждены базовые принципы обеспечения региональной безопасности, а именно закрытость региона для любых военных третьих стран. А это означает, что России не стоит опасаться. В-третьих, обсуждение конкретных экономических проектов, новых транспортных маршрутов, в частности актуализация транспортного маршрута Север-Юг, призванного обеспечить связность России и стран региона с бассейном Индийского океана, открывает новые горизонты для сотрудничества в условиях фактического закрытия перспектив взаимодействия со странами ЕС. Не случайно в своем выступлении на открытой части встречи российский президент отметил, что в 2021 году товарооборот со странами региона возрос на 35% и составил 34 млрд долл., а к апрелю 2022 года вырос еще на 12%,", – сказал "НГ" Притчин.

Кстати, не обошлось и без намека на тлеющие под ковром разногласия между членами саммита, обратил внимание Сердар Айтаков. В частности, прибывший в Туркменистан накануне мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал на своей странице в Twitter небольшую ремарку: "В отличие от некоторых государств, провозглашающих разные концепции на международной арене, Туркменистан привержен политике нейтралитета. Это вызывает глубокое уважение". Это размещено на сайте МИД РФ. Казалось бы, что за намеки между государствами, руководители которых встречаются так часто и регулярно, что дальше некуда. Но все оказалось проще. Единственной "провозглашенной концепцией на международной арене" стала статья вице-премьера, главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди, в которой он призвал к уничтожению всего ядерного оружия в 2045 году и которая была опубликована в канун первой встречи государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия 21–23 июня 2022 года. При этом в своей статье г-н Тлеуберди отметил, что "наиболее важным вкладом нашей страны (Казахстана. – "НГ") в этот процесс явилась деятельность в качестве "фасилитатора" (проводника. – "НГ") содержательных решений". "Сама идея идеалистична – к договору не присоединилась ни одна страна, реально обладающая ядерным оружием. А в современных условиях она вообще выглядит утопичной, особенно с точки зрения РФ", – отметил Айтаков. Не исключено, что по этой причине не состоялись двусторонние переговоры Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Результаты саммита комментировали и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Важным итогом встречи стало и достижение сторонами договоренностей в сфере безопасности: не пускать на Каспий иностранных военных и не предоставлять свою территорию для агрессии и военных действий, - полагают авторы "Мейстера". - Совсем не лишняя фиксация существующего благожелательного статус-кво на южных рубежах России в условиях интенсивного конфликта с Западом".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656614160


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