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В Таджикистане переименовали пики Маяковского и ОктябрьскийВ Таджикистане переименовали пики Маяковского и Октябрьский
13:00 01.07.2022

В Таджикистане переименовали пики Маяковского и Октябрьский

Нигина Аслонова, Asia-Plus

В Таджикистане переименованы пики им. Маяковского (6095 м) и "Октябрьский" (6780м), они получили имена известных народных поэтов Таджикистана, сообщает НИАТ Ховар.

В частности, пик Маяковского был переименован в честь поэта Мирсаида Миршакара, а пик Октябрьский - в честь Муъмина Каноата.

Отмечается, что решение было единогласно поддержано 30 июня на десятой сессии Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области шестого созыва.

Предложение, назвать две вершины Памирского хребта в честь известных поэтов этого края, было озвучено в мае этого года в ходе научно-литературной конференции в честь 110-летия Мирсаида Миршакара.

Напомним, в прошлом году также были переименованы пик Корженевской на пик "Озоди", а пик "Озоди" - на "Сангталак". Оба этих пика расположены на горном хребте Академии наук на западном Памире. Кроме этого, пик Ленинград теперь носит имя таджикского историка, академика Рахима Масова.

Еще раньше вершина "Комсомолец Украины" была переименована в Боми Чахон (Крыша мира), а семитысячник - пик Коммунизма - теперь называется пиком Исмоили Сомони.

Пик Маяковского 6096м - горная вершина на юго-западном Памире, в западной части Шахдаринского хребта. На склонах – ледники, с северной стороны - отвесные скалистые стены.

Пик Октябрьский имеет две вершины, отстоящие друг от друга на 600 м и разделенные слабо выраженной седловиной (~6740) - южную и главную (северную). Высота главной вершины 6780, южной - 6762.

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В Бадахшане пики Маяковского и Октябрьский официально переименованы в честь поэтов Мирсаида Миршакара и Муъмина Каноата

ДУШАНБЕ, 30.06.2022 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня на десятой сессии Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области шестого созыва переименованы две горные вершины. Пик Маяковского был переименован в честь Народного поэта Таджикистана Мирсаида Миршакара, а пик Октябрьский - в честь Народного поэта Таджикистана Муъмина Каноата, что было единодушно поддержано народными депутатами области. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Исполнительном органе государственной власти ГБАО.

"Это шаг осуществлен ​​с учетом рекомендации Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан и предложения сотрудников института гуманитарных наук имени академика Баходура Искандарова", - добавил источник.

Напомним, что в мае в ходе научно-литературной конференции в честь 110-летия Народного поэта Таджикистана Мирсаида Миршакара Председателю ГБАО Алишеру Мирзонаботу было предложено назвать две вершины Памирского хребта в честь известных поэтов этого края Мирсаида Миршакара и Муъмина Каноата.

Это предложение было поддержано председателем области, и во время сессии было официально объявлено о переименовании вершин.

ФОТО: Исполнительный орган государственной власти ГБАО

Источник - Азия-Плюс
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