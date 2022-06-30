 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.07.2022
17:05  Российская нефть выдавливает казахскую из Китая
14:51  Компартия – главное слагаемое китайского чуда, - Юрий Тавровский
14:47  Чтобы не рухнуть в бездну. Пора начинать строить Россию новую, - Сергей Кургинян
13:25  В Казахстане возникла Наурызбайская тендерная аномалия
13:23  Неизвестные продолжают создавать сайты-клоны СМИ Казахстана
13:20  Иран и США обсуждают сделку и вывод стражей исламской революции из черного списка
13:18  Казахстанская экономика на распутье, - Аза Мигранян

13:16  Путешествие на север Таджикистана: крепости, замки, следы снежного человека и НЛО
13:07  Развитие Алматы: стратегии новые, проблемы старые
13:00  В Таджикистане переименовали пики Маяковского и Октябрьский
12:57  25 лет назад Китай вернул себе Гонконг. Как коммунисты изменили западный город
12:53  Раньше было совсем плохо, а сейчас стало еще лучше, - Сапа Мекебаев
12:50  Рейтинг исламских государств, - П.В.Густерин
11:48  В Таджикистане повысили минимальный размер зарплаты – с $38 до $57
11:28  Смена руководства в Казатомпроме. Муканов вместо Шарипова
11:20  О национализации банков, - Валентин Катасонов
10:20  Путин не раскололся на встрече с президентом Индонезии, - МК
09:51  У КырПрезидента С.Жапарова родилась вторая внучка
08:56  Россия национализировала нефтепроект "Сахалин–2"
08:45  У конкурентов России нет шансов, - Владимир Можегов
08:40  Украинское зерно перевозит в Турцию "казахский" зерновоз Zhibek Zholy
08:31  Остановив свой газ Россия реально выключит экономику Германии, - Питер Кэддл
06:52  Судан и Эфиопия ступили на тропу войны, - Равиль Мустафин
00:58  5 причин, по которым не только Украина, но и США проиграют войну России, - СП
00:55  России пора перестать нежно заботиться о безопасности Соединенных Штатов, - Александр Широкорад
00:43  Посткапитализм наступает: у экономики будущего должны быть три главные цели, - Александр Галушка
00:40  Жуткий цветок. Зеленский - ядовитый огненный чертополох, - Александр Проханов
00:39  С гастарбайтерами в РФ поговорят по-русски. Проверочные мероприятия еще ужесточат
Четверг, 30.06.2022
21:47  Президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора Фердинанд Маркос-младший
21:36  На Каспии установили "красные флажки", - Виктория Панфилова
21:34  На Россию опускается "железный занавес". Саммит НАТО дал старт противостоянию, которого не было со времен холодной войны
21:21  Газ наконец стал геополитическим оружием России, - Глеб Простаков
16:30  Иран ищет пути повысить свой статус, - В.Сажин
16:16  На стыке цивилизаций. Главное для Казахстана - не профукать возможности, - Данияр Ашимбаев
15:55  В Москве задержан за аферизм ректор РАНХиГС Владимир Мау
15:46  Каспийский саммит: Россия прорубила окно в Индийский океан, - А.Курманов
13:11  Акции миллеровского Газпрома обвалились на треть после решения не выплачивать дивиденды
13:08  Глупость или предательство? Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
12:36  Казахстанцам разрешат вместо документов предъявлять смартфоны
12:34  Автопутешествия по Узбекистану: куда отправиться, на чем ехать и к чему готовиться
12:33  Всем чайникам чайник. В Ташкенте хотят построить уникальный туристический комплекс
12:29  Казахстан направит военнослужащих в Африку. Защищать негров от... негров?
12:19  КазВумен. Гендер и все-все-все, - Г.Илеуова
12:16  В конфликте на Украине победила... Турция, - М.Ростовский
12:12  Бахадыр Мусаев: Хотел бы я дожить свой век и не тужить... Картины ташкентского живописца И.Хайдарова
12:06  Вышел в свет труд о спасении ЦА от жажды "Подземные воды: Сделать невидимое видимым"
12:04  О трудностях Китая в мировой конкуренции полупроводников. Ч. 1, - В.Пироженко
11:58  Новым премьером Израился стал русофоб Лапид
11:41  Эрдоган – единственный победитель на мадридском саммите НАТО, - А.Ростовцев
11:10  Die Welt: Санкции против российского золота выгодны... России
11:03  Маски - вернутся? Казахстан опять атакует КОВИД
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанская экономика на распутье, - Аза Мигранян
13:18 01.07.2022

"Доверие иностранных инвесторов и торговых партнеров остается главным приоритетом Казахстана", – заявил на заседании Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" Касым-Жомарт Токаев. На данный момент Республика #Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по объему иностранных инвестиций – за прошлый год $24 млрд. Однако структура казахстанской экономики и учитываемые инвесторами риски после январских событий в стране ограничивают инвестиционную привлекательность Казахстана. О возможных способах преодоления "инвестиционного застоя" рассказала в интервью Ia-centr.ru доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

– После казахстанского январского кризиса (массовые протесты зимой 2022 года – ред.) эксперты прогнозировали падение инвестиций в Республику Казахстан, аргументируя это тем, что т.н. "топливные митинги" на западе страны – только верхушка айсберга экономических проблем республики. Вы согласны с этой позицией?

– Я бы сказала, что алармистские прогнозы в определенной степени были обоснованными, и вот по каким причинам.

Во-первых, структура инвестиций казахстанской экономики на сегодняшний день такова, что основные инвестиционные блоки уже заполнены. Каких-то ощутимых вложений в топливно-энергетический комплекс пока ожидать не стоит. С учетом того, что уже в 2021 году на мировом энергетическом рынке проявились признаки кризиса, инвестиционная активность здесь в целом резко упала. Для экономики Казахстана топливно-энергетический сегмент – фактически основной.

