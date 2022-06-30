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Путешествие на север Таджикистана: крепости, замки, следы снежного человека и НЛОПутешествие на север Таджикистана: крепости, замки, следы снежного человека и НЛО
13:16 01.07.2022

Хорошо ли мы знаем свою страну? Многие ли видели своими глазами горы Памира и Гиссарскую крепость, целебные источники Гарм Чашма и бирюзовые воды Искандеркуля? Природа, история и культура Таджикистана зовут в путь! И поскольку в разгаре жаркое лето, наше первое путешествие – на север от Душанбе, в древнюю Согдиану.

Путь из столицы на север преграждают два могучих хребта – Гиссарский и Зеравшанский. Но преодолеть их можно и без альпинистского снаряжения – на машине, через Варзобское ущелье. Гости Таджикистана считают эту дорогу, идущую вдоль реки Варзоб, красивейшим местом, обязательным для посещения.

Можно любоваться горами, делать фото возле горных рек, обедать в многочисленных кафе вдоль трассы. Уже тут так и тянет поделиться свежими фото в соцсетях – благо, мобильный интернет на трассе отличный. Но не спешите: связь от компании "МегаФон Таджикистан" будет с вами во время всего путешествия.

В окрестностях Варзобского ущелья столько замечательных мест, что можно запланировать долгие остановки на пути. К примеру, посетите ущелье Аджук – как признаются туристы, оно "влюбляет в себя с первых кадров". От поселка Варзоб до ущелья несколько часов ходьбы, но совершить горную прогулку в таком месте стоит однозначно.

А если предпочитаете комфорт, сверните с варзобской трассы на дорогу, идущую вдоль реки Такоб. Она приведет вас к горнолыжному курорту "Сафед Дара". Фуникулер работает даже летом, так что не упустите шанса осмотреть местность с высоты. А поскольку неподалеку – вершина, которая называется Пик МегаФона, связь будет даже на ее "макушке".

Если не сворачивать с трассы вдоль Варзоба, вскоре вы приедете к устью реки Сиемы, или Сиамы. Сиемское ущелье тоже изумительно красиво, а вода в реке была включена в десятку лучших на международном конкурсе питьевых вод. Да, в снежки тут можно играть круглый год – в некоторых местах снег не тает даже в середине лета.

Сиема

После райцентра Айни у вас две дороги: ехать на запад, в сторону Пенджикента, или же на северо-восток, к Худжанду. Оба пути подарят яркие впечатления, так что выбор за вами.

Что же можно увидеть в Пенджикенте и его окрестностях? Уже вскоре после поворота на запад путешественников встречает село Хайрабад. Всего в трех километрах от него есть "Крепость мага", замок Калаи-Муг.

Это археологический памятник VII-VIII веков, где обнаружили множество предметов быта, а также древние документы на согдийском, арабском, древнетюркском и китайском языках. Как установили ученые, замок стал последним прибежищем правителя Пенджикента, который скрывался здесь от арабских завоевателей.

Если Калаи-муг невелик по размеру, то осмотр музея-заповедника в Пенджикенте займет куда больше времени. Городище Пенджикента называют "Среднеазиатскими Помпеями". Тут сохранились остатки храмов, цитадели и дворца правителя (того самого, который прятался потом в "Крепости мага"). В ходе раскопок обнаружены лавки и мастерские, городские стены V-VII веков и целые улицы с жилыми домами.

А всего в пятнадцати километрах от Пенджикента есть еще более древний город – Саразм, история которого началась в IV тысячелетии до нашей эры. Это древнейшее поселение оседлых народов во всей Центральной Азии. Впечатляющая старина! Неудивительно, что Саразм вошел в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Прекрасна и природа Пенджикенского района. Посетите, например, уникальный каскад Маргузорских озер у подножия Фанских гор. Нижнее из семи озер находится на высоте 1 598 метров над уровнем моря, самое высокое – на высоте 2 400 метров.

Поворот на Худжанд познакомит с не менее интересными памятниками. Главные находятся собственно в столице Согдийской области – это Худжандская крепость, мечеть Масджиди Джами, мавзолей шейха Муслихиддина.

Крепость основана за несколько веков до нашей эры, но наиболее героические страницы ее истории связаны с борьбой против орд Чингисхана. А неподалеку от Худжанда выше по течению Сырдарьи – Таджикское Море, знаменитое Кайраккумское водохранилище! Сюда приезжают ловить рыбу, купаться и загорать. Можно остановиться в одном из пансионатов на берегу. Прекрасное завершение долгой дороги!

Кайраккумское водохранилище

Конечно, рассказать обо всех достопримечательностях севера Таджикистана – задача невыполнимая. Еще ведь есть озеро Искандеркуль, с которым связаны легенды об Александре Македонском. "Фанская Ниагара" – один из самых больших водопадов в стране. Горное озеро Тимурдара в так называемой "Гиссарской аномальной зоне", где искали снежного человека и наблюдали НЛО.

Темурдара

Путешествуйте по родной стране, изучайте ее историю, наслаждайтесь пейзажами… и всегда оставайтесь на связи с домом благодаря компании "МегаФон Таджикистан"!

Источник - Азия-Плюс
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