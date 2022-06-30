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25 лет назад Китай вернул себе Гонконг. Как коммунисты изменили западный город
12:57 01.07.2022

Си Цзиньпин предрек Гонконгу особую роль в возрождении китайской нации

Никита Фоломов

Годовщина передачи Гонконга под суверенитет Китая в последнее время отмечается с особым размахом. На этот раз город посетил председатель КНР Си Цзиньпин, для которого эта поездка стала первой вылазкой за пределы материкового Китая с начала пандемии. "Газета.Ru" рассказывает, как Пекин вот уже 25 лет вытравливает из Гонконга западные свободы - и какую роль в этом сыграли Джеки Чан и Джошуа Вонг.

Счастливы вместе

В 1997 году гонконгский режиссер Вонг Карвай получил одну из самых престижных международных кинопремий - приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале. Награды удостоилась лента "Счастливы вместе", которая повествовала о перебравшихся из Гонконга в Аргентину молодых людях, пытавшихся заново обрести смысл жизни.

И хотя критики хвалили работу за художественную выразительность и нетривиальную драматургию, многие зрители, особенно в Гонконге, восприняли историю о двух юношах как метафору на монументальный сдвиг в общественно-политической жизни бывшей британской колонии.

Через месяц после выхода ленты в прокат материковый Китай восстановил суверенитет над Гонконгом. Однако многие жители начали покидать город еще после 1984 года, когда британские и китайские власти подписали декларацию о передаче территорий коммунистическому Китаю. После разгона студенческой демонстрации в Пекине на площади Тяньаньмэнь в 1989 году волна иммиграции усилилась.

При передаче города Лондон и Пекин условились не менять общественно-политический строй и привычный уклад жизни в Гонконге на протяжении 50 лет.

Прошла половина от этого срока - и люди продолжают уезжать из Гонконга. И дело не только в растущем влиянии Коммунистической партии и притеснении политических активистов, о котором часто говорят на Западе.

Вот уже четверть века город пытается найти себя в новой реальности, в которой приходится бороться буквально за все - человеческий капитал, инвестиции и автономию.

Что такое Гонконг

Гонконг входит в состав КНР в качестве специального административного региона (САР). Согласно 31-ой статье Конституции Китая и Основному закону Гонконга, город обладает широкой степенью автономии, то есть самостоятельно осуществляет исполнительную, законодательную и судебную власть. В то же время материковый Китай отвечает за внешнюю политику города и оборону.

Город под подошвой

Гонконг образца 1997 года и его нынешняя версия разительно отличаются. На момент перехода под юрисдикцию Китая экономика Гонконга составляла 18% от китайской. В последние годы этот показатель стремительно падал, достигнув отметки в 2% к 2021 году.

Ситуация в данный момент осложняется последствиями пандемии COVID-19, которая нанесла непоправимый удар по деловой активности в городе ровно тогда, когда власти начали приходить в себя после массовых протестов 2019-2020 годов. Однако реальная причина спада носит систематический характер.

На протяжении последних 25 лет в Гонконге накапливалось множество проблем, каждая из которых провоцировала цепную реакцию, постепенно ведущую к общему упадку социально-экономического состояния города.

Растущая из года в год стоимость жизни, отсутствие возможности приобрести жилье по доступным ценам и проблемы с трудоустройством молодых специалистов годами способствовали оттоку человеческого капитала из Гонконга. Только с начала 2022 года город покинули более 150 тыс. жителей.

Помимо социально-экономических трудностей, жители Гонконга продолжают сталкиваться с разного рода идеологическими противоречиями. С одной стороны, в городе, пусть и формально, сохраняются институты демократии западного образца, которые на протяжении четверти века оставляли за местными жителями право на самоуправление. С другой - Коммунистическая партия и ее стремление не дать Гонконгу отдалиться идеологически, чтобы город не существовал в параллельной с Пекином политической реальности.

И если бизнес-элиты города согласились играть по правилам Пекина, креативный класс и молодежь, возлагающие надежды на западный путь развития, увидели в шефстве Пекина угрозу самостоятельности Гонконга.

Впоследствии это противоречие, а также накопившееся социальное беспокойство привели к всплеску протестной активности.

Дикие дни

В 2014 году мировая общественность впервые услышала о Джошуа Вонге - молодом активисте, который возглавил крупнейший на тот момент митинг в Гонконге. События, вошедшие в историю под названием "Революция зонтиков", стали реакцией местных граждан на решение Пекина внести заметные изменения в избирательную систему Гонконга, которые позволили бы КПК выдвигать наиболее лояльных кандидатов на пост главы администрации города. Тогда реформу не одобрили во многом под влиянием уличных протестов.