Во-вторых, по инвестициям, связанным с другими отраслями, наибольшее влияние оказали эффект пандемии и дальнейшее медленное восстановление мировой экономики, что привело к образованию серьезного дефицита инвестиционных ресурсов на фондовых рынках. При этом Казахстан и не стоял в приоритете у инвесторов.

В стране остаются актуальными лишь локальные проекты, которые связаны с социально-экономическим развитием, развитием инфраструктуры. Поддерживают Казахстан инвестициями не в сырьевой сфере КНР, Россия – и на этом перечень можно закончить. Определенный интерес проявляет Узбекистан, но в ограниченном формате.

– То есть январские события в стране не очень изменили суть дела?

– Конечно, политическая нестабильность всегда негативно сказывается на инвестиционном потоке. Деньги любят тишину, как известно. Поэтому, любой инвестор, понимая риски с точки зрения уязвимости системы управления, государственной власти, всегда предпочтет отложить вложения. В целом можно сказать, что все факторы – от мирового кризиса до общего состояния казахстанской экономики – сыграли определенную негативную роль для ситуации на инвестиционном поле в стране.

Если рассматривать удельный вес или долевое значение влияния именно январских событий, то это будет одним из последних моментов, которые я бы выделила.

– Экономисты считают, что у Казахстана появляется окно возможностей в связи с введением антироссийских санкций. Действительно ли у государства сейчас есть определенные сферы, где возможен серьезный рост показателей?

– Окно возможностей есть у всех дружественных России стран СНГ, которые могут взять на себя определенную функцию посредника в организации торговли, логистики, финансовых расчетов и даже, возможно, инвестиционных потоков.

Вопрос в другом: насколько экономика этих стран способна и, главное, готова воспользоваться этим окном возможностей? Я имею в виду страх вторичных санкций и степень зависимости от западного капитала тех игроков, которые на это решатся.

Если рассматривать конкретно казахстанскую экономику, то она напрямую зависит от внешних инвесторов, которые контролируют основные экспортные потоки, а именно топливно-энергетическую и горнодобывающую металлургическую сферы промышленности в государстве. Не секрет, что после распада СССР в основном силами западного капитала создавалась база для развития этих отраслей.

Более того, казахстанский банковский сектор как ни один другой из сопредельных стран, соседей по СНГ зависит от западного капитала, так как они контролируют большую часть активов.

Поэтому в данном случае мы не можем говорить об абсолютно суверенном принятии решений игроками, осуществляющими управление этими отраслями. Здесь вопрос к собственникам, то есть держателям акций. В этом контексте Казахстан очень осторожен, а в условиях жестких санкций демонстритует политику, направленную на избежание любых рисков для себя.

Скорее всего, в ближайшее время мы можем ожидать определенный рост активности в промышленной сфере, в сельском хозяйстве – там, где капитал и активы в меньшей мере зависят от внешних игроков (западноевропейских, американских и др.).

Казахстанско-российские отношения могут выиграть от промышленной кооперации в тех отраслях, где есть взаимный интерес. Казахстан, в частности, заинтересован в формировании и развитии автомобилестроения. Есть взаимодействие с РФ в области сельского хозяйства, переработки продукции сельскохозяйственной. Важно, что эти направления неплохо отрегулированы, а страны имеют по ним общие идеи, платформы. Как минимум, скорректированную политику в рамках Евразийского союза.

Усилится сотрудничество по линии малого и среднего бизнеса, который будет стараться оказывать торгово-посреднические услуги.

Если говорить о перевозках и транзитном потенциале, то здесь также будет рост во взаимодействии с Россией из-за того, что переориентируется логистика.

– Концепция "Нового Казахстана" ставит целью переформатирование общества для достижения высоких результатов развития. Насколько нынешняя экономическая политика страны сбалансирована, насколько релевантно этим целям распределен бюджет?

– Во-первых, что мы подразумеваем под высоким результатом развития? Каковы критерии? То есть высоких результатов можно достигнуть за счет того, что увеличить добычу, геологоразведку, а затем эти вложения в добычу и в экспорт могут обеспечить очень высокие результаты роста ВВП, капитализации, инвестиций. Но это отнюдь не отразится на уровне жизни населения, не изменит структуру экономики республики. Если мы подразумеваем под результатами уровень жизни населения, уровень благосостояния, то это другой вопрос.

Во-вторых, что такое сбалансированность бюджета? Об этом сложно судить, потому что в Казахстане взят курс на социально-ориентированную политику, направленную на поддержание населения, его уровня жизни. Однако это не уникальный кейс Казахстана, а общемировой тренд постпандемийного развития. Все государства, независимо от типа рыночных отношений, ориентируются сегодня на поддержку граждан.

В случае Казахстана уровень жизни после пандемии, конечно, не дотягивает до допандемийного. Кроме того, нынешняя "социальная политика" в государстве – попытка ответить на вызовы январского кризиса. В краткосрочном периоде можно сказать точно только то, что распределение бюджета страны будет основываться не на решении стратегических задач, а на заполнение текущих лакун: поддержание уровня жизни населения, поддержание нормального функционирования экономики в условиях общемирового кризиса.

Аза Мигранян

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656670680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент завершил вторую сессию VII созыва
- Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Ерулан Жамаубаев провел встречу с Заместителем председателя Совета директоров компании JP Morgan
- Кадровые перестановки
- Депутаты фракции "Ак жол" подвергли критике работу Минсельхоза
- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района
- Национальный Банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек
- МСХ разработал новую систему субсидирования АПК
- В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища "Кошкар Ата"
- "КазМунайГаз" помогает безработным жителям Мангистауской области трудоустроиться в "Татнефть"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  