Развитие Алматы: стратегии новые, проблемы старые

13:07 01.07.2022

ЖАРАС АХМЕТОВ



Проблема того, что планы большей частью остаются на бумаге, лежит не в экономической, а административно-политической плоскости



Акимат города вынес на общественное обсуждение новый документ про развитие Алматы "Основные приоритеты Плана развития г. Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". За это стоит его похвалить, потому что публичность – это, все-таки, приглашение к диалогу.



"Трагический январь" показал, что у Алматы есть множество проблем. Но вся беда с городскими делами заключается в том, что об этих проблемах давно известно, но они никак не решались.



Проблема номер 1 – стратификация города по уровню социального развития. Острота этой проблемы ни для кого не была секретом. В действующей "Стратегии развития города Алматы до 2050 года" констатировалось, что центральная часть города более развита по сравнению с окраинами и районами в "нижней" части севернее пр. Райымбека. В "верхних" районах сосредоточено 60% объектов образования, 17 из 19 театров, 31 из 33 музеев, 13 из 18 парков города. На окраинах города отсутствует центральное водоснабжение в 23 микрорайонах (105 тыс. чел.), не освещены 30% улиц. Сегодня центральные районы в верхней части города гораздо лучше обеспечены социальными благами, чем окраины. В них сосредоточены объекты образования, культуры, здравоохранения, общественные пространства. Окраины отстают по уровню жизни, доступу к элементарным коммунальным услугам (2,5% домов без центрального водоснабжения, 30% улиц без освещения)1. При этом, по данным городской статистики, в благополучных "верхних" районах проживает только 29,1% населения города. Это без учета незарегистрированных приезжих.



Стратегия была принята в конце 2019 г. Что же было сделано спустя 2,5 года? Судя по всему, ничего. Во всяком случае, в новом стратегическом документе снова констатируется городское неравенство:



"Дисбалансы в качестве жизни районов города:



В южной части – концентрация объектов образования (60%), культуры (85%) и парковых зон (75%)

В северной части – промзоны, склады, ветхое жилье (61%)".



Примечательно, что оба документа предлагают практически один и тот же рецепт решения проблемы: полицентрическое развитие.



"Стратегия 2050": "Алматы будет городом без физических, социальных и ментальных барьеров, разделяющих его на благополучный "верх", промышленный "низ" и неразвитые окраины. Город будет развиваться полицентрично, чтобы у каждого района имелись свои уникальные характеристики и весь набор ежедневно необходимых социальных услуг".



Идеи "Основных приоритетов…" отображены на рисунках.



Согласитесь, выглядит все красиво, но веры в то, что будет реализовано в жизни, мало, хотя, что-то, конечно, сделают.



Проблема того, что планов наших громадье большей частью остается на бумаге, лежит не в экономической, а административно-политической плоскости.



Во-первых, руководитель любого региона, не только Алматы, является не политиком, а чиновником. Соответственно, за свою деятельность он отвечает не перед населением региона (в нашем случае Алматы), а перед центральной властью. И регион развивается в той мере, в какой решение задач развития совпадает с интересами центральной власти. Если говорить про Алматы, то задача повышения уровня социально-экономического развития депрессивных районов должна являться для центральной власти приоритетной. Это, вроде бы, дает надежду на то, что проблема будет решена. Но все дело в том, что решение проблемы требует значительного времени, в течение которого приоритеты могут поменяться. И тогда проблема будет решена лишь частично.



Если бы руководитель региона был политиком, а не чиновником, то у него были бы политические амбиции. И в таком случае, отношение к нему жителей региона для него было бы важнее, чем интересы центральной власти. И он прикладывал бы больше усилий для решения насущных проблем региона. Например, в Колумбии на состоявшихся совсем недавно президентских выборах победил Густаво ПЕТРО, бывший в свое время мэром Боготы, столицы страны. В качестве мэра, в частности, он добился снижения количества убийств до минимального за последние двадцать лет уровня. Политические амбиции – важный стимул для того, чтобы активно и эффективно решать региональные проблемы.



Во-вторых, у нас в стране нет местного самоуправления. Иначе говоря, у нас нет важного инструмента организации гражданского сообщества, которое и должно решать местные насущные проблемы. По мнению В. ГЛАЗЫЧЕВА, города нет, пока нет городского сообщества, совокупности воли горожан, которая на самом деле реально влияет на все стороны городской жизни. Городское сообщество должно определять, как выглядит город, что с ним происходит и чем он живет. Без деятельного участия горожан, если говорить про Алматы, ни одна городская проблема решена не будет. Местное самоуправление – это и есть способ вовлечения горожан в решение городских проблем.



Глава государства сказал, что надо подумать о ратификации Европейской хартии местного самоуправления. Подумали – надо ратифицировать и приводить отечественное законодательство в соответствие с хартией.



1В.Л. Глазычев (1940 – 2012) – известный российский урбанист и архитектор.