18-летний Вонг за несколько дней стал лицом протеста, успев дать интервью практически всем главным изданиям мира. Для Вонга это был не первый опыт в политическом активизме. До этого он принимал активное участие в протестах против реформы учебной программы, а также приложил руку к созданию молодежной организации Scholarism, которая занималась просветительской деятельностью в области политики и образования.

Для многих горожан его личность превратилась в модель поведения. Силами Вонга активизм превратился в род деятельности.

После 2014 года жители Гонконга еще не раз выходили на улицы с протестом. В 2019 году они выступили против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы местным властям выдавать Пекину разыскиваемых на территории Китая людей. И хотя власти в очередной раз пошли на уступки протестующим и отказались принимать законопроект, те события спровоцировали масштабные изменения в правовом поле Гонконга.

В 2020 году Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) одобрило план принятия "Закона о национальной безопасности" Гонконга, который наделил Пекин еще большими полномочиями по обеспечению безопасности в Городе. Согласно документу, любые действия, направленные на разжигание ненависти по отношению к властям, попадают под уголовное наказание.

В июне того же года протесты возобновились. Однако на этот раз активисты потерпели поражение. Закон был принят.

После этого по Гонконгу прокатилась волна арестов. На скамье подсудимых оказался и Джошуа Вонг. Он и еще 46 активистов дожидаются приговора по обвинению в заговоре против властей. Им грозит пожизненное заключение.

Выборы

Протест был далеко не единственным инструментом в борьбе за автономию в Гонконге. Многие активисты, вышедшие из-под крыла Вонга и созданной им организации Demosisto, успешно избирались в органы муниципального управления - окружные советы.

Этот орган состоит из 479 депутатов и формально следит за благополучием жителей всех 18 округов. 452 места в Совете распределяются согласно географическому принципу, т.е. избиратели выбирают 94% депутатов напрямую. На выборах 2019 года кандидаты от демократических партий и партий, выступающих за независимость от КНР, забрали 385 мандатов и получили контроль над 17 из 18 округов.

Демократически настроенный Совет до недавнего времени представлял для Пекина серьезную угрозу.

Дело в том, что окружные советы имели право делегировать 117 членов в состав специальной избирательной комиссии (численность 1200 выборщиков), которая избирает главу администрации Гонконга. Теоретически, сторонники автономии Гонконга могли влиять на ход выборов главы города и даже выдвигать собственного кандидата - для этого им понадобилось бы собрать голоса 150 выборщиков.

В марте 2021 года Постоянный комитет ВСНП одобрил план реформы законодательной системы Гонконга, в соответствии с которой 117 мест окружных советов в Избирательной комиссии были упразднены.

Падшие ангелы

Протесты заставили местных жителей провести переоценку ценностей. Первой подверглась ревизии роль полицейских. Представители этой профессии до недавнего времени были самыми популярными героями гонконгского кино.

В ходе шествий 2019 года стражи правопорядка действовали настолько жестко, что для многих участие в акциях обернулось госпитализацией. Положительный образ правоохранителей был разрушен. По данным издания South China Morning Post, зрители в Гонконге даже стали меньше ходить на фильмы про полицейских. К тому же для многих граждан крупные кинотеатры и торговые центры начали ассоциироваться с местами стычек.

Особой критике подвергся герой многих поколений гонконгцев, культовый актер и режиссер Джеки Чан.

В самый разгар протестов 2019 года некогда любимец местной публики заявил в интервью китайскому государственному телевидению, что происходящее в его родном городе - это "грустно и разочаровывающе". Актеру тут же поспешили напомнить, что в далеком 1989 году он выступал с другими артистами в поддержку бунтующих студентов на площади Тяньаньмэнь. Герой боевиков никак не отреагировал не упреки.

Многие объясняют позицию звездного актера тем, что его нынешняя карьера, включая рекламные контракты, связана с материковым Китаем.

Светлое будущее

В 2047 году Гонконг окончательно лишится своей автономии. В канун очередной годовщины воссоединения с Китаем в город приехал председатель КНР Си Цзиньпин, который, по утверждению оппозиционной прессы, лично коронует на правление ставленника Пекина - новоизбранного главу администрации Джона Ли.

"Я всегда беспокоился за Гонконг, думал о Гонконге, и мое сердце и сердце центрального правительства всегда было с соотечественниками из Гонконга,

- заявил местным журналистам Си. - В прошлом Гонконг снова и снова подвергался суровым испытаниям, преодолевая риски и вызовы один за другим. Но факты доказывают, что принцип "одна страна, две системы" может обеспечить долгосрочное процветание и стабильность Гонконга, а также защитить благосостояния гонконгских соотечественников".

В заключение Си выразил надежду, что Гонконг внесет больший вклад в "великое возрождение китайской нации".

Источник - Газета.Ru
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