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Россия национализировала нефтепроект "Сахалин–2"
08:56 01.07.2022

"Сахалин–2" передали российской компании

1 июля 2022,
Текст: Антон Антонов
В связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта "Сахалин–2", следует из указа президента России Владимира Путина. Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.

Президент подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Оператором "Сахалина–2" вместо Sakhalin Energy станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы "возникновения чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера", "жизни и безопасности людей", а также "национальным интересам и экономической безопасности" России, передает РИА "Новости".

Угрозы возникли "в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года".

Правительство России сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет.

Соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического). Деньги "списываются со счета", открытого "на имя акционера компании", связанного с юридическими и физическими лицами, "на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба".

Новому ООО переходят все права и обязанности, а также имущество проекта, передает ТАСС.

Таким образом, правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, но учредителем общества не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество текущего оператора подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К правоотношениям, связанным с реализацией соглашения, применяется российское право. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, пишет "Коммерсант".

Иными словами, власти России принуждают иностранные компании согласиться на предложенные условия сохранения их участия в "Сахалин-2", в противном случае иностранные акционеры рискуют просто потерять свою долю, поясняет издание.

В документе говорится, что решение принято в связи "с недружественными и противоречащими международному праву" действиями США и "примкнувших" к ним государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России, передает РБК.

Sakhalin Energy Investment Company Ltd. зарегистрирована на Бермудских островах. Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Акционерами компании являются Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) были не намерены выходить из проекта, передает "Интерфакс".

Как пояснял видный японский специалист по экономическим отношениям с Россией, хорошо знакомый с темой, японские участники проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" "занимаются только продажей нефтегазовой продукции этих проектов и обеспечением их финансами", они "не имеют отношения к добыче нефти, производству сжиженного природного газа". При этом поставки СПГ "с проекта "Сахалин–2" покрывают 8,8% потребностей Японии", которая "не сможет быстро найти другие ресурсы на замену".

По его словам, "главная проблема этих проектов заключается в том, насколько российские корпорации или привлеченные в проекты компании третьих стран, возможно Китая или Индии, смогут эффективно использовать применяемые там технологии". Будущая деятельность во многом зависит от того, насколько удастся поддерживать технический уровень добычи и переработки после ухода специалистов Shell.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов "Сахалин–1" и "Сахалин–2" или изменить свое отношение к России: "Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят", – передает "Дума ТВ".

Напомним, Япония категорически отказалась выходить из проекта. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2", даже если ей скажут пойти на такой шаг. "Сахалин-2" – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут", – заявил он.

Японский премьер-министр Фумио Кисида также заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта "Сахалин–2", так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.

Источник - vz.ru
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