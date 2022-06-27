Посткапитализм наступает: у экономики будущего должны быть три главные цели, - Александр Галушка

00:43 01.07.2022 Посткапитализм наступает. у экономики будущего должны быть три главные цели

Александр Галушка

27.06.22



Мне кажется, этот формат разговора о будущем с меркой в десятилетия должен быть постоянным. Потому что именно таким образом мы это будущее приближаем и определяем то, каким ему быть. Потому что в истории нет какой-то заданности, все в будущем зависит от нас: как мы его увидим, как сформулируем и как воплотим.



Если говорить об экономике, то это будущее посткапитализма. И "посткапитализм" - это ключевое слово, вокруг которого, как мне представляется, было бы полезно разворачивать общественную, экспертную, государственную дискуссию.



Есть три признака, три симптома, на мой взгляд, говорящих о том, что посткапитализм уже наступает, что наблюдаемые нами сильные тенденции - это уже не капитализм, это то, что после него.



Во-первых, это существующие уже несколько десятков лет отрицательные ставки на капитал. Как это в капитализме могут быть отрицательные ставки на капитал, что это за капитализм такой? Причем в реальном выражении отрицательные ставки практически во всех странах Запада, прежде всего - это США, Великобритания и еврозона, но в некоторых странах они даже номинально отрицательные, причем разрыв между уровнем инфляции и уровнем ставок увеличился до нескольких раз. Это явно не капитализм! Это симптом другого хозяйства, другой формации, другой экономики.



Во-вторых, это концепция гарантированного дохода. В капитализме не может быть незаработанного дохода, это нечто другое. Но ведь эта концепция не только всерьез обсуждается - ее пытаются реализовать на практике, многие страны эксперименты в данном направлении уже проводят. В разных формах: где-то деньги раздают, где-то товарные и продуктовые сертификаты, которые позволяют бесплатно получить некоторые реальные блага. Это симптом чего? Это явный симптом посткапитализма.



И третий симптом, на мой взгляд, даже выходящий за пределы посткапитализма, постформационный симптом, - что очень долго существовавшая монополия государства на эмиссию денег испытывает очень серьезные вызовы в виде появившихся криптовалют, которые в целом ряде стран признаны настолько, что ими даже можно платить налоги.



Все эти симптомы очень ярко свидетельствуют о том, что сегодня посткапитализм наступает, если не уже наступил. И необходимо формулировать его самим, потому что мы тридцать лет находились в капиталистической экономике, как было сказано, "на условиях вторичности", и важно, чтобы в посткапиталистической экономике эта наша историческая ошибка не повторилась. Мы не имеем права наступать на те же исторические грабли и находиться "на условиях вторичности".



Значит, надо формулировать наше будущее самим. При этом следует взглянуть на нерешенные исторические проблемы капитализма. Во-первых, это проблема социально-имущественного неравенства. В течение 250 лет, как показывает анализ, скорость накопления капитала была выше скорости увеличения экономики. И социально-имущественное неравенство - это проблема, которую капитализм за все время своего существования не смог решить.



К этой проблеме добавляется проблема мирохозяйственного неравенства, когда уровень развития и богатства стран, которые образуют ядро мировой капиталистической системы, намного выше, чем у тех стран, которые входят в состав периферии или полупериферии данной системы. Очень яркий индикатор - тот факт, что страны периферии постоянно, перманентно являются нетто-экспортерами капитала. Развивающиеся страны - экспортеры капитала для развитых стран.



Наконец, в-третьих, есть вопиющий разрыв между размерами реальной, физической, экономики и объемом денежной массы. Объем мирового долга в 3,5 раза превышает объем мировой экономики. Это накопленные и нерешенные проблемы. И, формулируя экономику будущего, экономику посткапитализма, мы, на мой взгляд, обязаны дать ответы на эти вопросы, предложить решение этих проблем и не воспроизводить их в будущем.



Добавлю к этому еще одну проблему: проблему демографии в экономически развитых странах, потому что государствообразующие, титульные этносы всех развитых стран за последние полвека утратили способность к самовоспроизводству и, соответственно, утратили историческую перспективу. Россия в этом отношении важна для нас прежде всего. Поэтому, говоря о следующих тридцати годах, мы должны подвести черту под прошедшим тридцатилетием и, в конце концов, признать, что экономика - это не "приватизация, либерализация, инфляция", не в этом треугольнике она вертится, не вокруг этих вторичных, инструментальных вопросов должна строиться.



