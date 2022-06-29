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Смена руководства в Казатомпроме. Муканов вместо Шарипова
11:28 01.07.2022

Мажит Шарипов покинет пост председателя правления "Казатомпрома"

4 июля ШАРИПОВ уходит из компании по собственному желанию. Исполняющим обязанности председателя правления будет Ержан МУКАНОВ.
В "Казатомпроме" Мажит ШАРИПОВ проработал семь лет, передает Экспресс К со ссылкой на пресс-службу компании.

Под руководством ШАРИПОВА на международной площадке МФЦА был запущен первый в регионе урановый фонд. Кроме того, был открыт новый завод "Казатомпрома", который поставляет тепловыделяющие сборки в Китай.

Объявляя о своем решении уйти с поста председателя правления, Мажит ШАРИПОВ подчеркнул, что у атомной отрасли большое будущее.

Источник - Экспресс К
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