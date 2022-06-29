Смена руководства в Казатомпроме. Муканов вместо Шарипова

11:28 01.07.2022

Мажит Шарипов покинет пост председателя правления "Казатомпрома"



4 июля ШАРИПОВ уходит из компании по собственному желанию. Исполняющим обязанности председателя правления будет Ержан МУКАНОВ.

В "Казатомпроме" Мажит ШАРИПОВ проработал семь лет, передает Экспресс К со ссылкой на пресс-службу компании.



Под руководством ШАРИПОВА на международной площадке МФЦА был запущен первый в регионе урановый фонд. Кроме того, был открыт новый завод "Казатомпрома", который поставляет тепловыделяющие сборки в Китай.



Объявляя о своем решении уйти с поста председателя правления, Мажит ШАРИПОВ подчеркнул, что у атомной отрасли большое будущее.