У экономики будущего должно быть три главные цели. Прежде всего, она должна делать людей счастливее. Нельзя этого добиться только экономическими методами, но экономика очень сильно на это влияет. Второе - это не рост ВВП. Ориентация на рост ВВП является одной из форм укоренившегося экономического обмана. Рост реального благополучия людей, рост реального качества жизни граждан - вот та цель, которая должна быть у экономики будущего. И где-то на втором или даже на третьем уровне приоритетов может быть рост ВВП. И третья цель - это создание и обеспечение условий для расширенного воспроизводства граждан России, в том числе - государствообразующего русского народа.



Если экономика будущего не отвечает данным целям, не говорит о том, как мы их будем достигать, не настраивает все действия на это, то непонятно, зачем она. И на мой взгляд, если исходить из уроков прошлого, есть пять факторов, пять слагаемых, пять системообразующих характеристик экономики будущего.



Во-первых, в ее рамках нет противопоставления "план или рынок". Это экономика, в рамках которой качественное государственное планирование и предпринимательская инициатива находятся в отношениях конвергенции, взаимодополняют друг друга, и это два мощных источника роста и развития, которые работают на достижение тех трех целей экономик, о которых я уже сказал.



Второе - это экономика не сырьевая, а высокотехнологичная и высокодифференцированная. Очевидный вывод из прожитых тридцати "рыночных" лет - не может сырьевая экономика соответствовать масштабам нашей страны, ее роли в мире. Сырьевая экономика не востребует людей, не содействует развитию человеческого потенциала, она просто недостойна такой страны, как Россия. И, конечно, в этой связи целевое технологическое развитие, создание национальной системы науки, образования, инноваций - обязательное слагаемое экономики будущего. Как и вопрос денег.



Да, мы стали энергетической сверхдержавой. Но, я думаю, нам было бы очень здорово от энергетической сверхдержавы перейти к цифровой, используя для этого тот огромный профицит энергетических мощностей, который есть у нас в стране, стать главным майнером мира, стать лидером в создании и использовании цифровых финансовых активов. Не ради этих цифровых активов как таковых, а ради роста и развития экономики. Напомню в этой связи слова Кейнса о том, что создание денег есть особое творчество государства. И то, что нам нужно не догматически, не стереотипно, а новаторски, изобретательно создавать деньги в условиях новой экономики, экономики будущего, исходя из целей и интересов ее роста и развития, - это абсолютно точно. Некоторые из этих предложений описаны в книге "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду" на уровне конкретных механизмов, конкретных технологий, конкретных денежно-кредитных моделей. Это может быть сделано.



Наконец, это культура хозяйства, культура ведения дела. И мне кажется, наш уникальный исторический опыт создания первой в мире антизатратной экономики, при которой "было дело - и цены снижали!", который затем был заимствован Японией, назван там "бережливым производством" и стал одним из столпов японского экономического чуда, - эта культура, которая своими корнями уходит в наш реальный исторический опыт, будет чрезвычайно полезна в качестве преобладающей модели хозяйствования.



Полагаю, что государственное планирование, лучшие технологии, целевые для развития деньги и развитое предпринимательство в значительной степени позволят добиться роста благосостояния граждан России, увеличения численности населения нашей страны, и людям станет счастливее жить в своей родной стране.



выступление на Петербургском международном экономическом форуме



Теги события: экономика будущее посткапитализм деньги капитализм главная капитал доходы неравенство

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КомментарииНаписать свой комментарий

Александр

Штибин

27 июня 2022 в 02:25

Доброе утро! Великая Советская страна ушла в прошлое! Вольно или не вольно вместе с ней ушли социальная справедливость, дружба наших народов и даже во многом счастье в личной жизни...

Теплый летний вечер гулял в развалочку по бакинскому рейду, по уставшим за день причалам, по самому красивому в мире бульвару. Легкий, почти невесомый ветерок едва-едва шевелил листочки в зеленых кронах деревьев. Морской вокзал слегка шумел летней верандой ресторана и о чем-то пела Анне Вески, а за ней Алла Пугачева. Высоченные красавцы-паромы танцевали вальс бостон не далеко от паромной переправы. Небо было голубое-голубое, а вдали нам улыбался одинокий остров Нарген. Азербайджанцы понимали армян, а русские азербайджанцев и все вокруг, в этой теплый летний вечер, было замечательно и прекрасно…



Владимир

Бровкин

27 июня 2022 в 11:52

В понятиях постмодернизма. Постсоциализм.



