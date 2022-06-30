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У конкурентов России нет шансов, - Владимир Можегов
08:45 01.07.2022

У конкурентов России нет шансов
Владимир Можегов
публицист
30 июня 2022,
Саммит НАТО в Мадриде подавался мировыми СМИ, как событие поистине эпохальное. Настолько эпохальное, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес даже сравнил его с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены. Удачным сравнение, конечно, не назовешь. "Ялтинские конференции" проходят по итогам войны, а не в ее дебюте. Да и время сегодня явно не для падения стен, а для их возведения. Мир переживает не благостный "Конец истории" инфантильного Фукуямы, а ее новое суровое начало.

В целом же слова министра прекрасно отразили сегодняшнее положение дел в стане друзей демократии: взвинченный до предела пропагандистский ажиотаж, зияющая пустота содержания и совершенное отсутствие внятных образов для определения и понимания сегодняшней картины мира.

Впрочем, роль и значение саммита вполне ясны, самодостаточны и не нуждаются ни в каком дополнительном пропагандистском обвесе. Запад принимает ситуацию стратегической войны – войны не России с Украиной, а войны России и ее союзников с либеральным миропорядком в целом – и на пятый месяц спецоперации поднимает, наконец, перчатку, брошенную Путиным. Вот вам кратко смысл и значение саммита.

Тот же смысл и значение отражены и в декларации, опубликованной по его итогам. Россия признана в ней "наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

Мировой терроризм переместился на вторую строчку натовского хит-парада. Третью занял Китай, осторожно названный здесь источником системной конкуренции, подрывающей порядок, основанный на правилах.

Фото: Diego Radames/Global Look Press
В декларации сказано и об "ужасающей жестокости России", и о том, что она "намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис", и полностью ответственна за мировую "гуманитарную катастрофу".

Также декларация ожидаемо сообщает об утверждении новой Стратегической концепции альянса. То есть перед нами попытка насколько возможно полного и глубокого сосредоточения в новых условиях глобальной войны. Войны именно глобальной: альянс дает понять миру, что угроза именно такова.

Впрочем, Путин дал все это понять гораздо раньше: глобализм провалился; новый порядок, каким видит его Запад, не подходит для большинства стран мира. Все это регулярно доводилось Путиным до ушей "уважаемых партнеров", особенно красноречиво на Давосском форуме – 2021.

"Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива", – сказал президент России.

Запад понял, наконец, что все, что говорил Путин – это всерьез. И ожидаемо ответил на "ультиматум Путина" собственным ультиматумом: "Россия должна немедленно прекратить эту войну и уйти с Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне" (декларация саммита НАТО). Ультиматумом, понятно, столь же невыполнимым, как и требования к НАТО откатится к границам 1997 года.

Окончательное разрушение Ялтинского миропорядка, а не "новая Ялта" – вот, конечно, настоящее значение происходящего.

Теперь немного конкретики. Если целью саммита была консолидация и объединение перед конкретной угрозой, то она, очевидно, достигнута. Пропаганда Запада может продолжать торжественно петь о "великом значении саммита" и единении "свободного мира" перед ужасной русской угрозой, в этом не будет большой натяжки. Вот только есть острое чувство, что это "единение на вершине" и есть именно что "единение на вершине", то есть на самом взлете энергичного воодушевления, за которым неизбежно следует фаза отрезвления и быстрой последующей дезинтеграции.

Продемонстрируем это на самом ярком примере. Главным сюрпризом саммита стало, конечно, разрешение кризиса между Турцией, членом альянса, и Финляндией – Швецией, которые жаждут в него вступить. Эрдоган действительно получил все, что хотел. Финляндия и Швеция признали все его требования о курдских террористических организациях и совместной с терроризмом борьбе.

Однако за декларативной теорией должна последовать практика. И она недвусмысленна. Эрдоган потребовал депортации с территорий северных стран более 30 террористов. Последнее уже вызвало широкие волнения курдов в Швеции и поставило власти перед жесткой дилеммой. Если экстрадиции не произойдет, ответ Эрдогана вполне очевиден: правительство Турции просто не ратифицирует подписанный договор. И так – практически по всем пунктам натовской повестки.

Еще пример. Прибалтийские страны законно радуются достигнутым договоренностям по увеличению на своих территориях контингентов войск НАТО с уровня батальонов до уровня бригад. Радость понятна: увеличение численности войск – это и увеличение дотаций, и создание инфраструктуры: новые мосты, дороги и т. д. Но что касается безопасности, это силы и деньги на ветер. Беда прибалтийских государств в том, что защитить их в принципе невозможно. Что какие силы здесь ни размещай, они остаются ровно простреливаемым насквозь полигоном для русских ракет и танков. Что, конечно, прекрасно понимают и в НАТО.

Так же, как и то, что война с Россией – это война вдолгую. Что большая геополитическая шахматная партия только еще начинает разворачиваться. Что разыгрывается сегодня только дебют, когда фигуры выходят на свои позиции и начинает вырисовываться общая структура будущей битвы (а ответом на союзы Запада становится, например, расширение БРИКС, в который подали заявки Аргентина и Иран; и китайские канонерки, разворачивающиеся у Тайваня). Дебют, за которым внимательно следит и третий мир (то есть 2/3 населения планеты); дебют, который будет еще долго и неторопливо переходить в миттельшпиль.

Что же касается игры вдолгую, то России некуда торопиться. И здесь у ее конкурентов нет шансов. Можно прожить без зеленой, ровно нарезанной бумаги ФРС США. Можно прожить даже без макбука, айфона и выхода в интернет. Но без хлеба, воды и уютно потрескивающих дров в чугунной печке не прожить даже в Букингемском дворце и в Белом доме.

Источник - vz.ru
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