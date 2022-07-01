Украинское зерно перевозит в Турцию "казахский" зерновоз Zhibek Zholy

08:40 01.07.2022

1 июля 2022

Мария Горбоконенко

Вторичные санкции: украинское зерно перевозит в Турцию "дочка" КТЖ

Вторичные санкции: украинское зерно перевозит в Турцию "дочка" КТЖФото marinetraffic.com/ судно Zhibek Zholy

Зерно из украинского города Бердянска перевозят в турецкий порт Карасу на казахстанском судне.



Судно "Zhibek Zholy", принадлежащее KZT EXPRESS SHIPPING, покинуло порт Новороссийска 22 июня. Согласно сайту marinetraffic.com, оно направляется в турецкий порт Карасу по Черному морю. В конечный пункт плавания команда и груз должны прибыть примерно в 19:00 по Всемирному координированному времени. По предварительной информации, на судне находится 7 тысяч тонн зерна, который вывезли из города Бердянск в Украине.



Стоит отметить, сухогруз Zhibek Zholy построен в 2016 году и передвигается под флагом России. Он приписан к порту Санкт-Петербурга.



Скрин с сайта

Владельцем KZT EXPRESS SHIPPING является другое юридическое лицо – KTZ Express, где председателем правления в июне 2022 года стал Аскар Клышбеков . Добавим, что KTZ Express является дочерней компанией "Қазақстан темір жолы".



Аскар Клышбеков. Фото ktze.kz

В разные годы Клышбеков работал на руководящих должностях в АО "Кедентранссервис", в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, министерстве нацэкономики и структуре Агентства по стратегическому планированию и реформам. Он входит в список 300 казахстанцев, зачисленных в президентский молодежный кадровый резерв.



Корреспондент Orda.kz связался с председателем правления KTZ Express, чтобы узнать подробности.



"Информация получена, но она уточняется. Нет подробностей. Я не готов сейчас дать комментарий. Как только проработаем информацию, смогу ответить", – сообщил в телефонном разговоре с журналистом Аскар Клышбеков.



Добавим, что если подтвердится, что казахстанское судно действительно перевозит украинское зерно, то Казахстану могут грозить вторичные санкции.