О национализации банков, - Валентин Катасонов

11:20 01.07.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 01.07.2022



Свидетельство мирового опыта



Санкционная война коллективного Запада против России заставила задуматься о некоторых ключевых вопросах экономической жизни страны. В частности, далеко не праздным стал вопрос о том, какие предприятия, компании и организации следует относить к категории стратегически значимых для российской экономики. Такие предприятия и организации должны, с одной стороны, находиться под особым контролем со стороны государства, с другой – получать от него дополнительную поддержку. А по-хорошему, наделяться статусом государственной компании или организации. При этом я обратил внимание, что при обсуждении вопросов, касающихся стратегически значимых компаний и организаций, в их состав почему-то не включаются банки.



А ведь банки выпускают деньги и организуют денежное обращение. То есть обеспечивают кровообращение в экономике. Трудно представить более значимый вид деятельности – кровь (деньги) нужна всем органам организма. Если же банки мы относим к стратегически значимым организациям, логично предположить, что они должны быть государственными. А если они по каким-то причинам до сих пор не были государственными (т. е. имели частную форму собственности), то их следует национализировать. К таким выводам в разных странах в разное время приходили многие государственные деятели. И принимали соответствующие решения.



Приведу краткий обзор национализаций, которые происходили в банковском мире за более чем вековую историю.



На первом месте в этом обзоре следует поставить Россию. После Октябрьской революции 1917 года большевики стали проводить почти сплошную национализацию крупных и средних (а порой и мелких) предприятий. 22 апреля 1918 года был подписан Декрет СНК о национализации внешней торговли, 9 мая 1918 – о национализации сахарной промышленности, 20 июня 1918 г. – о национализации нефтяной промышленности. Наконец, 28 июня 1918 года был принят Декрет о национализации крупнейших предприятий по горной, металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, электротехнической, лесопильной, табачной, резиновой, стекольной, керамической, кожевенной и цементной промышленности. Заключительным аккордом стало решение от 29 ноября 1920 г. Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ) национализировать "все промышленные предприятия, находящиеся во владении частных лиц или обществ".



А первый декрет о национализации был подписан еще в 1917 году. Это был Декрет ВЦИК о национализации банков от 14 (27) декабря 1917 г. Большевики прекрасно понимали значимость этого сектора экономики для всего народного хозяйства России. Декретом ВЦИК была объявлена монополия банковского дела, и частные банки влились в Государственный (отныне Народный) банк. 34% банков в России принадлежало иностранцам, поэтому вопрос национализации банков являлся актом внешней политики. Национализация призвана была ограничивать влияние внешних сил на страну. После того, когда политику военного коммунизма заменила новая экономическая политика (НЭП), произошло частичное возвращение частного капитала в банковский сектор экономики. А в 1930-1932 гг. в СССР была проведена радикальная денежно-кредитная реформа, завершившаяся полным вытеснением частного капитала из банковского сектора. Был в полной мере реализован ключевой принцип экономической политики индустриализации – государственной монополии банковского дела. Достаточно подробно данный вопрос рассмотрен в монографии: Атлас М. С. Национализация банков в СССР. - М.: Госфиниздат, 1948.



Целый ряд стран провел национализации банков вскоре после окончания Второй мировой войны. Примечательно, что многие центральные банки до этого не были государственными институтами. А после войны некоторые из них были национализированы. Один из старейших центробанков мира – Банк Англии, был создан в 1694 году. И два с половиной века существовал как частный институт (акционерное общество закрытого типа). В 1946 году паи частных акционеров были выкуплены государством. Произошла "мягкая" национализация Банка Англии.



В 1945 году был национализирован Банк Новой Зеландии (Центробанк), в 1946 году – Центробанк Аргентины, в 1949 году – Резервный банк Индии. В Индонезии в 1949 году Банк Явы получил статус эмиссионного банка Соединенных Штатов Индонезии, но первоначально он не был государственным. 1 июля 1953 года Банк Явы национализировали и переименовали в Банк Индонезии (Центробанк). В Шри-Ланке 27 июля 1961 года был национализирован Банк Цейлона. В 1971 году был учрежден Государственный банк Бангладеш посредством выкупа частных акций в восточном отделении Государственного банка Пакистана.



Очень масштабной после Второй мировой войны была национализация многих крупных коммерческих банков во Франции – в 1945 году. Среди них – "Лионский кредит" (Credit Lyonnais), "Национальный дисконтный офис в Париже" (Comptoir national d"escompte de Paris) и "Генеральное общество" (Société Générale). Кстати, во Франции была еще одна волна национализаций – при президенте-социалисте Франсуа Миттеране в 1982 году. В рамках программы Миттерана "110 предложений" национализации подверглись 11 крупнейших промышленных групп Франции, а также 39 банков и два финансовых дома. Среди национализированных банков были и те, которые принадлежали Ротшильдам. Правда, при следующем президенте голлисте Жаке Шираке произошла частичная реприватизация банков. Ротшильды получили разрешение на открытие нового банка, получившего название Парижско-Орлеанский банк, так как упоминать свою фамилию в названии им запретили. В 1986 году это ограничение было снято.



