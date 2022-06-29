У КырПрезидента С.Жапарова родилась вторая внучка

09:51 01.07.2022

30 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

У президента Садыра Жапарова родились внуки (обновлено)



У президента родились внуки. Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев.



У сына главы государства Рустама родилась еще одна дочь.



Отметим, у президента четверо детей. Садыр Жапаров усыновил Рината - сына его родного брата Эркина, который погиб в автокатастрофе. После его смерти он забрал Рината в свою семью. Ему 25 лет, супруге Аяне - 22 года.



Сын Рустам женился в 2019 году, когда отец сидел в тюрьме. У него теперь две дочери. Ринат женился в марте 2021 года, его супруга Аяна родила сына.



Теперь у главы государства есть две внучки и один внук.