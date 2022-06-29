5 причин, по которым не только Украина, но и США проиграют войну России, - СП

00:58 01.07.2022

Янки-эксперты: 5 причин, по которым не только Украина, но и США проиграют войну России

На полях Украины танки раскатали искусственный интеллект в лепешку

Александр Ситников

"Наступление России может вернуть фокусировку на бронетехнику и артиллерию, отвлекая внимание от искусственного интеллекта и робототехники", - так называется статья, размещенная на американском военном портале C4ISR, который специализируется на технологиях высокотехнологического доминирования.



Майк Грусс, главный редактор Sightline Media Group (ведущей медиагруппы США по вопросам обороны), автор публикации, пишет: "Истощение (противника) старо, как война и мир. Оно останется, вероятно, на следующие 50−100 лет, как бы нам этого ни хотелось".



То, что происходит на Украине, по мнению опрошенных им на выставке Eurosatory Defense Expo западных военных авторитетов, может заставить натовские правительства с технологически продвинутыми вооруженными силами пойти на ренессанс в пользу расходов на бронетехнику и артиллерию.



Американские эксперты пытаются найти причины, толкнувшие Зеленского на путь войны - хотя ответ лежит на поверхности

В частности, генерал-майор армии США Мэтью Ван Вагенен, заместитель начальника штаба НАТО в Европе, сказал, что многие в альянсе считали, что нет смысла тратить деньги на бронетехнику и гаубицы, полагаясь на дорогостоящее "умное" (поэтому не многочисленное) оружие и невероятную осведомленность. Но, судя по всему, они ошибаются.



Школа передовых международных исследований Джона Хопкинса (SAIS) и Центр стратегических исследований имени Филипа Меррилла (Philip Merrill CSS), ведущие за океаном институты по анализу военных конфликтов, тоже пришли к этому выводу. По оценке этих мозговых центров, противостояние между Украиной и Россией может коренным образом перевернуть американское понимание конфликтов и тем самым кардинально изменить будущее Пентагона.



"Боевые действия на Украине выявили, по крайней мере, пять уроков, которые армия США должна усвоить, чтобы адекватно подготовиться к новым войнам", - отмечает профессура SAIS и Philip Merrill CSS. Сегодня, значит, Штаты не готовы даже к неядерной войне с Россией.



Во-первых, "спрятаться негде". А ведь как классно было, например, в Ираке, да и в Афгане тоже. На "передке" солдаты США дистанционно уничтожали врага образца XX века, а в тылу, даже в ближнем, спокойно готовили в полной безопасности очередную операцию по ликвидации, опять-таки дистанционно, живой силы противника.



А сейчас цели на Украине превратились в ярких бабочек, приколотых к мировой доске объявлений. "Искандеры", "Калибры", "Ониксы", Х-22 - все это лишает ВСУ и ее кураторов любых попыток адаптироваться к новым условиям. Плюс к этому выяснилось, что и у русских есть приборы ночного видения, которые десятилетиями давали неоспоримое преимущество янки. Совсем недавно любая ночная операция являла собой мясорубку беспомощного врага. Теперь же "прозрачное поле боя создает огромные проблемы для армии США".



Во-вторых, заокеанские эксперты фактически признали, что США сталкиваются с тяжелейшими трудностями при доставке вооружения на линию фронта в незалежной. Звездно-полосатый генерал-лейтенант Дэвид Барно и профессор SAIS Нора Бенсаэль пишут: "Американские армейские подразделения в критической степени полагаются на сложную логистику, которая проходит через зарубежные базы и доставляется длинными транспортными коридорами, часто с использованием незащищенных коммерческих цепочек поставок".



По их мнению, ВС РФ видят эту обширную сеть поддержки, что является не чем иным, как ужасающей реальностью для американских военных планировщиков. Сегодня все силы натовской логистической машины направлены на доставку небольших по факту объемов вооружения ВСУ, но результат близок к нулю.