А вот другие случаи банковских национализаций.



В 1969 году в Индии была проведена национализация 14 индийских банков. В 1972 году правительство Бангладеш национализировало 12 коммерческих банков, принадлежащих как (западным) пакистанским, так и бангладешским акционерам.



В 1982 году была проведена национализация банковской системы Мексики. Ее инициировал президент Хосе Лопесо Портильо в ответ на долговой кризис. При президентстве Карлоса Салинаса де Гортари национализированные банки в 1991-92 гг. были очень быстро приватизированы несколькими мексиканскими семейными группами.



В Португалии в 1974 году произошел государственный переворот, получивший позднее название "революции гвоздик". После нее началась мощная волна национализаций, которая захватила промышленность и банки.



В Израиле в 1983 году была проведена национализация крупнейших банков: Bank Hapoalim, Bank Leumi, Discount Bank, Mezrachi Bank из-за разразившегося накануне биржевого кризиса.



Очень большая волна национализаций банков прокатилась по странам Запада во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Национализация проводилась даже в США, которые всегда считались адептами идеологии рынка и противниками огосударствления экономики. В капиталы банков Уолл-стрит были влиты большие казенные деньги. На какое-то время американское государство (в лице Минфина США) стало держателем большей части акций банков Уолл-стрит. Правда, денежные власти называют эту национализацию временной, или "технической" (акции государства были выкуплены частными инвесторами). Такой "технической" национализации подверглись Bank of America Corp, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon Corp.



Похожим образом действовали власти Великобритании. В сентябре 2008 года премьер-министр Гордон Браун национализировал два банка: Northern Rock bank и Bradford & Bingley. В октябре того же года частичной национализации подверглись такие крупные банки, как Королевский банк Шотландии (Royal Bank of Scotland – RBS), Lloyds и Halifax Bank of Scotland. С целью поддержки двух первых банков (RBS и Lloyds) было затрачено 62 миллиарда долларов казенных денег для покупки крупных пакетов акций. К марту 2009 года под контролем правительства оказалась уже половина банковской системы страны. После почти четырех лет государственного владения Northern Rock был продан Virgin Money, а Royal Bank of Scotland в ноябре 2011 года договорился о продаже филиала Santander Group. И британские надзорные органы, и регуляторы Европейского союза потребовали, чтобы государство как можно быстрее вышло из капитала британских банков. Так, Европейская комиссия (ЕК) обратила внимание на то, что государству принадлежит 81% акций RBS, что расценивалось как грубое нарушение правил рыночной конкуренции. Однако, по имеющимся сведениям, до сих пор полной реприватизации британских банков после национализации 2008 года не произошло.



Похожие национализации для предотвращения крахов крупных (системообразующих) банков проводились во время финансового кризиса 2008-2009 гг. и в других западных странах. Например, в 2008 году в Португалии была проведена национализация банка BPN – Banco Português de Negócios. В том же году в Нидерландах была проведена национализация бельгийско-голландской банковской и страховой компании Fortis. В начале 2009 года правительство Ирландии национализировало Anglo Irish Bank. В Исландии в 2008 году была проведена ренационализация крупнейших коммерческих банков страны: KaupingIng, Landsbanki, Glitnir и Icebank; в 2009 году там же были национализированы инвестиционный банк Straumur и сберегательный банк SPRON.



Было несколько более поздних национализаций. Например, в Нидерландах в 2011-12 гг. в весьма тяжелом финансовом положении находился SNS Bank. Попытки найти частного инвестора, который помог бы исправить положение, оказались тщетными. И тогда в феврале 2013 года министр финансов Нидерландов Йерун Дейзелблум объявил о национализации банка SNS.



Обзор более чем вековой практики национализаций банков показывает, что все случаи национализаций можно разделить на два вида. Первый вид – национализация, которую можно назвать "технической" или "тактической". Это случай, когда государство замещает частных собственников в капитале банка для того, чтобы не допустить краха кредитной организации. Как правило, государство идет на спасение крупного, часто системообразующего банка. Про такие банки говорят: Too big to fail (Слишком большой для того, чтобы погибнуть). Такая спасательная операция обосновывается соображениями предотвращения масштабного банковского и финансового кризиса. Через некоторое время вновь происходит постепенное замещение государства частным капиталом, или реприватизация банка.



Второй вид – национализация, которую можно назвать "стратегической". Когда государство полностью замещает частный капитал, причем даже не в отдельных кредитных организациях, а во всей банковской системе. Причем раз и навсегда. Такая национализация становится инструментом претворения в жизнь принципа государственной монополии банковского дела.



17 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин в своем выступлении сказал очень правильные слова насчет национального суверенитета: "Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость".



Действительно, суверенитет России не может быть частичным. Не может быть у России политического, экономического, культурного, информационного и даже военного суверенитета без установления суверенитета над ее банковской системой. А потому нам нужна национализация банков – не частичная и временная, а полная и стратегическая.



1.07.22 Источник - фонд стратегической культуры

