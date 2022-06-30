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Раньше было совсем плохо, а сейчас стало еще лучше, - Сапа Мекебаев
12:53 01.07.2022

Раньше было совсем плохо, а сейчас стало еще лучше

САПА МЕКЕБАЕВ

О непредумышленном патриотизме и профессиональных любителях Родины

Недавно порадовался замечательному откровению одной подающей государственным пресс-службам большие надежды блогерки: "Летом в Астане хорошо, а зимой еще хуже". В Алматы мироощущение ровно противоположное: раньше было совсем плохо, а сейчас стало еще лучше.

Дело в том, что неравнодушные жители южной столицы, которые выступали за щадящую застройку мегаполиса, наконец-то опять нанесли сокрушительное поражение городским властям, которые вроде тоже были за это, но всякий раз безвольно, но бескорыстно шли на поводу у строительных компаний.

Итак, аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ ввел категорический запрет на строительство зданий на склонах гор. Он примерно девятый по счету аким Алматы, который радует подобной принципиальностью неравнодушных жителей южной столицы. До него такие же не менее категорические запреты на строительство в предгорьях по два раза в разные периоды вводили акимы Заманбек НУРКАДИЛОВ и Виктор ХРАПУНОВ, а следом за ними запрещали Шалбай КУЛМАХАНОВ, Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ, Ахметжан ЕСИМОВ, Бауржан БАЙБЕК и даже, вы не поверите, Бакытжан САГИНТАЕВ.

Есть несколько версий того, почему все они так скоро забывали о своих запретах, подтвердить которые могли бы уголовные дела. Но время торопило: бордюры сами себя не переложат, поэтому ограничивались простой сменой очередного оскандалившегося градоначальника.

Однако решение акима Досаева все же представляется не только более выверенным, но и хорошо просчитанным. Например, его запрет касается только склонов с наклоном более 15 градусов и почв, где суглинки с глубиной более 20 метров. Застройщик просто замучается изучать параметры каждого склона! А поскольку партхозактив вокруг каждого нашего начальника эпохи Нового Казахстана составляют все те же опытные кадры из как бы ушедшей эпохи, то каждый градус наклона или метр суглинка могут так удорожить проект, что опять станет выгодно строить в этих предгорьях только высотки.

Пока в Алматы борются за экологичные человейники, новый аким новой Жетысуской области Бейбит ИСАБАЕВ посетил озеро Алаколь и пообещал построить на его берегах курорт мирового уровня. Этим он никого не удивил. До нового Исабаева здесь бывали и его старые предшественники Канат БОЗУМБАЕВ и Амандык БАТАЛОВ, которые в строгой зависимости от того, с какой ноги встали, обещали сотворить на Алаколе то буржуазную Анталью, то пионерский "Артек".

Между тем, ничего странного в замашках глав регионов нет. Местные старожилы, которые обычно ничего не помнят, в такие исторические моменты вдруг вспоминают, что прежде и представители самой центральной власти обещали превратить Казахстан то в Швейцарию, то в Южную Корею, то в Сингапур…

При этом ни один из руководителей названных государств не угрожал Швейцарию, Южную Корею или Сингапур превратить в Казахстан, что оставим на их совести – все-таки они живут в страхе, что собственное население неправильно их поймет.

К счастью, кумиров за рубежом становится меньше. Сейчас, как известно, отдельные профессиональные любители Родины из числа блогеров подозревают многих казахстанцев в непредумышленном патриотизме, вызванном, как они считают, превышением необходимых мер самозащиты, якобы допущенным президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ во время Петербургского экономического форума.

Режим Елбасы оставил после себя много мин. Большая страна это вам не акватория Новороссийского порта – разминирование займет много времени. Умолкшие чиновники и депутаты, инертное население, оставившие президента в этом геополитическом одиночестве – это все оттуда. К тому же усилиями прежней власти в стране так и не появился класс ответственных собственников – так, нуворишки с наспех сколоченными состояниями, о которых они и открыто сказать боятся. И вокруг всем известные лица.

Вице-премьера Ералы ТУГЖАНОВА спросили, возможно ли строить Новый Казахстан со старым правительством. Он в ответ удивленно поинтересовался: "Вы думаете, в новом правительстве должны быть со стороны люди?"

В общем, у нас демократия никогда не бывает вовремя, да и не время ей пока: не по годам прогрессивный министр информации и общественного развития Аскар УМАРОВ решил, что закон о СМИ нуждается в поправках. Скажем, чиновники очень хотят, чтобы мы, журналисты, могли работать только при наличии какого-то сертификата, который получали бы, разумеется, из их рук. Имеющие это свидетельство благонадежности коллеги смогут посещать разные официальные мероприятия и получать другие радости жизни – так, в одном из вариантов поправок речь шла даже о льготном ипотечном кредите. Мало того, некие обитатели чиновничьих кабинетов хотят создать некую комиссию для написания какого-то этического кодекса, который станет обязательным для всех журналистов. Иначе говоря, люди, которых пачками сажают за коррупцию и воровство казенных денег, будут звать к морали и нравственности моих коллег Ольгу ВОРОНЬКО, Сергея ПЕРХАЛЬСКОГО, Вадима БОРЕЙКО или Марата АСИПОВА.

Мне, впрочем, тут напоминают, что министр Умаров в прошлом и сам пробовал быть журналистом, но это мы также оставим на его совести.

Если совсем уже нечем занять себя, возьмитесь уже за другую вашу обязанность, предписанную должностью – ухватитесь за общественное развитие. А то общество сейчас развивается в совсем противоположном от вашего направлении – оно, видите ли, хочет свободы слова!

В том же русле поправок общественного развития введите, наконец, запрет на оскорбительное использование имени, отчества и фамилии главы нашего государства. Я сейчас не про ПУТИНА, как вы догадываетесь. Ситуация еще хуже: в Актобе родились тройняшки, которым дали имена Касым, Жомарт и Кемел. А родись еще четвертый, точно бы назвали Токаем! НАН ұрсын, как божились в доисторическую эпоху первичного накопления капитала.

Источник - ratel.kz
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