В-третьих, с вертолетами американцам придется расстаться. Сейчас, к слову, в армии США насчитывается порядка 3,5 тысяч винтокрылых машин, которые себя отлично показали в войне с противником, не имеющим эффективной ПВО. Теперь "такой возможности нет" - генерал Дэвид Барно признал, что русские ПЗРК и мобильные средства ПВО поставили крест на распиаренных звездно-полосатых вертушках.



С одной стороны, конфликт на Украине фактически обнулил эффективность вертолетов, а с другой - им по-прежнему нет альтернативы при оперативной доставке или эвакуации живой силы. Но это еще полбеды, янки не смогут обеспечить также преимущество в небе, несмотря на "лучшие в мире истребители".



Нет, Барно прямо не признает, что наши ПВО видят F-35, но считает "те же возможности, которые угрожают вертолетам, несут смертельную опасность и американским самолетам, которые "летают медленнее, чем старинные штурмовики ВВС времен холодной войны". К примеру, "летающую пушку" А-10 янки списали по одной простой причине: она из-за своей тихоходности стала беззащитна перед современными русскими переносными зенитными ракетами. Да и новая "полуневидимка" тоже не может похвастаться быстротой.



Картина рисуется совсем безрадостная. Живую силу и боеприпасы придется доставлять бронетехникой, хотя ранее считалось, что с этой работой справятся грузовые беспилотники и роботы-грузчики. Но их собьют в первом же вылете, если линия фронта меняется осторожно, как это происходит на украинском поле боя.



В-четвертых, SAIS и Philip Merrill CSS черным по белому пишут: "В значительной степени остался незамеченным средствами массовой информации и большинством военных наблюдателей тот факт, что широкий спектр американских войск незаметно находился на Украине после 2014 года для создания нынешних ВСУ. Эти усилия включали в себя как стандартную американскую подготовку, так и обучение нетрадиционной тактике спецопераций".



А также янки, по словам Барно, учили украинцев использованию современного американского оружия и профессионализации офицерского и сержантского состава. И вообще, СБУ и ГУР - это детище генерал-майора Дэвида Болдуина, телефон которого и сегодня раскаляется докрасна от звонков украинских высокопоставленных офицеров госбезопасности.



На первом этапе спецоперации американцам показалось, что они достигли успеха в подготовке ВСУ, что дало надежду на перемогу не только под Киевом, но и в Донбассе, и даже в Крыму. США даже назвали украинские вооруженные силы лучшей армией Европы, после чего Зеленский отказался от Стамбульского мирного договора.



Эта непростительная и грубейшая ошибка американских аналитиков привела к тому, что спустя три месяца Киев несет тяжелейшие военные и территориальные потери, тогда как в марте уступки Москве носили бы формальный характер.



С позиций сегодняшнего дня отвод русских войск от столицы незалежной видится уже в другом ракурсе и больше напоминает ловушку. Москве мало того, что удалось выманить украинскую кадровую армию в Донбасс и там ее обескровить, но и навязать новую повестку дня переговоров.



Значит, янки нужно поднять на более высокий уровень не только подготовку солдат и офицеров США, но и улучшить звездно-полосатую разведку, которая на всю катушку подставила Зеленского.



В-пятых, "конфликт на Украине является первым крупномасштабным неядерным сражением XXI века, когда две продвинутые армии сталкиваются друг с другом", - констатируют эксперты из SAIS и Philip Merrill CSS. Они согласны с Дэвидом Джонсоном, ведущим аналитиком RAND, который сказал: "Американские военные не могут утверждать, что они справились бы лучше, чем российские военные, если бы их роли поменялись местами".



Но теперь, с учетом новой реальности, возникшей на украинском поле боя, поднимается вопрос дисциплины и боевого духа, которые начали падать в ВСУ. Американская армия и так является лидером по суицидам в мирное время, значит, страшно представить, в каком моральном состоянии находись бы звездно-полосатые вояки, воюя с русскими без поддержки авиации и со скудным обеспечением боеприпасами и техникой.