Евгений-511

Волобуев-311

27 июня 2022 в 17:21

Владимир

Бровкин

Сегодня в 11:52

В понятиях постмодернизма. Постсоциализм

======================================

Вы, Бровкин, просто обязаны, как коммунист и функционер КПРФ, объяснить эти признаки гибели капитализма, используя основы марксизма: учение Маркса о развитии человечества и теорию прибавочной стоимости.

И поставить вопрос перед Руководством КПРФ о признании факта отмены капитализма (и социализма) отменой золотопаритетности денег в 1976 году. Конечно, Вы вряд ли пойдете на такое. Струсите. Своя шкура Вам дороже коммунистической идеологии.

Ленинградская партийная организация дважды выходила на понимание такой гибели капитализма и дважды разгонялась Зюгановым. Разгонит он и Вас.



Александр

Прокофьев

27 июня 2022 в 19:23

"Экономика - это не "приватизация, либерализация, инфляция", не в этом треугольнике она вертится..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экономика - производство и распределение материальных благ вторична. Первична этика, которая (чаще всего скрытно) характеризует главный способ существования людей в одном государстве. Это или индивидуализм - опора на активных лидеров, или коллективизм - объединение усилий всех. Первый способ прост и потому распостранен в человеческой истории. При этом лидеров всегда мало, они часто "забывают", что своими способностями обязаны только матушке-природе и потому охотно превращают свой индивидуализм в элементарный эгоизм. Коллективизм труднее, потому что требует от людей добросовестного труда, взаимной ответственности и готовности иметь сопоставимые с другими личные доходы. Опыт СССР показал как возможность реализации коллективизма, так и позорную легкость отказа от него (включая ныне живущих). Но кроме коллективизма/индивидуализма благополучие государства прежде всего определяют наличие природных ресурсов, численность населения и его совокупный интеллект (квалифицированные трудовые кадры, наука, передовые технологии). Только эта воистину святая троица определяет степень обороноспособности, экономической и политической независимости государства. А также степень удовлетворенности граждан жизнью, которую никакими процентами ВВП не измерить - автор прав! Никто не мешает России первой сделать то, чего не успели сделать в СССР: разработать в качестве критерия и цели материального благополучия граждан рациональный потребительский бюджет (РПБ). Который учтет расход всех необходимых товаров личного пользования (изделия, услуги) по научно-обоснованным или минимально-достаточным нормам расхода без атрибутов роскоши и тщеславия (в конкретных условиях жизнедеятельности, с учетом фиксированной суммы неучтенных текущих расходов и денежных накоплений). Не самая сложная задача для органов власти. Сложнее обеспечить ускоренный рост численности населения государства (прежде всего обязательностью многодетной семьи, не менее трех детей у здоровых родителей) и сбережение всех природных ресурсов (минимизация экспорта).



Евгений-511

Волобуев-311

27 июня 2022 в 19:50

Александр

Прокофьев

Сегодня в 19:23

"Экономика - это не "приватизация, либерализация, инфляция", не в этом треугольнике она вертится..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экономика - производство и распределение материальных благ вторична. Первична этика, которая (чаще всего скрытно) характеризует главный способ существования людей в одном государстве

================================================================

Чушь на чуши. Человечество развивается цивилизационно-формационно, наращивая производительность труда, меняя способы производства и, соответственно, формации. Каков способ производства, такова и формация, такова и этика в ней.



Александр

Субботин

Сегодня в 09:50

Путаница в понятиях не способствует порядку в головах, пониманию сути дела.

Я не знаю, что такое экономика. В это слово вкладываются все возможные интерпретации, прячутся скрытые уловки. Интуитивно, чувствую, что за этим термином прячется спекуляция, свободная торговля и прячется в тени власть немногих, олигархия. Как идея разрушения общества, идея социопатическая.

Я человек русский и понимаю, что есть понятие хозяйство. Хозяин - это тот, кто ходит, ухаживает. Ведет Дело. Труд соединен с управлением. Хозяин и работник - единоличник, един в обоих лицах. И ведет он естественное, свободное хозяйство. Натуральное, где нет места для "капиталиста", лукавства, управленца. Хозяйство народа строится на соединении трансцеденции человеческого духа (цивилизации как общей воли к будущему) с физическими процессами (металлургии, энергии расширения газов, земледелия) - преобразованием природы по Промыслу Божьему. Отсюда - термин "промышленность".

