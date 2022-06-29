Президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора Фердинанд Маркос-младший

21:47 30.06.2022

Фердинанд Маркос-младший, сын бывшего диктатора Филиппин, принял присягу в качестве президента страны. 64-летний Маркос-мл. в ходе предвыборной кампании отказался осудить злоупотребления своей семьи в прошлом.



Фердинанд Маркос-младший, сын диктатора Филиппин в 1965-1986 годах, принял присягу в качестве 17-го главы государства. Торжественная церемония состоялась в Национальном музее изящных искусств в Маниле, пишет издание Rappler.



Маркос-младший был избран на президентских выборах 9 мая, что, писала тогда DW, ознаменовало возвращение к власти клана Маркосов, свергнутого 36 лет назад в ходе народной революции. В ходе предвыборной кампании он отказался осудить жестокость и коррупцию своей семьи в прошлом, отмечает издание.



Как пишет Rappler, во время инаугурации в Маниле проходили акции протеста.



Вице-президентом стала Сара Дутерте-Карпио, дочь Родриго Дутерте, занимавшего пост президента Филиппин в 2016-2022 годах и объявившего об уходе из политики. Режим Дутерте называли авторитарным, он был известен многочисленными скандальными заявлениями в адрес главы ООН, а также Евросоюза, США и других.



Фердинанд Маркос-старший был 10-м президентом Филиппин в 1965-1986 годах. После народного восстания он с семьей бежал в США, где им было предоставлено политическое убежище. В 1989 году бывший диктатор скончался на Гавайях.



В 2016 году после возвращения семьи на Филиппины Маркос-младший участвовал в выборах на пост вице-президента, уступив гонку Лени Робредо от Либеральной партии. На выборах 2022 года сын диктатора добился убедительной победы, набрав вдвое больше голосов, чем его главная соперница Робредо.