Остановив свой газ Россия реально выключит экономику Германии, - Питер Кэддл

08:31 01.07.2022

Breitbart

США

30 июня 2022



Россия может лишить немецкую экономику почти 200 миллиардов евро, прекратив подачу газа



Германия потеряет 200 миллиардов евро, если Кремль решит прекратить поставки газа, сообщает Breitbart. Поэтому немецкий бизнес призывает не допустить эмбарго на голубое топливо. Читатели портала напоминают, что виной всему – решения, принятые в Вашингтоне.



Питер Кэддл (Peter Caddle)



Как показало опубликованное во вторник исследование, экономике Германии грозит серьезный ущерб в случае прекращения Россией экспорта энергоносителей: если Москва перекроет вентиль, Берлин лишится 200 миллиардов евро всего за полгода.

Страна Владимира Путина уже резко сократила поставки газа в Германию, по-видимому, в ответ на продолжающуюся напряженность в отношениях. В результате немецкие власти предупредили, что для сохранения электроснабжения возможно придется ввести нормирование. Ситуация уже тяжелая даже летом и может значительно ухудшиться зимой, когда потребление газа резко возрастет.

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Как заключило исследование, проведенное по заказу Ассоциации баварского бизнеса, если Путин и компания решат надавить на энергетический вопрос еще сильнее и полностью лишить Германию поставок газа, последствия для экономики страны будут самыми разрушительными.



По оценкам исследователей, отключение газа приведет к потерям в размере 193 миллиардов евро за полгода, таким образом немецкая экономика сократится на 12,7%.

"В целом очевидно, что с остановкой поставок мы будем двигаться к рецессии со всеми последствиями для занятости и сплоченности нашего общества", – говорится в пресс-релизе бизнес-ассоциации.

"Поэтому мы призываем по возможности не допустить эмбарго на природный газ, – говорится в докладе. – Однако если это все же произойдет, ущерб придется свести к минимуму через федеральный распределитель".



Безотносительно того, возможно ли в принципе помешать путинской России отключить Германии газ или нет, Ассоциация баварского бизнеса пришла к выводу, что немецким властям придется приложить немало усилий, чтобы избавиться от своей зависимости от иностранных источников энергии, которая и привела страну к столь плачевному состоянию.

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Этот призыв не нов: бывший президент США Дональд Трамп еще в 2018 году увещевал Германию отказаться от российского газа и не подрывать собственную национальную безопасность и безопасность союзников.

Однако даже после того, как Россия снизила поставки газа и привела страну к кризису, поставив под угрозу всю ее энергосистему, чиновники медлят с диверсификацией энергетического портфеля.

Одержимое заботой о климате немецкое правительство заявило, что увеличит долю угля в энергетике, но при этом чиновники подчеркивали, что не будут откладывать вывод из эксплуатации трех оставшихся в стране атомных электростанций, хотя этот шаг получил поддержку не только оппозиционных партий Германии, но и высших эшелонов Европейской комиссии вопреки их "зеленой" повестке.

"В Германии все еще работают три атомные электростанции, которые обеспечивают 25% общего потребления электроэнергии, – заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. – Вместо того, чтобы закрыть их в конце года, как это предусмотрено в коалиционных соглашениях, мы можем продолжить эксплуатировать их еще год-два, чтобы решить эту проблему".

Комментарии читателей:

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Но… но… но ведь в Германии зеленая энергия. Ветряки, там, всякие и солнечные батареи. Великая сила, которую никто не может остановить. Так сказала фрау Меркель.

И кому после этого нужны российские газ и нефть?

Наверняка у милой Греточки найдется решение. Пусть немецкие электростанции работают на ее гневных тирадах.



комменты:

Auntyedna

А ведь Трампу было не все равно, он предупреждал Германию, но антитрамповский психоз победил.

EOD

Странно: Германия пытается уничтожить Россию с самой операции "Барбаросса" в июне 1941 года, а у России до сих пор преимущество. Какие-то немцы тупые, что ли.

Silentmajoritynomor

Может быть, Германии пора нанять Джо Байдена и с его электромобилями, и "Новым зеленым курсом"? Они отлично подойдут!

Wattyler3

Тяжелая рецессия в Германии? Только не это! Под угрозой жирные пособия для пришельцев из третьего мира. Паразиты того и гляди даже перестанут ехать в Германию. Только представьте себе весь ужас леваков и эко-помешанных: просыпаются они утром, а кругом одни коренные немцы!

Pale Writer

Надо же, Германия может лишиться 200 миллиардов евро... только потому, что затеяла теневую войну со страной, которая поставляет им энергию. Кто бы мог подумать, а такой хороший был план...

CensoredNoLefty

Германия ничего сама по себе не делает. Сценарий пишут в Вашингтоне.

Mozzy

Советская Армия вернулась домой более тридцати лет назад. А американские оккупационные силы до сих пор в Германии.

Harry_the_Horrible

Германии (и остальной части НАТО) следовало бы хорошенько подумать, прежде чем затевать опосредованную войну с Россией.

End PC

Нельзя зависеть от своего врага. Россия Западу не друг.

Paul Gragon

Да кто вообще будет дружить с Западом?

NationalCapitalist

"Зеленые" – это новые красные.

Эко-коммуняки уничтожат наше богатство и процветание, лишь бы построить свою антиутопию.

HONDA 1234

Едва ли "Зеленые" добьются чистого воздуха, когда немцы начнут рубить деревянную мебель на дрова, чтобы согреться и приготовить еду.

Mackerel1

Зеленократам плевать, сами-то они не пострадают. На самом деле единственная зелень, которая их волнует, – это валюта. Лишь бы править всей планетой. Вот их надежда и мечта.

Manic

Россия бьется с нацистами на всех фронтах.

Mordechai

Россию надо остановить любой ценой.

Mozzy

Клево пошутил. И кто ее остановит, ты, что ли? Или чья-то армия?

Mordechai

Прости, Иван, но жди войны. Силы НАТО наращивают присутствие и разворачивают новые силы. Это вопрос времени, когда они появятся на Украине. Часики уже тикают. И когда это произойдет, часть российских нефтяных месторождений будет конфискована в качестве реституции.

Mozzy

Звиняй, мужик, я из Лондона. Вот бы вы, разжигатели войны, отвяли и дали всем нормально пожить. Весь мир ржет с радужной НАТО.