Будущее России -никак не посткапитализм. Капитализм - не преходящая формация, форма производства, а лишь реализация внефизического вне духовного (антинаучного) извращенного присвоения труда. Будущее цивилизации не может строится на основе использования идей, понятий и определений, придуманных для описаний капитала.

Надо рассматривать хозяйство как принадлежность общества цивилизации, тысячи лет живущей в культуре, в Традиции. Капитализм, разновидность власти меньшинства (олигархии) - форма присвоения труда, характерная разрушению Традиции, цивилизации. Это лишь терминальная ветка, сосущая соки из ствола традиционного общества. Сначала упивающаяся соками, потом усыхающая. Могущая своими ядами погубить все Древо.

Россия, несомненно, цивилизация, полагаю, лидер всего мира Традиции. Вот только в этом ключе в нашу философию хозяйства, в наше будущее прочно вписываются Вернадский, Платон, Лейбниц, Достоевский, Моисеев, Серафим Саровский, наш Космизм, наша цивилизационная всечеловеческая философия.

То же самое - государство. По большому счету, в западной империи нет места для государственности в прямом смысле этого понятия. Потому что государство и олигархия это антонимы.

А в целом, текст хороший, - по замыслу, по духу.



Александр

Субботин

Сегодня в 09:53

Путаница в понятиях не способствует порядку в головах, пониманию сути дела.

Я не знаю, что такое экономика. В это слово вкладываются все возможные интерпретации, прячутся скрытые уловки. Интуитивно, чувствую, что за этим термином прячется спекуляция, свободная торговля и прячется в тени власть немногих, олигархия. Как идея разрушения общества, идея социопатическая.

Я человек русский и понимаю, что есть понятие хозяйство. Хозяин - это тот, кто ходит, ухаживает. Ведет Дело. Труд соединен с управлением. Хозяин и работник - единоличник, един в обоих лицах. И ведет он естественное, свободное хозяйство. Натуральное, где нет места для "капиталиста", лукавства, управленца. Хозяйство народа строится на соединении трансцеденции человеческого духа (цивилизации как общей воли к будущему) с физическими процессами (металлургии, энергии расширения газов, земледелия) - преобразованием природы по Промыслу Божьему. Отсюда - термин "промышленность".

Будущее России -никак не посткапитализм. Капитализм - не преходящая формация, форма производства, а лишь реализация внефизического вне духовного (антинаучного) извращенного присвоения труда. Будущее цивилизации не может строиться на основе использования идей, понятий и определений, придуманных для описаний капитала.

Надо рассматривать хозяйство как принадлежность общества цивилизации, тысячи лет живущей в культуре, в Традиции. Капитализм, разновидность власти меньшинства (олигархии) - форма присвоения труда, характерная разрушению Традиции, цивилизации. Это лишь терминальная ветка, сосущая соки из ствола традиционного общества. Сначала упивающаяся соками, потом усыхающая. Могущая своими ядами погубить все Древо.

Россия, несомненно, цивилизация, полагаю, лидер всего мира Традиции. Вот только в этом ключе в нашу философию хозяйства, в наше будущее прочно вписываются Вернадский, Платон, Лейбниц, Достоевский, Моисеев, Серафим Саровский, наш Космизм, наша цивилизационная всечеловеческая философия.

То же самое - Государство. По большому счету, в западной империи нет места для подлинной государственности в прямом, платоновском смысле этого понятия. Потому что государство и олигархия это антонимы.

А в целом, текст хороший, - по замыслу, по духу. Это главное. Значит, мы делаем общее дело.



Александр

Субботин

Сегодня в 10:12

А практической Идеей, интегрированным смыслом хозяйства выступает безопасность, жизнеобеспечение, народосбережение: достойное качество жизни общества, сохранение и преумножение численности населения.

Культура в широком смысле слова, подкрепляющая себя физическим Благом.

Поддержание, цветение Культуры, живущей на ее соках науки, теории, - святая функция Государства. Тогда обществу по силам самая смелая, самая передовая практика.

Высшая, тончайшая технология - производное от соответствия вышеназванных императивов. И не надо выдумывать от лукавого никаких "механизмов". Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656625380





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