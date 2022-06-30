 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жуткий цветок. Зеленский - ядовитый огненный чертополох, - Александр Проханов
00:40 01.07.2022

Жуткий цветок
Зеленский - ядовитый огненный чертополох, взрастающий в теплице украинской трагедии
Александр Проханов
30.06.2022

Украина, перепаханная танками, истерзанная взрывами, опаленная пожарами, политая кровью, - оранжерея, в которой выращивается жуткий цветок. Имя цветка - Зеленский. Не стоит над ним смеяться. Не стоит легковесно называть его клоуном. Не стоит его образ отдавать на откуп вялым и непрозорливым пропагандистам. Зеленский - это зловещий цветок со множеством багровых, черных, золотых лепестков, взращиваемый колдовским садовником под куполом украинской оранжереи, пропускающей лучи черного солнца.

Зеленский среди ликующих украинских дев в белых рубахах, шитых алыми шелками, принимает из рук красавиц вышиванку и натягивает ее на себя под ликование толпы. Он - глубинный украинец, наследник полян и древлян, языческий исповедник Перуна, поет чудесную украинскую песню, окруженный голубоглазыми певуньями.

В Святой Софии, стоя перед золотой Орантой, припадая устами к ее золотым покровам, он говорит генералам о священной миссии украинцев вернуть обратно Крым, Херсонес - ту украинскую матку, откуда пошло крещение Руси. И он, Зеленский, исповедник христовой веры, является духовным пастырем русского православия, покровителем русских земель от Балтики до Тихого океана.

Покинув Софию Киевскую, Зеленский участвует в гей-параде. Среди шествующих по Киеву геев и лесбиянок, полумужчин-полуженщин, полулюдей-полулошадей, он и сам подобен кентавру с человечьей головой и конским крупом. Он - ревнитель европейского свободомыслия, самый либеральный из мировых либералов. Сидя в перламутровом джакузи, он пускает в окружающую его душистую пену розовых мальчиков, и не все из них живыми выныривают из этих перламутровых пузырей.

Едва обсохнув от благовонной влаги, он удаляется в потаенную комнату, где искусные волшебники, родившиеся на берегах Рейна, наносят ему на тело магическую татуировку: руны, кресты, таинственные свастики, изображения орлов, змей. И тело его становится пятнистым, как у тритона.

Надев военный мундир галицийской дивизии, он уходит в ночь на факельное шествие. Окруженный марширующими бойцами, среди пылающих ночных огней, держа в руках огромный факел, под музыку Хорста Весселя они движутся на восток, куда поворачиваются стволы дальнобойных гаубиц, и где на горизонте не гаснет зарево горящего Донбасса.

В потаенных покоях при свете священного семи­свечника он ведет беседу с седовласым раввином, и тот открывает ему тайну его происхождения: он ведет свой род от Соломона, и его миссия - построение Третьего храма. Они с раввином тайно выходят на берег ночного Днепра, прислушиваясь, не долетит ли какая-нибудь птица до его середины, и высматривают место на днепровской круче, где будет возведен Третий храм Соломона.

Пройдя обряд инициации, оставшись один, Зеленский включает электронную "музыку сфер", в которой грохочут гармоники водопадов и ревущих вулканов, танковых колонн и электронных роботов, музыку, сочиненную великим музыкантом, имя которому - искусственный интеллект. Под эту технотронную музыку один, отражаясь в бесчисленных зеркалах, танцует свой канкан - тот шутовской танец, над которым так любят посмеяться несведущие аналитики и легковесные пропагандисты. Этот канкан будут танцевать народы мира, оскопленные великим обнулением, утратившие свой облик, свои культуры, свои верования, превращенные в огромную безликую жижу. Над этой жижей будет протянут канат, и на этом канате жонглер и канатоходец станет танцевать свою зловещую пляску.

Зеленский - цветок, ядовитый огненный чертополох, взрастающий в теплице украинской трагедии. Искусный садовник пересадит этот цветок на клумбу, именуемую Европой. И Европа зарастет чертополохом нового небывалого жуткого мировоззрения, имя которому не найдено современными политиками, философами и культурологами, а лишь скупо обозначено в религиозных трактатах и текстах, посвященных завершению Времен.

Этому лидеру преисподней противостоит Россия с ее негаснущей золотой зарей, с ее вековечной Русской Мечтой о благом человечестве, о благодатном священном царстве. Лидер Русской Мечты своими исколотыми в кровь руками вырвет колючий чертополох из украинского чернозема и бросит в огонь. И мы увидим, как на Зеленском, выступающем перед лидерами Евросоюза, начнет дымиться одежда, и в зале заседаний запахнет серой и фосфором.

Источник - завтра
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