В Таджикистане повысили минимальный размер зарплаты – с $38 до $57

11:48 01.07.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Минимальный размер заработный платы для всех экономических и социальных сфер Таджикистана сегодня, 1 июля, повышается до 600 сомони ($57). До этого размер минимальной зарплаты в стране составляет 400 сомони ($38).



Соответствующий указ был подписан президентом страны 13 января этого года.



Также, согласно документу, с сегодняшнего дня на 20% увеличиваются должностные оклады работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки (за исключением работников президиума Национальной академии наук Таджикистана и ее подведомственных учреждений), культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты, других организаций сферы социальной защиты и бюджетных организаций.



Размер базового оклада медицинским работникам повысили на 20% и установили его в размере 366 сомони ($35).

Кроме того, увеличился размер пенсии детям-сиротам и выплаты несовершеннолетним по потери кормильца - на 25% от размера минимальной пенсии по старости.



Действующие стипендии студентов и другие виды стипендий, в том числе президентские стипендии (за исключением курсантов высших военных учреждений и Академии МВД РТ) также увеличились на 20%.



Напомним, с 1 января этого года на 20-25% были увеличены должностные оклады военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов.