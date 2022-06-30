России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов, - Александр Широкорад

00:55 01.07.2022

России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов

Если бы Ирак, Ливия и Югославия были ядерными державами, США вели бы себя скромнее

Александр Широкорад



Кризис на Украине имеет единственную причину - желание США ослабить, а то и уничтожить Российскую Федерацию как государство. Без участия Вашингтона не было бы ни фашистского переворота в Киеве в феврале 2014 года, ни последующей гражданской войны.



11 декабря 2013 года представитель Госдепа Виктория Нуланд в Киеве раздавала печенье участникам Майдана. Но это был лишь маленький осколочек айсберга. Для организации Майдана американцы затратили свыше 5 млрд. долларов и обучили на базах стран НАТО несколько сотен боевиков, затем вышедших на Майдан.



Сейчас США и НАТО всего за полтора месяца поставили Украине свыше ста 155-мм дальнобойных орудий. Готовится поставка и крылатых ракет "Гарпун" с дальностью до 330 км. Это позволит ВСУ из района Одессы обстреливать Севастополь.



США натравливают на Россию мелких натовских шавок. Так, Норвегия блокировала подвоз грузов из России на остров Шпицберген. Замечу, что русские находятся там уже много десятилетий по договору 1920 года.



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Литва вопреки нескольким международным соглашениям ограничила транзит грузов в Калининградскую область, то есть из России в Россию. На все это РФ ответила сто каким-то там по счету "серьезным предупреждением". А что если Литва полностью перекроет сухопутный транзит в Калининград, а флоты НАТО перекроют транзит морской? Основание могут придумать любое, например, загрязнение российскими судами кристальных вод Балтийского моря.



Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе предложила провести "деколонизацию" России, то есть разделить ее на 20 и более небольших государств. И даже карту раздела опубликовали. Идея не нова. Еще в 1918-1920 годах страны Антанты пытались разделить Россию на несколько государств. В конце 1980-х годов "великий гуманист" Андрей Сахаров предложил расчленить СССР на 40 независимых государств.



Существует мнение, что разгром ВСУ и денацификация Украины решат все проблемы. Однако конца и края конфликту не видно. Ну, хорошо, предположим, США на Украине потерпят поражение. Но кто гарантирует, что они не создадут "новую Украину" в Закавказье, Средней Азии или в любом другом регионе, близком к границе РФ? С Молдавией они уже зондируют почву.



Вспомним, как американцы в 1956 году устроили "цветную революцию" в Венгрии и потерпели полную неудачу. Затем они повторили все то же в Чехословакии в 1968 году. Опять неудача. Но американцы не унывали, и в 1980 году начали "цветную революцию" в Польше. И теперь Польша - член НАТО и самый верный клиент Соединенных Штатов.



Логику отношений США и НАТО к другим странам еще в начале ХХ века охарактеризовал британский историк и писатель Хилэр Беллок - "На все ваши вопросы у нас один ответ: у нас есть пулеметы, у вас их нет".



На территорию США в ХХ и XXI веках не упала ни одна бомба. Зато после 1945 года янки бомбили несколько десятков стран в Азии, Африке и Латинской Америке. Все по Беллоку - "У нас есть атомная бомба и армады стратегических бомбардировщиков, и мы имеем право творить все, что угодно в любой стране мира".



Американцы с 1945 по 1957 год неоднократно бомбили КНР, ну а Северную Корею в 1950-1953 годах почти сравняли с землей. При этом американцы грозились применить против Китая и Кореи ядерное оружие.



И вот тогда в Пекине, а затем в Пхеньяне вспомнили американскую пословицу: "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял всех". Речь идет о создании эффективных многозарядных револьверов.



И действительно, когда Китай, а затем и КНДР обзавелись "ядерными кольтами", США забыли и думать о бомбардировках этих стран, начав вести переговоры на равных.



Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в июле 1968 года СССР, США и Англией. Израиль, Индия, Пакистан, Северная Корея и ряд других стран отказались его подписывать.



Этот документ органически входил в систему договоров, обеспечивавших безопасность США и СССР. К этому времени обе сверхдержавы достигли паритета в создании ракетно-ядерного оружия, и их правительства, чтобы уменьшить вероятность начала ядерной войны, договорились о рамках, в которых они могут вести соперничество друг с другом.



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Увы, к 2022 году США вышли из целого рядя договоров, например, по РСНД и ПРО. Каких бы успехов ни достигла Российская армия на Украине, подавляющее большинство политиков и населения США уверены, что Америка неизбежно сокрушит Россию и станет абсолютным гегемоном в мире.



Давайте хотя бы теоретически рассмотрим вариант, что в случае серьезных неудач РФ выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия. Это станет концом американской мечты о мировой гегемонии. Может ли быть мировая гегемония США, если в мире появится двадцать, а то и более ядерных держав?



Могла ли даже идти речь о нападении на Ирак, Сирию, Ливию, Югославию, если бы эти страны располагали ракетно-ядерным щитом? Спору нет, распространение ядерного оружия немного увеличивает опасность возникновения ядерной войны. Но агрессия США и так поставила мир на этот смертельный порог, и все другие риски войдут в пределы статистической погрешности.



Повторяю, Договор о нераспространении был почти идеален до ситуации 1968 года. Ну, а в случае поражения Российской армии на Украине, аннексии странами НАТО Калининграда ситуация кардинально изменится. Пусть вероятность такой ситуации очень мала, но сейчас нужно раздавить американскую мечту и довести до сведения политиков и населения США, что они играют в безвыигрышную лотерею. Победа Российской армии на Донбассе - поражение США. Поражение Российской армии - появление десятков ядерных держав и сведение роли США до уровня регионального игрока.



30.06.22